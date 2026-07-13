కల్కి పార్ట్-2పై నెటిజన్కు నాగ్ అశ్విన్ స్ట్రాంగ్ రిప్లే- సోషల్ మీడియాలో పోస్టు
'కల్కి 2898 ఏడీ' మూవీ వివాదంపై కౌంటర్ ఇచ్చిన నాగ్ అశ్విన్ - వివేక్ దేబ్రాయ్ రచించిన మహాభారతం చదవాలని నెటిజన్కు సూచన
Published : July 13, 2026 at 11:16 AM IST
Nag Ashwin on Kalki Controversy: పాన్ ఇండియా స్టార్, డార్లింగ్ ప్రభాస్ నటించిన కల్కి 2898 AD పార్ట్-1 రెండేళ్ల క్రితం విడుదలై ఎంతటి విజయం సాధించిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. దీంతో పార్ట్- 2 కోసం అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే, కల్కీ పార్టీ-2పై సోషల్ మీడియాలో ఓ చర్చ నడుస్తోంది. దీనిపై సోషల్ మీడియాకు ఎప్పుడూ దూరంగా ఉండే నాగ్అశ్విన్ స్వయంగా కలగజేసుకుని క్లారిటీ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. ఇంతకీ నాగ్ అశ్విన్పై నెటిజన్స్ చేసిన ఆ కామెంట్స్ ఏంటి? దీనిపై నాగ్ అశ్విన్ ఏమని బదులిచ్చారు? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కాంట్రవర్సీ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడే!
ప్రస్తుతం థియేటర్లలో సందడి చేస్తున్న అఖిల్ లేటెస్ట్ మూవీ 'లెనిన్' పాజిటివ్ టాక్తో దూసుకుపోతుంది. అయితే ఈ రూరల్ యాక్షన్ డ్రామాలో కన్నడ యాక్టర్ ప్రమోద్ పంజూ యాక్టింగ్ను ప్రస్తావించిన ఓ నెటిజన్ కల్కి పార్ట్ 2లో కూడా కర్ణుడిని అంతే పవర్ఫుల్గా చూపించాలని కామెంట్ చేశారు. దాంతో ఈ పోస్టు చేసిన కొద్దిసేపటికే ఇది ఆన్లైన్లో వైరల్గా మారి చివరకు డైరెక్టర్ నాగ్ అశ్విన్ పై పరోక్ష దాడిగా మారింది. కల్కి సినిమా క్లైమాక్స్లో కర్ణుడి క్యారెక్టర్ను హైలెట్ చేస్తూ, ఈ విధమైన చర్యను దైవదూషణగా ఓ నెటిజన్ ఆరోపించారు. దాంతో ఇది సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
these are Sree Krishnas own words to arjuna in the drona vadha parva... pls read the Mahabharata...I suggest the bibek debroy version... Or google how many times krishna praised karna to arjuna. I have the greatest respect for our history. I know what I'm doing. Wait for part 2. pic.twitter.com/iU2CSq1uNM— Nag Ashwin (@nagashwin7) July 12, 2026
చివరికి దీనిపై నేరుగా డైరెక్టర్ నాగ్అశ్విన్ స్పందించి వివరణ ఇచ్చారు. మహాభారతంలో ఉన్న విషయాలను వివరిస్తూ కామెంట్స్కు గట్టిగా కౌంటర్ ఇచ్చారు. ప్రఖ్యాత రచయిత వివేక్ దేబ్రాయ్ రచించిన మహాభారతంలో ఒక పేజీని తన అధికారిక ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్టు చేసి షేర్ చేసుకున్నారు.
'ద్రోణ పర్వంలో అర్జునుడితో శ్రీకృష్ణుడు పలికిన మాటలే ఇవి. దయచేసి వివేక్ దేబ్రాయ్ రచించిన మహాభారతం చదవండి. లేకపోతే అర్జునుడి ముందు కర్ణుడిని కృష్ణుడు ఎన్ని సార్లు ప్రశంసించాడో గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి. మన చరిత్రపై నాకు అపారమైన గౌరవం ఉంది. నేను ఏం చేస్తున్నానో నాకు క్లారిటీ ఉంది. కల్కి పార్ట్ 2 కోసం అందరూ వేచి ఉండండి' అని డైరెక్టర్ నాగ్ అశ్విన్ తన పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.
బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్బస్టర్గా కల్కి పార్ట్1
కల్కి సినిమా విషయానికొస్తే దీని పార్ట్- 1 2024 జూన్ 27 విడుదలై ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భారీ కలెక్షన్లను సాధించింది. వైజయంతీ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై భారీ బడ్జెట్తో అశ్వినీదత్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం వరల్డ్వైడ్గా రూ. 1180 కోట్ల గ్రాస్ నమోదు చేసి బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచింది. సంతోష్ నారాయణన్ ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్ అందించారు. ఇక నటీనటుల విషయానికొస్తే ఇందులో బిగ్ బి అమితాబ్ అశ్వత్థామ క్యారెక్టర్లో నటించారు. లోకనాయకుడు కమల్హాసన్ శక్తిమంతమైన సుప్రీం యాస్కిన్ అనే నెగిటిన్ పాత్రలో నటించారు. బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ దీపికా పదుకొణె సుమతి అనే గర్భిణీ పాత్రలో నటించి మెప్పించారు. ఇందులో ప్రతి క్యారెక్టర్కు ఇంపార్టెన్స్ ఉండే విధంగా నాగ్ అశ్విన్ బాగా డిజైన్ చేసుకున్నారు.
ఇక కల్కి పార్ట్ 2 మూవీ షూటింగ్ ఇటీవల ప్రారంభమైంది. ఇప్పటికే అమితాబ్, కమల్ హాసన్ చిత్రీకరణలో పాల్గొనగా ప్రభాస్ త్వరలో జాయిన్ కానున్నట్లు సమాచారం. అదే విధంగా కల్కి పార్ట్ 1 లో కీ రోల్ పోషించిన దీపికా పదుకొణె పాత్రకు బదులుగా సాయి పల్లవి తీసుకున్నట్లు ప్రచారం నడుస్తోంది. కానీ దీనిపై మేకర్స్ అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ చేయలేదు. ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది థియేటర్లలోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
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