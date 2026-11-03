అవతార్, అవెంజర్స్ స్థాయిలో 'రామాయణ'- నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా టార్గెట్ ఇదే!
Namit Malhotra Ramayana: 'రామాయణం' అందరికీ తెలిసిన కథే. మరి అదే స్టోరీని మరోసారి ఎందుకు సినిమా తీశారన్న క్వశ్చన్కు నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా తనదైన శైలిలో సమాధానాన్ని ఇచ్చారు.
Published : November 3, 2026 at 8:38 PM IST
రామాయణం కొత్త కథ కాదు. టీవీ నుంచి సినిమాల వరకు ఎన్నో రూపాల్లో ప్రేక్షకులు ఇప్పటికే చూశారు. అయినా నితేశ్ తివారీ దర్శకత్వంలో మరోసారి ఎందుకు చేస్తున్నారన్న ప్రశ్న నమిత్ మల్హోత్రాకు మూవీ ప్రమోషన్స్లో ఎదురైంది. దానికి ఆయన చెప్పిన సమాధానం కథ గురించి కాదు. దాన్ని ఈసారి ఎలా చూపిస్తున్నారన్న దాని గురించి. ఇప్పటివరకు భారతీయ ప్రేక్షకులు చూసిన రామాయణాలకు భిన్నంగా, వెండి తెరపై కొత్త అనుభవం ఇవ్వాలన్నదే తమ ప్రయత్నమని చెప్పారు.
అవతార్, అవెంజర్స్ స్థాయిలో!
టీవీ సీరియల్, రామలీల లేదా స్టేజ్ షోలో చూసిన స్థాయిలో కాకుండా భారీ విజువల్స్తో రామాయణాన్ని చూపిస్తున్నామని నమిత్ చెప్పారు. ఇందుకోసం 3D, ఐమాక్స్ టెక్నాలజీని కూడా ఉపయోగించారు. 'అవతార్', 'అవెంజర్స్', 'స్పైడర్ మ్యాన్', 'ది ఒడిస్సీ' లాంటి భారీ సినిమాలను ప్రేక్షకులు ఏ స్థాయిలో చూస్తారో 'రామాయణం'ను కూడా వాటి సరసన నిలబెట్టాలన్నదే తమ లక్ష్యమని చెప్పారు. కథ అందరికీ తెలిసినప్పటికీ, ఈ స్థాయిలో దాన్ని ఇప్పటివరకు చూడలేదన్నది ఆయన చెబుతున్న పాయింట్.
హాలీవుడ్ చేయగలిగితే మనం ఎందుకు చేయలేం?
హాలీవుడ్లో భారీ విజువల్ సినిమాలు రెగ్యులర్గా వస్తుంటాయని నమిత్ అన్నారు. ఇండియాలో 'బాహుబలి', 'ధురంధర్' లాంటి పెద్ద సినిమాలు వచ్చినా హాలీవుడ్లో తయారయ్యే భారీ స్పెక్టకిల్స్తో ఇంకా తేడా ఉందన్నది ఆయన అభిప్రాయం. ఆ తేడాను తగ్గించడమే 'రామాయణం'తో తమ ప్రయత్నమని చెప్పారు. హాలీవుడ్ చేయగలిగిన స్థాయి సినిమాను ఇండియా కూడా చేయగలదని అక్కడి ప్రేక్షకులు, ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఒప్పుకునేలా చేయాలనుకుంటున్నామని తెలిపారు. అవసరమైతే వాళ్లకంటే పెద్ద స్థాయిలో కూడా చేయగలమనే నమ్మకం తమకు ఉందన్నారు.
