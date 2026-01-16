ETV Bharat / entertainment

'సంక్రాంతికి హిట్ కొట్టాలనేది నా ఈగో'- నిర్మాత నాగవంశీ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్

బాక్సాఫీస్ వద్ద 'అనగనగా ఒక రాజు' సందడి- రెండు రోజుల్లోనే రూ.41.20 కోట్లు వసూల్- థాంక్స్ మీట్ నిర్వహించిన మేకర్స్

Anaganaga Oka Raju Movie
Anaganaga Oka Raju Movie (Source : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 16, 2026 at 5:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Nagavamsi On Anaganaga Oka Raju Movie : ప్రముఖ నిర్మాత నాగవంశీకి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఫుల్ క్రేజ్ ఉంది. ఆయన స్పీచ్​లకు సపరేట్ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు. ఆయన స్పీచ్​లు కూడా సోషల్ మీడియాలో నిమిషాల్లోనే వైరల్​గా మారుతాయి. సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా యాక్టీవ్​గా ఉండే ఆయనకు, యంగ్ హీరోలకు ఉన్న ఫాలోయింగ్​కు తక్కువేం కాదు. ​తాజాగా ఆయన నిర్మించిన 'అనగనగా ఒక రాజు' సినిమా సంక్రాంతి (జనవరి 14)కి విడుదలై మంచి విజయం సాధించింది. ఈ సందర్భంగా మూవీటీమ్ శుక్రవారం హైదరాబాద్​లో థాంక్స్ మీట్ నిర్వహించింది. ఈ ఈవెంట్​లో నాగవంశీ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఈ సినిమా రిలీజ్​కు ముందు రెండు రోజులు బాగా భయపడిపోయినట్లు చెప్పారు. అయితే సినిమా హిట్ అవ్వడంతో ఆరేళ్ల తర్వాత సంతృప్తినిచ్చిన సంక్రాంతి ఇదే అని అన్నారు. అల వైకుంఠపురంలో తర్వాత సంక్రాంతికి వచ్చిన తన సినిమాల్లో డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు కూడా సంతృప్తినిచ్చిన సినిమా ఇదే అని చెప్పారు. అయితే సంక్రాంతికి సినిమా రిలీజ్ చేసి హిట్ కొట్టాలనేది ఆయనకు ఈగో అని, డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు కమీషన్ వస్తే సంతృప్తిగా ఉంటుందని అన్నారు.

'సంక్రాంతికి సినిమా విడుదల చేసి హిట్ కొట్టాలనేది నాకు ఈగో. పొంగల్ బరిలో నిలిచి మూవీ సక్సెస్ అయితే డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు కమీషన్ వస్తే నా ఈగో సాటిస్ఫై అవుతుంది. మధ్యలో రెండు, మూడుసార్లు మిస్ ఫైర్ అయ్యింది. కానీ ఈ సినిమా వెయ్యి శాతం సంతృప్తినిచ్చింది. ఇందుకు నవీన్ నాకు బాగా సపోర్ట్ చేశాడు. ఏ ప్రొడ్యూసర్​కు అయినా, డైరెక్టర్​కు అయినా మామూలు టైమ్​లో వచ్చి హిట్​ కొట్టడం వేరు. సంక్రాంతికి వచ్చి సక్సెస్ అవ్వడం అనేది ఈగో ఫాక్టర్. ఇది ఏడాదంతా గుర్తుండిపోతుంది. అందుకే ఈ సమయంలో హిట్ కొట్టడం కీలకం' అని నాగవంశీ అన్నారు.

వాళ్లందరికీ థాంక్స్
అలాగే ఈ సోషల్ మీడియాలో సినిమాకు దక్కుతున్న మద్దతుపైనా నాగవంశీ మాట్లాడారు. అభిమానులు ఈ సినిమాను సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ చేస్తున్నారని, వాళ్లందరికీ థాంక్స్​ చెప్పారు. 'గత 72 గంటలుగా మా ఫ్యాన్ బాయ్స్​ డ్యూటీ చేస్తున్నారు. వాళ్లు నా ఫ్యాన్స్ అనుకోకండి, ఎవరి ఫ్యాన్సో మీ అందరికీ తెలుసు. వాళ్లకు చాలా థాంక్స్. ఇంకో 10 రోజులు ఇలాగే సపోర్ట్ చేయండి. మీకు ఎలాంటి రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి, ఎంత రేంజ్​లో ఇవ్వాలో నాకు తెలుసు. త్వరలోనే అవన్ని అనౌన్స్​మెంట్లు ఉంటాయి' అని అన్నారు. దీంతో ఇది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్​ను ఉద్దేశించే అన్నారని సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.

భారీ వసూళ్లు
ఈ సినిమాకు రెండో రోజూ మంచి వసూళ్లు వచ్చాయి. తొలి రోజు వరల్డ్​వైడ్​గా రూ.22 కోట్ల గ్రాస్ వసూల్ చేసిన ఈ చిత్రం, రెండో రోజు కూడా రూ.20 కోట్లకుపైగా కలెక్షన్ సాధించింది. దీంతో రెండు రోజుల్లో రూ.41.20 కోట్ల (గ్రాస్) వసూల్ చేసినట్లు మేకర్స్ తెలిపారు. అటు ఓవర్సీస్​లోనూ డీసెంట్ వసూళ్లు రాబడుతోంది. ఇప్పటిదాకా 5 లక్షల టికెట్లు సేల్ అయ్యాయి.

కాగా, ఎనర్జిటిక్ హీరో నవీన్ పొలిశెట్టి హీరోగా దర్శకుడు మారి 'అనగనగా ఒక రాజు' సినిమా తెరకెక్కించారు. కంప్లీట్ కామెడీ, ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్​గా వచ్చిన ఈ సినిమాకు పాజిటివ్ రివ్యూలు వచ్చాయి. ఈ కథను హీరో నవీనే రాయడం విశేషం. ఇందులో ఆయన జమీందారు మనవడి పాత్రలో కనిపించి ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్వించారు. ఆయనకు జోడీగా మీనాక్షి చౌదరి నటించారు. రావు రమేశ్, చమ్మక్ చంద్ర, మహేశ్, మాస్టర్ రేవంత్ తదితరులు ఆయా పాత్రలు పోషించారు. మిక్కీ జే మేయర్ సంగీతం అందించారు. సితారా ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్​పై నాగవంశీ నిర్మించారు.

'అనగనగా ఒక రాజు' డే 1 కలెక్షన్స్- నవీన్ పొలిశెట్టి కెరీర్​లో హైయ్యెస్ట్ ఓపెనింగ్స్

'అనగనగా ఒక రాజు' రివ్యూ- నవీన్ పొలిశెట్టి ఖాతాలో మరో హిట్ పడిందా?

TAGGED:

NAGAVAMSI ON ANAGANAGA OKA RAJU
ANAGANAGA OKA RAJU COLLECTIONS
ANAGANAGA OKA RAJU DIRECTOR
NAGAVAMSI MOVIES LIST 2026
NAGAVAMSI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.