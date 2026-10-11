నానా పటేకర్ నటించిన లాస్ట్ రోల్స్- ఒక్కొక్కటిగా రిలీజ్ కానున్న ఆ 5 సినిమాలివే!
మరణం తర్వాత కూడా ప్రేక్షకులు మరోసారి ఆయనను థియేటర్లలో చూడబోతున్నారు. త్వరలోనే చివరిగా ఆయన నటించిన 5 సినిమాలు విడుదల కానున్నాయి.
Published : October 11, 2026 at 5:39 PM IST
Nana Patekar Upcoming Movies : బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు నానా పటేకర్ మరణం తర్వాత కూడా ప్రేక్షకులు మరోసారి ఆయనను థియేటర్లలో చూడబోతున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ చేసిన కొన్ని సినిమాలు ఇంకా రిలీజ్ కావాల్సి ఉన్నాయి. వాటిలో హారర్ కామెడీ, క్రైమ్ డ్రామా లాంటి డిఫరెంట్ జానర్ల సినిమాలు ఉండటం విశేషం.
అక్టోబర్ 8న గోవాలోని తన నివాసంలో నానా పటేకర్ 75 ఏళ్ల వయసులో కన్నుమూశారు. దాదాపు ఐదు దశాబ్దాల కెరీర్లో హిందీతో పాటు మరాఠీ సినిమాల్లో ఎన్నో పాత్రలు చేసిన నానా పటేకర్ చివరిగా పూర్తి చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ మాత్రం ఇంకా ప్రేక్షకుల ముందుకు రావాల్సి ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం ఐదు సినిమాల్లో నానా పటేకర్ కనిపించనున్నారు. వాటిలో కొన్ని షూటింగ్ పూర్తయ్యాయి. మరికొన్ని రిలీజ్ డేట్ వరకు వచ్చాయి.
'శక్తి శాలిని'లో కొత్త పాత్ర
ఈ లిస్ట్లో ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న పేరు 'శక్తి శాలిని'. ఆదిత్య సర్పోత్దార్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ సినిమా మ్యాడాక్ ఫిల్మ్స్ హారర్ కామెడీ యూనివర్స్లో భాగం. అనీత్ పడ్డా, విశాల్ జెత్వా ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. వినీత్ కుమార్ సింగ్, సీమా బిశ్వాస్, సోహమ్ మజుందార్ కూడా ఇందులో ఉన్నారు. నానా పటేకర్ పాత్రను మాత్రం మేకర్స్ ఇంకా పూర్తిగా బయటపెట్టలేదు. టాక్ ప్రకారం ఆయన అతీంద్రియ శక్తలతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తిగా కనిపించనున్నారు. తన పోర్షన్ షూటింగ్ను నానా పూర్తి చేశారు. ఫైనల్ కట్ చూసి డబ్బింగ్కు రావాలని కూడా అనుకున్నారని దర్శకుడు గుర్తు చేసుకున్నారు. ముందుగా 2026 డిసెంబర్ 24 రిలీజ్ అనుకున్న ఈ సినిమాను ఇప్పుడు 2027 మార్చికి మార్చారు.
డిసెంబర్ 4న రెండు సినిమాలు
నానా పటేకర్ నటించిన మరో సినిమా 'ఈథా'. లక్ష్మణ్ ఉటేకర్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ బయోగ్రాఫికల్ డ్రామాలో శ్రద్ధా కపూర్ లీడ్ రోల్ చేస్తున్నారు. మహారాష్ట్రకు చెందిన ప్రముఖ జానపద కళాకారిణి విఠాబాయి నారాయణ్గావ్కర్ జీవితం ఆధారంగా ఈ కథను తెరకెక్కిస్తున్నారు. రణదీప్ హుడా, మహమ్మద్ జీషాన్ అయూబ్, ఉల్కా గుప్తా, అనంత్ జోషి కూడా నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 4న రిలీజ్ కానుంది. అదే రోజున నానా ప్రధాన పాత్రలో చేసిన ‘ది కన్ఫెషన్ ఆఫ్ మేరీ’ కూడా థియేటర్లలోకి రావాల్సి ఉంది.
పూజారి పాత్రలో నానా
'ది కన్ఫెషన్ ఆఫ్ మేరీ'లో నానా పటేకర్ ఫాదర్ బెనెడిక్ట్ అనే కేథలిక్ పూజారి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఒక మహిళ హత్య కేసులో పూజారిపై వచ్చిన ఆరోపణల చుట్టూ కథ నడుస్తుంది. 1966లో కేరళలో జరిగిన మదతరువి మర్డర్ కేసును ఈ సినిమా కథకు స్ఫూర్తిగా తీసుకున్నారు. అనంత్ నారాయణ్ మహదేవన్ దర్శకత్వం వహించారు. నేహా మహాజన్, అదిల్ హుస్సేన్, ఆశిష్ విద్యార్థి, సుచిత్ర పిళ్లై, గౌతమ్ రోడ్ ఇతర పాత్రల్లో ఉన్నారు. ఈ సినిమాను టొరంటో ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో ప్రదర్శనకు కూడా ఎంపిక చేశారు. నానా మరణానికి కొద్దిరోజుల ముందు ఒక లైన్ డబ్బింగ్ కోసం తిరిగి ముంబై రావాల్సి ఉందని సహ నిర్మాత సుభాష్ కాలే తెలిపారు.
కామెడీలోనూ మరోసారి
నానా పటేకర్ చేయాల్సిన సీరియస్ పాత్రల మధ్య 'కుకు కీ కుండలి' మాత్రం పూర్తిగా వేరే జానర్. శరణ్ శర్మ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ రొమాంటిక్ కామెడీలో భువన్ బామ్, వామికా గబ్బి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. మనోజ్ పహ్వా, విజయ్ రాజ్, రోహిత్ సరాఫ్, దివ్య దత్తా కూడా సినిమాలో ఉన్నారు. జాతకాలు కలవకపోవడంతో ఒక జంట ప్రేమలో వచ్చే సమస్యల చుట్టూ కథ ఉంటుందని సమాచారం. కుటుంబాలు, పెళ్లి, జాతకాల వల్ల వచ్చే గొడవలను కామెడీగా చూపించనున్నారు. అయితే నానా ఇందులో ఏ పాత్ర చేశారు అన్నది ఇంకా రివిల్ చేయలేదు. ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ను కూడా మేకర్స్ ప్రకటించాల్సి ఉంది.
వేదాంత
ఆ ఐదు సినిమాల్లో వేదాంత అనే మరో ప్రాజెక్టు కూడా ఉంది. కానీ దీనిపై పెద్దగా అప్డేట్స్ రాలేవు. రాజేశ్వర్ పాండే రాజ్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఆ సినిమాలో నానా పటేకర్తో పాటు విక్రాంత్ మాస్సే, సందీపా ధర్, ముకేశ్ తివారీ నటిస్తున్నారు. కథ ఏంటి, నానా పాత్ర ఎలా ఉంటుందనే వివరాలు ఇప్పటివరకు బయటకు రాలేదు. రిలీజ్ డేట్ కూడా ప్రకటించలేదు. మరోవైపు 'ఈథా', 'ది కన్ఫెషన్ ఆఫ్ మేరీ' డిసెంబర్లోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు రావాల్సి ఉండగా, 'శక్తి శాలిని' 2027 మార్చిలో ప్లాన్ చేశారు. దీంతో నానా పటేకర్ నటించిన ఈ చివరి సినిమాలు ఒక్కొక్కటిగా వచ్చే నెలల నుంచి ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాయి.
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