రైతుల పాలిట ఆపద్బాంధవు- రియల్ హీరోగా నిలిచిన నానాపటేకర్
నానాపటేకర్ మహారాష్ట్రలోని వేలాది రైతు కుటుంబాలకు నామ్ ఫౌండేషన్ పేరుతో అనేక సేవలు చేశారు. అలాగే దేశంపై ప్రేమతో 60 రోజుల పాటు ఆర్మీలో పనిచేశారు.
Published : October 8, 2026 at 9:59 AM IST
Nana Patekar Service For Farmers : వెండితెరపై విలక్షణ నటనతో ఆకట్టుకున్న నానాపటేకర్ నిజ జీవితంలో రైతుల పాలిట ఆపద్బాంధవుడిగా నిలిచారు. తన సంపాదనలో సింహభాగం అన్నదాతల కోసమే వెచ్చించి రియల్ హీరో అనిపించుకున్నారు. నామ్ ఫౌండేషన్' ద్వారా మహారాష్ట్రలోని వేలాది రైతు కుటుంబాలకు పెద్దదిక్కుగా మారారు. విదర్భ, మరాఠ్వాడా ప్రాంతాల్లో కరువు, అప్పుల బాధతో రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్న పరిస్థితులను చూసి చలించిపోయిన ఆయన, తోటి నటుడు మకరంద్ అనాస్పురేతో కలిసి నామ్ ఫౌండేషన్ను స్థాపించారు.
రైతుల కోసం సేవా కార్యక్రమాలు
నాందేడ్, పర్బని, హింగోలి, లాతూర్, ఉస్మానాబాద్ లాంటి కరవు జిల్లాల్లో పర్యటించి, వందలాది రైతుల కుటుంబాలకు చెక్కులతో పాటు దుప్పట్లు, వస్త్రాలు, మెడికల్ కిట్లు పంపిణీ చేసేవారు. వితంతువులైన రైతు భార్యలకు కుట్టు మిషన్లు, ఫ్లోర్ మిల్లులు, మేకలు అందజేసి స్వయం ఉపాధి కల్పించారు. రైతుల బిడ్డల చదువులకు, పెళ్లిళ్లకు ఆర్థిక సాయం చేయడంతో పాటు మెడికల్ కార్డుల ద్వారా ఉచిత వైద్యం అందించారు. కరవుకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపే దిశగా ఫౌండేషన్ తరఫున ఎండిపోయిన చెరువులు, నదులు, నాలాల పూడికతీత పనులను భారీ ఎత్తునచేపట్టారు. ఎన్నో గ్రామాలను దత్తత తీసుకొని, రైతులకు ప్రత్యేక శిక్షణ, ఉపాధి కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఒకసారి తాను కొనాలనుకున్న కోటిన్నర రూపాయల కారు ఆలోచనను విరమించుకుని, ఆ డబ్బును నేరుగా రైతు కుటుంబాలకే పంచేశారు.
60 రోజుల పాటు ఆర్మీలో!
60 రోజులు కార్గిల్ యుద్ధంలో పాల్గొన్నట్లు గతంలో నానా పటేకర్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు. దేశానికి తనవంతు సాయం చేయాలన్న ఉద్దేశంతో నానా పటేకర్ ఆర్మీలో చేరాలనుకున్నారు. తన ఆకాంక్షను అప్పటి రక్షణశాఖ మంత్రి జార్జ్ ఫెర్నాండెజ్ను కలిసి చెప్పగా, ఆయన అంగీకరించలేదు. అలా చేరడం సాధ్యం కాదని చెప్పారు. తాను కమాండో కోర్సు చేశానని, ఆయుధాలను ఉపయోగించడంలోనూ అనుభవం ఉందని నానా పటేకర్, ఫెర్నాండెజ్కు వివరించారు. జాతీయ స్థాయిలో రైఫిల్ షూటింగ్ పోటీల్లో పాల్గొని కాంస్య పతకం సాధించిన విషయాన్ని చెప్పారు. అలా 60 రోజుల పాటు ఆర్మీలో నానా పటేకర్ పనిచేశారు. ద్రాస్, లెహ్, కుప్వారా, బారాముల్లా, సొపొరీ తదితర ప్రాంతాల్లో పనిచేశారు. అయితే ట్రూప్స్తో కలిసి ఏం చేశారన్న విషయాలను మాత్రం నానా పటేకర్ పంచుకోలేదు.
చెరగని నటనా ముద్ర
సినిమాల విషయానికి వస్తే నానా పటేకర్ పోషించిన పాత్రలు ఎన్నో రకాలుగా ఉంటాయి. ఆవేశపూరిత కథానాయకుడు, భయపెట్టే ప్రతినాయకుడు, పోలీస్ అధికారి, హాస్య పాత్ర, ఏ పాత్రలో కనిపించినా తనదైన ముద్ర వేయడం ఆయన ప్రత్యేకత. సాంప్రదాయ గ్లామర్పై ఆధారపడకుండా కేవలం స్వరం, శరీర భాష, చూపులు, నిశ్శబ్దం, డైలాగ్ డెలివరీతోనే సన్నివేశానికి తీవ్రత తీసుకురాగలిగారు. 'పరిందా', 'క్రాంతివీర్', 'అబ్ తక్ ఛప్పన్' నుంచి 'వెల్కమ్' వరకు ఆయన సృష్టించిన పాత్రలు ప్రేక్షకుల జ్ఞాపకాల్లో నిలిచిపోయాయి.