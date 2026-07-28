ఆ సీన్ రియల్ లైఫ్లో నాకు ఇన్స్పిరేషన్ - చెన్నై లవ్ స్టోరీ సక్సెస్ మీట్లో నాగచైతన్య
పాజిటివ్ టాక్తో మంచి వసూళ్లను రాబడుతున్న చెన్నై లవ్స్టోరీ - సక్సెస్ మీట్కు హాజరై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేసిన నాగచైతన్య
Published : July 28, 2026 at 3:50 PM IST
Naga Chaitanya On Chennai Love Story: కిరణ్ అబ్బవరం, గౌరీప్రియ ప్రధానపాత్రల్లో నటించిన చెన్నై లవ్ స్టోరీ పాజిటివ్ టాక్తో రన్ అవుతూ బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లను అందుకుంటుంది. బేబీ లాంటి కల్ట్ క్లాసిక్ లవ్స్టోరీని అందించిన సాయి రాజేశ్ స్టోరీ, స్కీన్ప్లే అందించిన ఈ చిత్రంతో రవి నంబూరి డైరెక్టర్గా పరిచయమై ఫస్ట్ హిట్ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మూవీ టీమ్ మంగళవారం సక్సెస్మీట్ను నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా అక్కినేని నాగచైతన్య విచ్చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు.
'నాకు లవ్ స్టోరీస్ అంటే చాలా ఇష్టం. అయితే కొవిడ్ తర్వాత ప్రేమకథా చిత్రాలు రావడం తగ్గిపోతున్నాయి. ఆ తర్వాత ఆడియెన్స్ థియేటర్స్కు వెళ్తారా? అనే సందేహం కూడా మొదలైంది. కానీ కొన్ని లవ్స్టోరీస్తో ఆ భయం పోయింది. ఇప్పుడు చెన్నై లవ్స్టోరీ కల్ట్ బ్లాక్బస్టర్ కావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇప్పటి వరకు చాలా లవ్స్టోరీలు చూసి ఉంటాం. కానీ చెన్నై లవ్ స్టోరీ లవ్ బ్రేకప్ అయిన తర్వాత స్టోరీ ఏంటి? పెళ్లయిన తర్వాత స్టోరీ ఏంటనే డిఫరెంట్ లైన్తో ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చి విజయం సాధించింది. ప్రత్యేకించి కిరణ్ లవ్ బ్రేకప్ గురించి హీరోయిన్ (గౌరీప్రియ)తో బీచ్లో ప్రస్తావిస్తూ (తొలి ప్రేమ ఏం తోపు కాదు, ఫస్ట్ లవ్ పోయిందంటే బెస్ట్ లవ్ ఎక్కడో ఉండే ఉంటుంది) చెప్పే డైలాగ్స్ రియల్లైఫ్లో నాకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్గా అనిపించాయి' అని నాగచైతన్య సక్సెస్ మీట్లో అన్నారు.
🎬 THE RETURN OF PURE ROMANCE! ❤️— Tollywood Journal (@TollyJournal) July 28, 2026
Naga Chaitanya once wondered if love stories could bring audiences back post-Covid...
Now, #ChennaiLoveStory has successfully revived the magic of pure love drama on the big screen! ✨😍
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