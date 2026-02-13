ETV Bharat / entertainment

మెగా, అల్లు ఇంట్లో సంబరాలు- మనవరాలు, మనవడి పేర్లపై చిరు ట్వీట్

రామ్​చరణ్ ఉపాసన కవలల బారసాల కార్యక్రమం - అల్లు శిరీష్ పెళ్లి పనులు షురూ- ఎక్స్​లో పోస్టు షేర్ చేసిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 13, 2026 at 3:50 PM IST

Ramcharan Upasana Twin Babies Names : మెగా, అల్లు కుటుంబాల ఇళ్లు వరుస శుభకార్యాలతో కలకళలాడుతున్నాయి. రీసెంట్​గా మెగా ఇంట్లో రామ్​చరణ్- ఉపాసన కవల పిల్లల నామకరణ కార్యక్రమం ఘనంగా జరగ్గా, తాజాగా అల్లు వారి ఇంట్లో అరవింద్ చిన్న కుమారుడు శిరీష్​ పెళ్లి పనులు 'పసుపు దంచుడు' ఈవెంట్​తో షురూ అయ్యాయి. ఈ రెండు వేడుకలకు సంబంధించి అప్డేట్లను ఇరు కుటుంబాలు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకున్నాయి. దీంతో ఇరు కుటుంబాల అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

మనవడు- మనవరాలిపై చిరు పోస్టు
కాగా, గతనెల 31న రామ్​చరణ్​ - ఉపాసన దంపతులకు జన్మించిన కవలల బారసాల కార్యక్రమం ఈనెల 11న జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోను మెగాస్టార్ చిరంజీవి తాజాగా ఎక్స్​లో షేర్ చేశారు. పాపపేరు 'అన్వీరా దేవి', బాబుపేరు 'శివరామ్' అని నామకరణం చేసినట్లు ఆయన వెల్లడించారు.

శిరీష్- నయనిక పెళ్లి సందడి షురూ
మరోవైపు, అల్లు అరవింద్ నివాసంలో శిరీష్ పెళ్లి పనులు మొదలయ్యాయి. తాజాగా పసుపు దంచుడు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో అల్లు ఫ్యామిలీతోపాటుగా చిరంజీవి సతీమణి సురేఖ, కుమార్తె సుస్మిత, రామ్​చరణ్​ సతీమణి ఉపాసన, పవన్​ కల్యాణ్ లెజినోవా తదితరులు హాజరై సందడి చేశారు. అంతా ట్రెడిషనల్ ఔట్​ఫిట్​లో సందడి చేశారు. అల్లు అర్జున్ కుమార్తె అర్హ స్పెషల్ అట్రాక్షన్​గా నిలిచింది. ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన వీడియోను శిరీష్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. కాగా, హీరో అల్లు శిరీష్- నయనిక రెడ్డి వివాహం వచ్చే నెల 6న హైదరాబాద్​లో జరగనుంది.