వెస్ట్రన్ ఆడియన్స్కు మన కథ
'ది ఒడిస్సీ', 'లార్డ్ ఆఫ్ ది రింగ్స్', 'హ్యారీ పోటర్', 'స్టార్ వార్స్' కథలు పాశ్చాత్య ప్రేక్షకులకు బాగా తెలుసు. కానీ వాటికంటే ఎంతో ముందే భారతదేశంలో 'రామాయణం' ఉందన్న విషయం వాళ్లకు చెప్పాలనుకుంటున్నామని నమిత్ అన్నారు. ఇది ఎక్కడి నుంచో తీసుకున్న కథ కాదని, మనకంటూ సొంత పాత్రలు, ప్రపంచం, కథ ఉన్నాయని చెప్పారు. గత వారం లాస్ ఏంజెల్స్లోని అకాడమీ మ్యూజియం ఆఫ్ మోషన్ పిక్చర్స్లో ఉన్న డేవిడ్ గెఫెన్ థియేటర్లో వరల్డ్ ప్రీమియర్ కూడా నిర్వహించారు. ప్రపంచ ప్రేక్షకులకు నేరుగా సినిమాను చూపించాలన్న ఉద్దేశంతోనే అక్కడ ప్రీమియర్ పెట్టినట్లు తెలిపారు.
మొదటి రెస్పాన్స్
ఇంత భారీ ప్రాజెక్ట్ చేసినా తనకు మొదట ఎవరి రియాక్షన్ కావాలంటే నమిత్ చెప్పింది తన తల్లి పేరు. రామాయణంపై తనకు ప్రేమ, శ్రీరాముడిపై భక్తి చిన్నప్పటి నుంచే తన తల్లి వల్ల వచ్చాయని చెప్పారు. సినిమా చూసిన తర్వాత ఆమె గర్వపడుతుందా? లేదా? అన్నదే తనకు మొదటి ఛాలెంజ్ అని అన్నారు. ఆ తర్వాత భారతీయ ప్రేక్షకుల రెస్పాన్స్ తనకు ముఖ్యమని అంటూ, ఇలాంటి సినిమాను నిర్మించే అవకాశం రావడం చాలా పెద్ద అదృష్టంగా భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
విమర్శల మధ్య కూడా అదే నమ్మకం
రిలీజ్కు ముందు సినిమాకు కొన్ని విమర్శలు కూడా ఎదురయ్యాయి. 'మంగళ్ రంగ్' పాటలో సూఫీ టచ్పై కొందరు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. తొలి గ్లింప్స్లో వీఎఫ్ఎక్స్, విజువల్స్పైనా సోషల్ మీడియాలో భిన్నమైన కామెంట్స్ వచ్చాయి. దసరా కార్యక్రమంలో రణబీర్ కపూర్ మాట తప్పిదంపై ట్రోలింగ్ రావడంతో తర్వాత రోజు క్షమాపణ చెప్పారు. అయితే ఇన్ని సంవత్సరాలు, సొంత డబ్బు, శ్రమ పెట్టి ప్రపంచ ప్రేక్షకుల కోసం ఈ సినిమా చేశామని నమిత్ చెప్పారు. భారతీయ కథను ఇంత పెద్ద స్థాయిలో తీసుకెళ్లేందుకు చేసిన ప్రయత్నాన్ని ప్రేక్షకులు గుర్తిస్తారని ఆశిస్తున్నానన్నారు.
ఫస్ట్ పార్ట్ ఎక్కడ ముగుస్తుందంటే!
'రామాయణం' ఫస్ట్ పార్ట్ నవంబర్ 5న, దీపావళికి మూడు రోజుల ముందు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ప్రారంభ రివ్యూల ప్రకారం కథ రావణుడి ఎదుగుదలతో మొదలై, రాముడి జననం, సీతతో వివాహం, వనవాసం వరకు వెళ్తుంది. సీతను రావణుడు అపహరించే దగ్గర తొలి భాగం ముగుస్తుందని సమాచారం. రెండో భాగం ఏడాది తర్వాత రానుండగా, సీతను రక్షించేందుకు రాముడు లంక వైపు వెళ్లే కథ అక్కడ కొనసాగనుంది. రణబీర్ కపూర్ రాముడిగా, సాయి పల్లవి సీతగా, యశ్ రావణుడిగా, రవి దూబే లక్ష్మణుడిగా నటించారు.
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