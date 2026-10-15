'వృషకర్మ' నుంచి బిగ్ అప్డేట్- 50 రోజుల కౌంట్డౌన్ షురూ- కొత్త పోస్టర్ రిలీజ్
నాగచైతన్య అప్కమింగ్ మూవీ 'వృషకర్మ' నుంచి కొత్త పోస్టర్ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. రిలీజ్కు మరో 50 రోజుల సమయం మాత్రమే ఉందంటూ మేకర్స్ కౌంట్డౌన్ స్టార్ట్ చేశారు.
Published : October 15, 2026 at 5:54 PM IST
Vrushakarma Count Down : అక్కినేని నాగచైతన్య హీరోగా రూపొందుతున్న మైథలాజికల్ అడ్వెంచరస్ థ్రిల్లర్ 'వృషకర్మ'. విరూపాక్ష ఫేమ్ కార్తిక్ దండు డైరెక్షన్లో వస్తున్న ఈ చిత్రం నుంచి మేకర్స్ గురువారం అదిరిపోయే అప్డేట్ను ఇచ్చారు. మూవీలో నాగచైతన్య లుక్కు సంబంధించి కొత్త పోస్టర్ను ఎక్స్ ద్వారా షేర్ చేసుకున్నారు. ఇందులో 'ఈ సంవత్సరంలో వృషకర్మ చిత్రం ఆడియెన్స్కు మంచి థియేట్రికల్ అనుభూతిని అందిస్తుంది. మరో 50 రోజుల్లో, బిగ్ స్క్రీన్లపై మిమ్మల్ని అబ్బురపరిచేందుకు అంతా సిద్ధమైంది' అంటూ ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్ను రాసుకొచ్చారు. డిసెంబర్ 4న వృషకర్మ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానుంది. దీంతో అక్కినేని అభిమానులు ఫుల్ జోష్లో ఉన్నారు. ఇక ఇదే నెలలో నాగార్జున కూడా 100వ చిత్రంతో అభిమానుల ముందుకు రానున్నారు. ఇందులో చైతూకు జోడీగా మీనాక్షి చౌదరి నటిస్తున్నారు. 'లాపతా లేడీస్' యాక్టర్ స్పర్శ్ శ్రీవాస్తవ విలన్ పాత్ర పోషిస్తున్నారు. సుకుమార్ రైటింగ్స్, SVCC బ్యానర్లు కలిసి దీనిని భారీ బడ్జెట్తో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో రెడీ అవుతోంది.
The countdown begins for the BEST THEATRICAL EXPERIENCE OF THE YEAR ❤️🔥❤️🔥❤️🔥 #Vrushakarma is all set to BLOW YOUR MINDS in just 50 DAYS on the big screens 🔥🔥🔥 GRAND RELEASE WORLDWIDE ON 𝟬𝟰.𝗗𝗘𝗖.𝟮𝟲. A MYTHICAL SPECTACLE LIKE NEVER BEFORE 🔱 #VrushakarmaOnDec4 https://t.co/Cv1LVPbNNB— SVCC (@SVCCofficial) October 15, 2026