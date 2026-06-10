'NBK 111' ఫస్ట్ గ్లింప్స్ విడుదల- బాలయ్య ఫ్యాన్స్కు బర్త్డే గిఫ్ట్!
నందమూరి బాలకృష్ణ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని, 'NBK 111' అధికారిక టైటిల్- పవర్ఫుల్ ఫస్ట్ గ్లింప్స్ విడుదల చేసిన చిత్ర బృందం
Published : June 10, 2026 at 5:54 PM IST
NBK 111 Update : నందమూరి బాలకృష్ణ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని 'NBK 111' పవర్ఫుల్ ఫస్ట్ గ్లింప్స్ను విడుదల చేశారు. 'వీరసింహారెడ్డి' మూవీతో హిట్ కాంబినేషన్గా నిలిచారు అగ్ర హీరో బాలకృష్ణ- డైరెక్టర్ గోపీచంద్ మలినేని. ఇదే కాంబోలో మరో సినిమా తెరకెక్కుతోంది. బాలకృష్ణను దర్శకుడు ఈసారి మరింత పవర్ఫుల్గా, కొత్త లుక్లో చూపించనున్నట్టు వీడియో చూస్తే అర్థమవుతోంది. ఎప్పటిలాగే తమన్ మ్యూజిక్తో అదరగొట్టారు.
A lifetime of legacy.— Vriddhi Cinemas (@vriddhicinemas) June 10, 2026
A never before seen attitude.
A level of swag that refuses to age. 😎
Presenting #NandamuriBalakrishna like never before.
▶️ https://t.co/rtj27bMGjY#NBK111 - ENTRY OF AN ERA is OUT NOW ❤️🔥#HappyBirthdayNBK @heromanoj1 @megopichand @musicthaman… pic.twitter.com/TzqgSHNtkE