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ఆ సీన్ రియల్ లైఫ్​లో నాకు ఇన్​స్పిరేషన్​ - చెన్నై లవ్ స్టోరీ సక్సెస్ మీట్​లో నాగచైతన్య

పాజిటివ్ టాక్​తో మంచి వసూళ్లను రాబడుతున్న చెన్నై లవ్​స్టోరీ - సక్సెస్ మీట్​కు హాజరై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేసిన నాగచైతన్య

Naga Chaitanya On love Stories
Naga Chaitanya On love Stories (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 28, 2026 at 3:50 PM IST

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Naga Chaitanya On Chennai Love Story: కిరణ్ అబ్బవరం, గౌరీప్రియ ప్రధానపాత్రల్లో నటించిన చెన్నై లవ్ స్టోరీ పాజిటివ్ టాక్​తో రన్ అవుతూ బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లను అందుకుంటుంది. బేబీ లాంటి కల్ట్ క్లాసిక్ లవ్​స్టోరీని అందించిన సాయి రాజేశ్ స్టోరీ, స్కీన్​ప్లే అందించిన ఈ చిత్రంతో రవి నంబూరి డైరెక్టర్​గా పరిచయమై ఫస్ట్ హిట్​ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మూవీ టీమ్ మంగళవారం సక్సెస్​మీట్​ను నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా అక్కినేని నాగచైతన్య విచ్చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు.

'నాకు లవ్ స్టోరీస్ అంటే చాలా ఇష్టం. అయితే కొవిడ్ తర్వాత ప్రేమకథా చిత్రాలు రావడం తగ్గిపోతున్నాయి. ఆ తర్వాత ఆడియెన్స్ థియేటర్స్​కు వెళ్తారా? అనే సందేహం కూడా మొదలైంది. కానీ కొన్ని లవ్​స్టోరీస్​తో ఆ భయం పోయింది. ఇప్పుడు చెన్నై లవ్​స్టోరీ కల్ట్ బ్లాక్​బస్టర్ కావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇప్పటి వరకు చాలా లవ్​స్టోరీలు చూసి ఉంటాం. కానీ చెన్నై లవ్ స్టోరీ లవ్ బ్రేకప్ అయిన తర్వాత స్టోరీ ఏంటి? పెళ్లయిన తర్వాత స్టోరీ ఏంటనే డిఫరెంట్​ లైన్​తో ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చి విజయం సాధించింది. ప్రత్యేకించి కిరణ్ లవ్ బ్రేకప్ గురించి హీరోయిన్​ (గౌరీప్రియ)తో బీచ్​లో ప్రస్తావిస్తూ (తొలి ప్రేమ ఏం తోపు కాదు, ఫస్ట్ లవ్ పోయిందంటే బెస్ట్ లవ్ ఎక్కడో ఉండే ఉంటుంది) చెప్పే డైలాగ్స్ రియల్​లైఫ్​లో నాకు చాలా ఇన్​స్పిరేషన్​గా అనిపించాయి' అని నాగచైతన్య సక్సెస్​ మీట్​లో అన్నారు.

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