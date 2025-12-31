ETV Bharat / entertainment

'బాబా పిలిచారు, వచ్చేశా- త్వరలో 100వ సినిమా స్టార్ట్​'​- శిర్డీలో కింగ్ నాగార్జున

సాయి సన్నిధిలో నాగార్జున - బాబా పిలుపుతోనే వచ్చానన్న నాగ్ - కొత్త ఏడాదిలో 100వ సినిమా షురూ

NAGARJUNA SHIRDI VISIT 2025
Nagarjuna Shirdi Visit (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 31, 2025 at 6:38 PM IST

3 Min Read
Nagarjuna Shirdi Visit: దక్షిణాది అగ్ర కథానాయకుడు, కింగ్ అక్కినేని నాగార్జున తన సంవత్సరం వేళ శిర్డీ సాయిని దర్శించుకున్నారు. వాస్తవానికి చాలా సంవత్సరాల విరామం తర్వాత ఆయన బాబాను దర్శించుకున్నారు. అయితే ఈ దర్శనం వెనుక ఒక ఆసక్తికరమైన కారణం ఉందని నాగార్జున స్వయంగా వెల్లడించారు. గత కొన్ని రోజులుగా సాయి బాబా తనను పిలుస్తున్నారని, అందుకే వెంటనే బయలుదేరి వచ్చానని ఆయన చెప్పారు. ఇదే సమయంలో తన సినీ కెరీర్‌కు సంబంధించి ఒక భారీ అప్డేట్‌ను కూడా నాగ్ పంచుకున్నారు.

బాబా పిలిచారు, నేను వచ్చాను
శిర్డీలో సాయి బాబా సమాధిని దర్శించుకున్న అనంతరం నాగార్జున మీడియాతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. తన ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పంచుకున్నారు. "నేను శిర్డీకి వచ్చి చాలా సంవత్సరాలు అయ్యింది. కానీ, గత మూడు నాలుగు రోజులుగా బాబా నా కలలోకి వస్తున్నారు. నన్ను శిర్డీకి రమ్మని పిలుస్తున్నట్లు అనిపించింది. బాబా పిలుపుతోనే నేను ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చాను. బాబా దర్శనం చాలా బాగా జరిగింది. ఇప్పుడు నా మనసు ఎంతో హాయిగా, ప్రశాంతంగా ఉంది. చాలా సంతోషంగా ఇంటికి తిరిగి వెళ్తున్నాను" అని నాగార్జున పేర్కొన్నారు.

ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు
నాగార్జున రాకతో ఆలయ ప్రాంగణంలో సందడి నెలకొంది. ఉదయాన్నే ఆలయానికి చేరుకున్న ఆయన, సాయి బాబా సమాధికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేశారు. బాబా పాదాలను తాకి ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు. అనంతరం గురుస్థాన్ ఆలయాన్ని దర్శించుకున్నారు. అక్కడి నుంచి ద్వారకామాయికి వెళ్లి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా సాయిబాబా సంస్థాన్ సీఈవో గోరక్ష్ గడిల్కర్, నాగార్జునకు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఆయనకు శాలువా కప్పి, సాయిబాబా విగ్రహాన్ని బహూకరించి సత్కరించారు.

2026లో 100వ సినిమా
కొత్త సంవత్సరంలో తన కెరీర్ మైల్ స్టోన్ గురించి నాగార్జున గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు. "రాబోయే 2026 సంవత్సరం నాకు చాలా ప్రత్యేకం. కొత్త ఏడాదిలో నా 100వ సినిమా ప్రారంభం కానుంది. ఇది నా కెరీర్‌లో బిగ్ మైల్ స్టోన్. నేను కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం చాలా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాను. బాబా ఆశీస్సులతోనే ఈ సెంచరీ మార్కును అందుకోనున్నాను" అని నాగ్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. 2026లో ఈ సినిమా సెట్స్ పైకి వెళ్తుందని స్పష్టం చేశారు.

"చాలా రోజులు అయింది శిర్డీకి వచ్చి. అందుకే దర్శనానికి వచ్చాను. బాబా పిలిచారు రామని. గత నాలుగైదు రోజుల నుంచి ఆయన నా కలలోకి వస్తున్నారు. రావాలి అని పిలుస్తున్నారు. అనుకున్నగానే వచ్చాను. చాలా సంతోషంగా ఉంది. మనస్సు హాయిగా ఉంది. తిరిగి వెళ్తున్నాను ఇంటికి. ఇక కొత్త సంవత్సరంలో నాది కొత్త సినిమా మెుదలవుతుంది. అది నా 100వ సినిమా. చాలా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నాను. ఇది నాకు బిగ్ మైల్ స్టోన్. 2026లో మెుదలు కానుంది."
- నాగార్జున, ప్రముఖ తెలుగు నటుడు

బాబాకు వీర భక్తుడు
నాగార్జునకు సాయి బాబా అంటే ఎంతో భక్తి. 2012లో వచ్చిన 'శిర్డీ సాయి' సినిమాలో ఆయన బాబా పాత్రలో జీవించారు. ఆ సినిమా సమయంలో ఆయన నిత్యం శిర్డీకి వచ్చేవారు. ఆ సినిమా ఆయన కెరీర్‌లో ఒక ప్రత్యేకంగా నిలిచిపోయింది. అప్పటి నుంచి బాబాపై ఆయనకు నమ్మకం మరింత పెరిగింది. మధ్యలో కొంత గ్యాప్ వచ్చినా, ఇప్పుడు మళ్లీ బాబా పిలుపుతో శిర్డీలో అడుగుపెట్టారు. మొత్తానికి 2025కి వీడ్కోలు పలుకుతూ, 2026లో తన 100వ సినిమా అనే కొత్త లక్ష్యంతో నాగార్జున బాబా ఆశీస్సులు తీసుకోవడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

