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కల్కి పార్ట్-​2పై నెటిజన్​కు నాగ్ అశ్విన్ స్ట్రాంగ్ రిప్లే- సోషల్ మీడియాలో పోస్టు

'కల్కి 2898 ఏడీ' మూవీ వివాదంపై కౌంటర్ ఇచ్చిన నాగ్​ అశ్విన్ - వివేక్ దేబ్​రాయ్ రచించిన మహాభారతం చదవాలని నెటిజన్​కు సూచన

Nag Ashwin on Kalki Controversy
Nag Ashwin on Kalki Controversy (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 13, 2026 at 11:16 AM IST

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Nag Ashwin on Kalki Controversy: పాన్ ఇండియా స్టార్, డార్లింగ్ ప్రభాస్ నటించిన కల్కి 2898 AD పార్ట్-1 రెండేళ్ల క్రితం విడుదలై ఎంతటి విజయం సాధించిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. దీంతో పార్ట్- 2 కోసం అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే, కల్కీ పార్టీ-2పై సోషల్ మీడియాలో ఓ చర్చ నడుస్తోంది. దీనిపై సోషల్ మీడియాకు ఎప్పుడూ దూరంగా ఉండే నాగ్​అశ్విన్ స్వయంగా కలగజేసుకుని క్లారిటీ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. ఇంతకీ నాగ్​ అశ్విన్​పై నెటిజన్స్ చేసిన ఆ కామెంట్స్ ఏంటి? దీనిపై నాగ్​ అశ్విన్ ఏమని బదులిచ్చారు? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

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ప్రస్తుతం థియేటర్లలో సందడి చేస్తున్న అఖిల్ లేటెస్ట్ మూవీ 'లెనిన్' పాజిటివ్ టాక్​తో దూసుకుపోతుంది. అయితే ఈ రూరల్ యాక్షన్ డ్రామాలో కన్నడ యాక్టర్ ప్రమోద్ పంజూ యాక్టింగ్​ను ప్రస్తావించిన ఓ నెటిజన్ కల్కి పార్ట్ 2లో కూడా కర్ణుడిని అంతే పవర్​ఫుల్​గా చూపించాలని కామెంట్ చేశారు. దాంతో ఈ పోస్టు చేసిన కొద్దిసేపటికే ఇది ఆన్​లైన్​లో వైరల్​గా మారి చివరకు డైరెక్టర్ నాగ్​ అశ్విన్​ పై పరోక్ష దాడిగా మారింది. కల్కి సినిమా క్లైమాక్స్​లో కర్ణుడి క్యారెక్టర్​ను హైలెట్ చేస్తూ, ఈ విధమైన చర్యను దైవదూషణగా ఓ నెటిజన్ ఆరోపించారు. దాంతో ఇది సోషల్ మీడియాలో హాట్​ టాపిక్​గా మారింది.

చివరికి దీనిపై నేరుగా డైరెక్టర్ నాగ్​అశ్విన్ స్పందించి వివరణ ఇచ్చారు. మహాభారతంలో ఉన్న విషయాలను వివరిస్తూ కామెంట్స్​కు గట్టిగా కౌంటర్ ఇచ్చారు. ప్రఖ్యాత రచయిత వివేక్ దేబ్​రాయ్ రచించిన మహాభారతంలో ఒక పేజీని తన అధికారిక ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్టు చేసి షేర్ చేసుకున్నారు.

'ద్రోణ పర్వంలో అర్జునుడితో శ్రీకృష్ణుడు పలికిన మాటలే ఇవి. దయచేసి వివేక్ దేబ్​రాయ్ రచించిన మహాభారతం చదవండి. లేకపోతే అర్జునుడి ముందు కర్ణుడిని కృష్ణుడు ఎన్ని సార్లు ప్రశంసించాడో గూగుల్​లో సెర్చ్ చేయండి. మన చరిత్రపై నాకు అపారమైన గౌరవం ఉంది. నేను ఏం చేస్తున్నానో నాకు క్లారిటీ ఉంది. కల్కి పార్ట్ 2 కోసం అందరూ వేచి ఉండండి' అని డైరెక్టర్ నాగ్ అశ్విన్ తన పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.

బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్​బస్టర్​గా కల్కి పార్ట్1
కల్కి సినిమా విషయానికొస్తే దీని పార్ట్- 1 2024 జూన్ 27 విడుదలై ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భారీ కలెక్షన్లను సాధించింది. వైజయంతీ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్​పై భారీ బడ్జెట్​తో అశ్వినీదత్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం వరల్డ్​వైడ్​గా రూ. 1180 కోట్ల గ్రాస్ ​నమోదు చేసి బ్లాక్​ బస్టర్​గా నిలిచింది. సంతోష్ నారాయణన్ ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్ అందించారు. ఇక నటీనటుల విషయానికొస్తే ఇందులో బిగ్​ బి అమితాబ్ అశ్వత్థామ క్యారెక్టర్​లో నటించారు. లోకనాయకుడు కమల్​హాసన్ శక్తిమంతమైన సుప్రీం యాస్కిన్ అనే నెగిటిన్ పాత్రలో నటించారు. బాలీవుడ్ స్టార్​ హీరోయిన్ దీపికా పదుకొణె సుమతి అనే గర్భిణీ పాత్రలో నటించి మెప్పించారు. ఇందులో ప్రతి క్యారెక్టర్​కు ఇంపార్టెన్స్ ఉండే విధంగా నాగ్​ అశ్విన్ బాగా డిజైన్​ చేసుకున్నారు.

ఇక కల్కి పార్ట్ 2 మూవీ షూటింగ్ ఇటీవల ప్రారంభమైంది. ఇప్పటికే అమితాబ్, కమల్​ హాసన్ చిత్రీకరణలో పాల్గొనగా ప్రభాస్ త్వరలో జాయిన్ కానున్నట్లు సమాచారం. అదే విధంగా కల్కి పార్ట్ 1 లో కీ రోల్ పోషించిన దీపికా పదుకొణె పాత్రకు బదులుగా సాయి పల్లవి తీసుకున్నట్లు ప్రచారం నడుస్తోంది. కానీ దీనిపై మేకర్స్ అఫీషియల్ అనౌన్స్​మెంట్ చేయలేదు. ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది థియేటర్లలోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

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