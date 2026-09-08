'హీరోయిన్స్ పై నాకు ఆ డౌట్ - వారిపై స్పై చేస్తా' : నిర్మాత నాగవంశీ కామెంట్స్
సర్దార్2 ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో నాగవంశీ ఫన్నీ కామెంట్స్ - డైరెక్టర్, హీరోలకు లేని బిజీ హీరోయిన్లకు ఎందుకని ప్రశ్న!
Published : September 8, 2026 at 12:24 PM IST
Producer Nagavamsi Comments : నిర్మాత నాగవంశీ సినిమాలతోనే కాకుండా తన మాటలతోనూ సోషల్ మీడియాలో తెగ ట్రెండ్ అవుతుంటారు. తాజాగా కార్తి 'సర్దార్2' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కు హాజరైన ఆయన మీరెవరిని స్పై చేస్తారని యాంకర్ అడిగిన ప్రశ్నకు బదులిస్తూ హీరోయిన్లపై ఫన్నీ కామెంట్స్ చేశారు. సినిమా ప్రమోషన్స్కు హీరోయిన్లను డేట్స్ అడుగుతుంటే బిజీగా ఉన్నామని చెబుతున్నట్లుగా నాగవంశీ అన్నారు. అయితే నిజంగానే వాళ్లు బిజీగా ఉన్నారా? లేదా? అనే డౌట్ తనకు ఉందని ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. వారిని స్పై చేస్తానని వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఈ కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
సినిమా ప్రమోషన్స్కు హీరోల డేట్స్ దొరుకుతున్నాయి కానీ హీరోయిన్స్ డేట్స్ దొరకడం లేదని నాగవంశీ అన్నారు. తాము చాలా బిజీగా ఉన్నామని, అందువల్లే డేట్స్ ఇవ్వలేమని హీరోయిన్లు చెబుతున్నారని అన్నారు. అయితే హీరోయిన్లు ఏం చేస్తున్నారో తెలుసుకోవాలని తనకు ఉందని నిర్మాత నాగవంశీ సరదాగా అన్నారు. ఇక సర్దార్2లో నటిస్తున్న హీరోయిన్ ఆషికా రంగనాథన్ ప్రస్తుతం తమ సినిమాలో నటిస్తున్నారన్నారు. కానీ ఆమె గురించి 'నో కామెంట్స్' అంటూ నవ్వుతూ బదులిచ్చారు.
కార్తి నెక్ట్స్ మూవీపై నాగవంశీ అప్డేట్!
హీరో కార్తి నెక్ట్స్ ప్రాజెక్టుపై నిర్మాత నాగవంశీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కార్తి తదుపరి చిత్రం సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై కల్యాణ్ శంకర్ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కుతోందని తెలిపారు. ఇది ఓ సూపర్ హీరో కథాంశంతో తెరకెక్కుతున్న సినిమా అని వెల్లడించారు. 'ఆవారా' సినిమాలో చూసిన కార్తి వింటేజ్ లుక్ మళ్లీ ఈ సినిమాలో ఆడియెన్స్ మళ్లీ అనుభూతి చెందుతారన్నారు. ఈ చిత్రం వచ్చే ఏడాది వేసవిలో రిలీజ్ అవుతుందని నాగవంశీ పేర్కొన్నారు.
అదే విధంగా హీరో కార్తి సర్దార్2 పై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'సర్దార్ లాంటి ఓ స్పై క్యారెక్టర్ దొరకడం నా అదృష్టం. తొలి పార్ట్ చేసినప్పుడే నాకు ఓ మంచి ఫీలింగ్ వచ్చింది. ఇలాంటి గూఢచారులకు ఎలాంటి గుర్తింపు, గౌరవం ఉండదు. కానీ, వాళ్లు తమ పనిని అత్యంత కచ్చితత్వంతో చేస్తారు. ఈ చిత్రంలో మహిళా శక్తిని చూస్తారు. దీంట్లో హీరోయిన్స్కు డ్యాన్స్ లేదు. హీరోయిన్లు ఇద్దరూ యాక్షన్ మాత్రమే చేస్తారు' అని కార్తి అన్నారు.
కమల్హాసన్కు భారతీయుడు - నాకు సర్దార్2
అంతేకాకుండా తన సినీ ప్రయాణంలో చాలా ముఖ్యమైన సినిమా సర్దార్2 అని ఆయన అన్నారు. లోకనాయకుడు కమల్హాసన్కి భారతీయుడు చిత్రం ఎలాగో తనకు సర్దార్ అలాంటిదని అభిప్రాయపడ్డారు. తెలుగు ప్రేక్షకులు మంచి కథ ఉంటే కచ్చితంగా ఆదరిస్తారని కార్తి అన్నారు. అదే విధంగా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన బోయపాటి శ్రీను సినిమాపై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. ప్రస్తుతం చిత్ర పరిశ్రమ చాలా అద్భుతంగా ఉందని తెలిపారు. రిలీజైన ప్రతి చిత్రం సక్సెస్ అవుతుందన్నారు. ఇలాంటి సమయంలో సర్దార్2 వస్తోందనీ, ఇది కూడా విజయాన్ని అందుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.
దర్శకుడు పీఎస్ మిత్రన్ - కార్తి కాంబోలో విజయవంతమైన 'సర్దార్' కి కొనసాగింపుగా రూపొందిన చిత్రమే 'సర్దార్ 2'. ఎస్.లక్ష్మణ్ కుమార్ నిర్మించారు. ఆషికా రంగనాథ్, మాళవిక మోహనన్ ఇందులో హీరోయిన్స్గా నటిస్తున్నారు. టాలెంటెడ్ యాక్టర్ ఎస్జే సూర్య కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమా ఈ నెల 10న థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ ప్రీ రిలీజ్ వేడుకలో హీరో అడివి శేష్, దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను, మ్యాడ్ డైరెక్టర్ కల్యాణ్ శంకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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