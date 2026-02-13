మెగా, అల్లు ఇంట్లో సంబరాలు- మనవరాలు, మనవడి పేర్లపై చిరు ట్వీట్
రామ్చరణ్ ఉపాసన కవలల బారసాల కార్యక్రమం - అల్లు శిరీష్ పెళ్లి పనులు షురూ- ఎక్స్లో పోస్టు షేర్ చేసిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి
Published : February 13, 2026 at 3:50 PM IST
Ramcharan Upasana Twin Babies Names : మెగా, అల్లు కుటుంబాల ఇళ్లు వరుస శుభకార్యాలతో కలకళలాడుతున్నాయి. రీసెంట్గా మెగా ఇంట్లో రామ్చరణ్- ఉపాసన కవల పిల్లల నామకరణ కార్యక్రమం ఘనంగా జరగ్గా, తాజాగా అల్లు వారి ఇంట్లో అరవింద్ చిన్న కుమారుడు శిరీష్ పెళ్లి పనులు 'పసుపు దంచుడు' ఈవెంట్తో షురూ అయ్యాయి. ఈ రెండు వేడుకలకు సంబంధించి అప్డేట్లను ఇరు కుటుంబాలు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకున్నాయి. దీంతో ఇరు కుటుంబాల అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మనవడు- మనవరాలిపై చిరు పోస్టు
కాగా, గతనెల 31న రామ్చరణ్ - ఉపాసన దంపతులకు జన్మించిన కవలల బారసాల కార్యక్రమం ఈనెల 11న జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోను మెగాస్టార్ చిరంజీవి తాజాగా ఎక్స్లో షేర్ చేశారు. పాపపేరు 'అన్వీరా దేవి', బాబుపేరు 'శివరామ్' అని నామకరణం చేసినట్లు ఆయన వెల్లడించారు.
With boundless joy and divine grace ✨🙏🏻— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) February 13, 2026
We are delighted to announce the beautiful names of our two little blessings ❤️
" 𝑺𝒉𝒊𝒗𝒂 𝑹𝒂𝒎 𝑲𝒐𝒏𝒊𝒅𝒆𝒍𝒂" & "𝑨𝒏𝒗𝒆𝒆𝒓𝒂 𝑫𝒆𝒗𝒊 𝑲𝒐𝒏𝒊𝒅𝒆𝒍𝒂"
✨shiva ram is a profound confluence of two eternal ideals.
“shiva” is… pic.twitter.com/Z2L0177cCa
శిరీష్- నయనిక పెళ్లి సందడి షురూ
మరోవైపు, అల్లు అరవింద్ నివాసంలో శిరీష్ పెళ్లి పనులు మొదలయ్యాయి. తాజాగా పసుపు దంచుడు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో అల్లు ఫ్యామిలీతోపాటుగా చిరంజీవి సతీమణి సురేఖ, కుమార్తె సుస్మిత, రామ్చరణ్ సతీమణి ఉపాసన, పవన్ కల్యాణ్ లెజినోవా తదితరులు హాజరై సందడి చేశారు. అంతా ట్రెడిషనల్ ఔట్ఫిట్లో సందడి చేశారు. అల్లు అర్జున్ కుమార్తె అర్హ స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలిచింది. ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన వీడియోను శిరీష్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. కాగా, హీరో అల్లు శిరీష్- నయనిక రెడ్డి వివాహం వచ్చే నెల 6న హైదరాబాద్లో జరగనుంది.