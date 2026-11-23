'శోభిత నుంచి చాలా నేర్చుకున్నా- ఆమె నా లైఫ్స్టైల్ మార్చేసింది': నాగచైతన్య
Naga Chaitanya About Sobhita: హీరో నాగచైతన్య తన భార్య శోభితపై ప్రశంసలను కురిపించారు. లుక్ను మరింత మెరుగుపరుచుకునే విషయంలో శోభిత తనకిచ్చే సలహాలు తనకెంతో ఉపయోగపడతాయని అన్నారు.
Published : November 23, 2026 at 5:37 PM IST
అక్కినేని నాగచైతన్య పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన సతీమణి శోభిత స్పెషల్ విషెస్ తెలియజేశారు. ఆయనతో కలిసి దిగిన రొమాంటిక్ ఫొటోలను ఆమె సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకున్నారు. ఆ పోస్ట్కు 'హ్యాపీ బర్త్డే లవర్' అని క్యాప్షన్ పెట్టి అందరినీ ఆకర్షించారు. సోమవారం నాగచైతన్య బర్త్డే నేపథ్యంలో శోభిత షేర్ చేసి ఫొటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
వెంకీమామ విషెష్
అలాగే విక్టరీ వెంకటేశ్ కూడా చైతూకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. నాగచైతన్యతో దిగిన ఫొటోను ఎక్స్లో షేర్ చేశారు. 'పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చైతన్య! నీకు నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. నువ్వు ఎల్లప్పుడూ ఆనందం, ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను' అని పోస్టు పెట్టారు. మరోవైపు నాగచైతన్య బర్త్డే సందర్భంగా సినీ ప్రముఖులు, ఆభిమానులు ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.
Happy birthday Chay! Sending my biggest, brightest wishes your way. Wishing you endless happiness, good health and so much love, today and always. @chay_akkineni ❤️❤️✨ https://t.co/Kh86uDt7dI— Venkatesh Daggubati (@VenkyMama) November 23, 2026
శోభిత చాలా మార్చేసింది : చైతన్య
నాగచైతన్య రీసెంట్గా తన లేటెస్ట్ మూవీ 'వృషకర్మ' ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు. అందులో సినిమా విశేషాలతో పాటు, శోభిత గురించి మాట్లాడుతూ, ఆమె నుంచి చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నానని, చాలా విషయాల్లో తనకు స్ఫూర్తిగా శోభిత నిలుస్తుందని అన్నారు. 'ఏదైనా ప్లాన్ అనుకున్నట్లు జరగకపోతే శోభిత అప్పటికప్పుడు ఆ పరిస్థితిని చక్కదిద్దుతూ ముందుకు నడిపిస్తుంది. నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఆమె నుంచే నేర్చుకున్నాను. నా ఆఫ్-స్క్రీన్ స్టైల్, ఫ్యాషన్ మారడానికి పూర్తి క్రెడిట్ శోభితకే దక్కుతుంది. నా వార్డ్రోబ్లో 20 శాతం మార్పులు చేసింది. రాబోయే రోజుల్లో దాన్ని పూర్తిగా మార్చేస్తుంది' అని చెప్పారు. వీటితోపాటు జీవితంలో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా ధైర్యంగా ఎదుర్కొనే విషయంలోనూ శోభిత నుంచి ఎన్నో విషయాలను నేర్చుకున్నట్లు నాగచైతన్య చెప్పారు.
మరోవైపు తన 16 ఏళ్ల సినీ జర్నీని నాగచైతన్య మాట్లాడారు. సినీ బ్యాగ్రౌండ్ కేవలం ఇండస్ట్రీలో ఎంట్రీ మాత్రమే అని, కానీ ఆ తర్వాత మన సొంత టాలెంట్, హార్డ్వర్క్ మాత్రమే నిలబెడతాయని తెలిపారు. ఏ సపోర్ట్ లేకుండా కష్టపడి సినిమాలు చేస్తున్న కొత్త వారిని చూస్తుంటే తనకెంతో సంతోషంగా అనిపిస్తుందన్నారు. తాను ఇండస్ట్రీకి వచ్చి 16 ఏళ్లయినా, నటుడిగా ఇంకా ఏదో సాధించాలన్న తపన తనలో ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఉందన్నారు. 'నాగచైతన్య ఏ పాత్రనయినా చేయగలడు' అని నమ్మకం ఆడియెన్స్లో కలగాలని అన్నారు. అయితే తన తాతయ్య, నిర్మాత డి. రామానాయుడు ప్రొడక్షన్లో ఒక్క సినిమా కూడా చేయలేకపోయానన్న వెలితి తనకు ఇప్పటికీ ఉందని చెప్పారు. ఏఎన్నాఆర్తో 'మనం' సినిమాలో కలిసి నటించడం తన జీవితంలో మర్చిపోలేని అనుభూతి అని తెలిపారు.
'వృషకర్మ' ఎలా ఉండబోతోందంటే?
తన అప్కమింగ్ మూవీ వృషకర్మ అడ్వెంచరస్ థ్రిల్లర్ అని అన్నారు. ప్రతి ఫ్రేమ్లోనూ వీఎఫ్ఎక్స్ ఉంటుందన్నారు. ఇది జెన్ జీని ఆకట్టుకుంటుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. డైరెక్టర్ కార్తిక్ దండు దీనిని అద్భుతంగా తీర్దిదిద్దారన్నారు. హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరితో పాటు, ఇతర నటీనటులు కూడా బాగా నటించారని వివరించారు. 'వృషకర్మ' డిసెంబర్ 4న రిలీజ్ కానుంది. దీని ట్రైలర్ నవంబర్ 25న రిలీజ్ కానున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే తెలిపారు.
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