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'NBK 111' ఫస్ట్ గ్లింప్స్‌ విడుదల- బాలయ్య ఫ్యాన్స్​కు బర్త్​డే గిఫ్ట్​!

నందమూరి బాలకృష్ణ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని, 'NBK 111' అధికారిక టైటిల్‌- పవర్‌ఫుల్ ఫస్ట్ గ్లింప్స్‌ విడుదల చేసిన చిత్ర బృందం

NBK 111 Update
NBK 111 Update (vriddhicinemas)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 10, 2026 at 5:54 PM IST

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NBK 111 Update : నందమూరి బాలకృష్ణ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని 'NBK 111' పవర్‌ఫుల్ ఫస్ట్ గ్లింప్స్‌ను విడుదల చేశారు. 'వీరసింహారెడ్డి' మూవీతో హిట్‌ కాంబినేషన్‌గా నిలిచారు అగ్ర హీరో బాలకృష్ణ- డైరెక్టర్‌ గోపీచంద్‌ మలినేని. ఇదే కాంబోలో మరో సినిమా తెరకెక్కుతోంది. బాలకృష్ణను దర్శకుడు ఈసారి మరింత పవర్‌ఫుల్‌గా, కొత్త లుక్‌లో చూపించనున్నట్టు వీడియో చూస్తే అర్థమవుతోంది. ఎప్పటిలాగే తమన్‌ మ్యూజిక్‌తో అదరగొట్టారు.

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