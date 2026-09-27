'సుమతి' లేకుండానే 'కల్కి 2?'- సీక్వెల్లో దీపిక రిప్లేస్మెంట్పై నాగ్ అశ్విన్ క్లారిటీ
కల్కి2పై లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్ నాగ్అశ్విన్ - అక్టోబర్లో రెగ్యులర్ షూటింగ్ స్టార్ట్ కానున్నట్లు వెల్లడి
Published : September 27, 2026 at 4:10 PM IST
Nag Ashwin on Kalki2 Updates : రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ విజువల్ వండర్ 'కల్కి 2898 AD' సినిమాలో సుమతి క్యారెక్టర్పై రోజుకో కొత్త ప్రచారం తెరపైకి వస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్లో నుంచి దీపికా పదుకొణెను తప్పించడంతో ఆమె పాత్రలో ఎవరిని ఎంపిక చేస్తారని ఆసక్తి కొనసాగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే సాయిపల్లవి లేదా అలియా భట్ను సుమతి పాత్ర కోసం తీసుకోనున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే దీపికా పదుకొణె పాత్రపై రీసెంట్గా డైరెక్టర్ నాగ్ అశ్విన్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. సుమతి క్యారెక్టర్ కోసం కల్కి 2 ప్రాజెక్ట్లోకి కొత్తగా ఎవరినీ తీసుకోవడం లేదని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న ఆయన ఈ కామెంట్స్ చేశారు.
కల్కి తొలి భాగంలో దీపికా పదుకొణె పొషించిన సుమతి పాత్ర అత్యంత బలమైనది. ఆ పాత్ర చుట్టూనే కథ తిరుగుతుంది. అయితే మేకర్స్తో విభేదాలు రావడంతో ఆమె సీక్వెల్ నుంచి తప్పుకున్నారు. ఈ మేరకు గతేడాదే మేకర్స్ అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేశారు. అప్పట్నుంచి ఈ పాత్రపై కొత్త కొత్త ప్రచారం జరుగుతున్నాయి. స్టార్ హీరోయిన్ను సీక్వెల్లోకి తీసుకొచ్చేందుకు మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారని టాక్ వినిపించింది. అయితే ఈ పుకార్లకు నాగ్ అశ్విన్ తాజాగా చెక్ పెట్టేశారు. సీక్వెల్లో కొత్తగా ఎవరినీ తీసుకోవడం లేదని, పాత నటీనటులే ఇందులోనూ కొనసాగుతారని నాగ్ అశ్విన్ ఆ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.
పార్ట్1లో ఉన్నవాళ్లే ఇందులోనూ!
'కల్కి సీక్వెల్లో కొత్తగా ఎవరినీ తీసుకోం. పార్ట్1లో చెప్పిన కథను ఇందులో కొనసాగిస్తున్నాం. అదే విధంగా పార్ట్1లో యాక్టర్స్ ఇందులోనూ కంటిన్యూ అవుతారు. తొలి భాగంలోనే బలమైన పాత్రలు ఉన్నాయి. ఆ పాత్రల చుట్టే కథ ఉంటుంది' అని నాగ్ అశ్విన్ అన్నారు. దీంతో సుమతి పాత్ర రిప్లేస్మెంట్పై వచ్చిన కథనాలు అన్నీ కూడా పుకార్లేనని తేలిపోయింది.
Director #NagAshwin on #Kalki2 & #Kalki2898AD 🔥❤️🔥— Prabhas Network™ (@PrabhasNetwork_) September 26, 2026
Interview Link Here : https://t.co/vYat7pAZNs
From the #Kalki2 Shooting Schedule to the National Awards & His Vision for the Film - Here’s Everything He Said 👇 pic.twitter.com/S4KYfmRUGy
మరి సుమతి కథేంటి?
అయితే నాగ్ అశ్విన్ ప్రస్తుత కామెంట్లతో కొత్త సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయి. ఏ సినిమా నుంచైనా నటుడు లేదా నటీమణి తప్పుకుంటే ఆ ప్లేస్లో ఇంకొకరిని తీసుకుంటారు. కానీ, కల్కీ సీక్వెల్ విషయంలో మాత్రం అలా జరగడం లేదని అశ్విన్ లేటెస్ట్ కామెంట్స్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఇది అందరికీ ఆసక్తిని కలిగిస్తుంది. అసలు సుమతి పాత్రను సీక్వెల్లో ఎలా చూపిస్తారు? ఆ పాత్రను తొలి భాగానికే ముగిస్తారా? లేదంటే ఇందులోనూ కొనసాగిస్తారా? కొనసాగిస్తే ఎలా చూపిస్తారు? అనేది ఆసక్తిగా మారింది. అయితే వీటన్నింటికీ సమాధానాలు థియేటర్లలోనే దొరుకుతాయి.
అక్టోబర్ నుంచి రెగ్యులర్ షూటింగ్
అదే విధంగా పార్ట్2 షూటింగ్పైనా అశ్విన్ కీలక అప్డేట్ ఇచ్చారు. అక్టోబర్ నుంచి మూవీ రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభమవుతుందని పేర్కొన్నారు. నటీనటులందరి కాల్షీట్లు రెడీగా ఉన్నాయని తెలిపారు. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలోనే కమల్ హాసన్, అమితాబ్ బచ్చన్ కాంబినేషన్లో కొన్ని సన్నివేశాలను చిత్రీకరించినట్లు తెలియజేశారు. ఇక ప్రభాస్ కాల్షీట్స్ కూడా రీసెంట్గా దొరికాయని వివరించారు. ఇక అక్టోబర్లో మొదలుపెట్టి వచ్చే ఏడాది ప్రథమార్ధం నాటికి కంప్లీట్ చేస్తామని నాగ్అశ్విన్ స్పష్టం చేశారు. ఆపై పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు కూడా వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేసి సినిమాను ఆడియెన్స్ ముందుకు తీసుకువస్తామని అన్నారు.
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