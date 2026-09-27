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'సుమతి' లేకుండానే 'కల్కి 2?'- సీక్వెల్​లో దీపిక రిప్లేస్​మెంట్​పై నాగ్ అశ్విన్ క్లారిటీ

కల్కి2పై లేటెస్ట్​ అప్డేట్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్ నాగ్​అశ్విన్ - అక్టోబర్​లో రెగ్యులర్ షూటింగ్ స్టార్ట్ కానున్నట్లు వెల్లడి

Nag Ashwin Update on Kalki sequel
ప్రభాస్ కల్కి 2898 AD (Source : ETV Bharat, Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2026 at 4:10 PM IST

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Nag Ashwin on Kalki2 Updates : రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ విజువల్ వండర్ 'కల్కి 2898 AD' సినిమాలో సుమతి క్యారెక్టర్​పై రోజుకో కొత్త ప్రచారం తెరపైకి వస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్​లో నుంచి దీపికా పదుకొణెను తప్పించడంతో ఆమె పాత్రలో ఎవరిని ఎంపిక చేస్తారని ఆసక్తి కొనసాగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే సాయిపల్లవి లేదా అలియా భట్​ను సుమతి పాత్ర కోసం తీసుకోనున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే దీపికా పదుకొణె పాత్రపై రీసెంట్​గా డైరెక్టర్ నాగ్​ అశ్విన్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. సుమతి క్యారెక్టర్ కోసం కల్కి 2 ప్రాజెక్ట్​లోకి కొత్తగా ఎవరినీ తీసుకోవడం లేదని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న ఆయన ఈ కామెంట్స్ చేశారు.

కల్కి తొలి భాగంలో దీపికా పదుకొణె పొషించిన సుమతి పాత్ర అత్యంత బలమైనది. ఆ పాత్ర చుట్టూనే కథ తిరుగుతుంది. అయితే మేకర్స్​తో విభేదాలు రావడంతో ఆమె సీక్వెల్​ నుంచి తప్పుకున్నారు. ఈ మేరకు గతేడాదే మేకర్స్ అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేశారు. అప్పట్నుంచి ఈ పాత్రపై కొత్త కొత్త ప్రచారం జరుగుతున్నాయి. స్టార్ హీరోయిన్​ను సీక్వెల్​లోకి తీసుకొచ్చేందుకు మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారని టాక్ వినిపించింది. అయితే ఈ పుకార్లకు నాగ్ అశ్విన్ తాజాగా చెక్ పెట్టేశారు. సీక్వెల్​లో కొత్తగా ఎవరినీ తీసుకోవడం లేదని, పాత నటీనటులే ఇందులోనూ కొనసాగుతారని నాగ్​ అశ్విన్ ఆ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.

పార్ట్​1లో ఉన్నవాళ్లే ఇందులోనూ!
'కల్కి సీక్వెల్​లో కొత్తగా ఎవరినీ తీసుకోం. పార్ట్1లో చెప్పిన కథను ఇందులో కొనసాగిస్తున్నాం. అదే విధంగా పార్ట్1లో యాక్టర్స్ ఇందులోనూ కంటిన్యూ అవుతారు. తొలి భాగంలోనే బలమైన పాత్రలు ఉన్నాయి. ఆ పాత్రల చుట్టే కథ ఉంటుంది' అని నాగ్​ అశ్విన్ అన్నారు. దీంతో సుమతి పాత్ర రిప్లేస్​మెంట్​పై వచ్చిన కథనాలు అన్నీ కూడా పుకార్లేనని తేలిపోయింది.

మరి సుమతి కథేంటి?
అయితే నాగ్ అశ్విన్ ప్రస్తుత కామెంట్లతో కొత్త సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయి. ఏ సినిమా నుంచైనా నటుడు లేదా నటీమణి తప్పుకుంటే ఆ ప్లేస్​లో ఇంకొకరిని తీసుకుంటారు. కానీ, కల్కీ సీక్వెల్ విషయంలో మాత్రం అలా జరగడం లేదని అశ్విన్ లేటెస్ట్ కామెంట్స్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఇది అందరికీ ఆసక్తిని కలిగిస్తుంది. అసలు సుమతి పాత్రను సీక్వెల్​లో ఎలా చూపిస్తారు? ఆ పాత్రను తొలి భాగానికే ముగిస్తారా? లేదంటే ఇందులోనూ కొనసాగిస్తారా? కొనసాగిస్తే ఎలా చూపిస్తారు? అనేది ఆసక్తిగా మారింది. అయితే వీటన్నింటికీ సమాధానాలు థియేటర్లలోనే దొరుకుతాయి.

అక్టోబర్ నుంచి రెగ్యులర్ షూటింగ్
అదే విధంగా పార్ట్2 షూటింగ్​పైనా అశ్విన్ కీలక అప్డేట్​ ఇచ్చారు. అక్టోబర్ నుంచి మూవీ రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభమవుతుందని పేర్కొన్నారు. నటీనటులందరి కాల్షీట్లు రెడీగా ఉన్నాయని తెలిపారు. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలోనే కమల్​ హాసన్, అమితాబ్ బచ్చన్ కాంబినేషన్​లో కొన్ని సన్నివేశాలను చిత్రీకరించినట్లు తెలియజేశారు. ఇక ప్రభాస్ కాల్షీట్స్ కూడా రీసెంట్​గా దొరికాయని వివరించారు. ఇక అక్టోబర్​లో మొదలుపెట్టి వచ్చే ఏడాది ప్రథమార్ధం నాటికి కంప్లీట్ చేస్తామని నాగ్అశ్విన్ స్పష్టం చేశారు. ఆపై పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు కూడా వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేసి సినిమాను ఆడియెన్స్ ముందుకు తీసుకువస్తామని అన్నారు.

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