ప్రస్తుతం రాజకీయాల్లోనే ఉన్నాం- వచ్చే ఎన్నికల్లో నా భార్య పోటీ చేస్తుంది: మంచు మనోజ్
భూమా అఖిలప్రియ రూట్లోనే భూమా మౌనిక- వచ్చే ఎన్నికల్లోనే పొలిటికల్ ఎంట్రీ
Published : May 19, 2026 at 7:19 PM IST
Manchu Manoj Wife Political Entry : ప్రముఖ నటుడు మోహన్బాబు కుమారుడు మంచు మనోజ్ మంగళవారం కీలక ప్రకటన చేశారు. తన భార్య భూమా మౌనిక వచ్చే ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తారని మంగళవారం వెల్లడించారు.
మే 20న మనోజ్ పుట్టిన రోజు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో సమావేశం అయ్యారు. ప్రస్తుతం తాము రాజకీయాల్లోనే ఉన్నామన్న ఆయన వచ్చే ఎన్నికల్లో తన సతీమణి భూమా మౌనిక పోటీ చేస్తారని చెప్పారు. అయితే ఇటీవల తాము స్థాపించిన 'ఐక్య ధైర్య సేన సమితి'కి రాజకీయాలతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేశారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టడం కోసమే దానిని స్థాపించామని, ఇందుకోసం సొంత నిధులు వెచ్చించనున్నామని మనోజ్ పేర్కొన్నారు. ప్రజల తరఫున, ప్రజా గొంతుకగా ఉండేందుకు ఈ ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేశామని మనోజ్ ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు. దీని ద్వారా చిన్నారుల దత్తత, రక్తదానం లాంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నట్లు తెలిపారు. కాగా, మనోజ్, మౌనికలకు 2023 మార్చిలో ఇరు కుటుంబాల అంగీకారంతో పెళ్లి జరిగింది. వాస్తవానికి ఇది వారిద్దరికీ ద్వితీయ వివాహం కావడం గమనార్హం. మౌనికకు మొదటి వివాహం వల్ల ఒక కొడుకు ఉండగా, మనోజ్తో పెళ్లి తర్వాత ఒక పాప పుట్టింది.
అక్కబాటలోనే చెల్లి
మనోజ్ తాజా ప్రకటనతో భూమా కుటుంబం నుంచి మరోవ్యక్తి రాజకీయ రంగ ప్రవేశం కన్ఫార్మ్ అయ్యింది. ఇప్పటికే భూమా అఖిల ప్రియ రాజకీయాల్లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆమె బాటలోనే మౌనిక రాజకీయ రంగంలోకి ప్రవేశించనున్నారు. వాస్తవానికి, భూమా కుటుంబం నుంచి వచ్చిన అఖిల ప్రియ వైసీపీ పార్టీ నుంచి పొలిటల్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. తర్వాత టీడీపీలోకి వచ్చారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. మరోవైపు మంచు కుటుంబానికి టీడీపీతోపాటు వైఎస్ జగన్తో సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఇంతకు ముందు, మంచు మనోజ్, జనసేనలోకి వెళ్తారంటూ వార్తలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో మౌనిక ఏ పార్టీ నుంచి బరిలోకి దిగుతారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
నాన్న, అన్నలతో ఉన్న గొడవల సంగతేంటి?
ఈ సందర్భంగా విలేకరులు, మీ నాన్నతో ఉన్న గొడవలు సద్దుమణిగాయా? అని మనోజ్ను అడిగారు. దీనికి "దీనికి సమాధానం ఎవరిని అడగాలో మీకు తెలుసు. కానీ మైక్తో వెళ్లకండి. వెళ్లినా హెల్మెట్ పెట్టుకోండి" అని సరదాగా సమాధానం ఇచ్చారు.
కొన్ని నెలల క్రితం మనోజ్ తన తండ్రి మోహన్బాబు, అన్న మంచు విష్ణులతో ఘర్షణ పడ్డారు. ఆస్తుల పంపకం విషయంలోనే ఈ గొడవలు జరిగినట్లు అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి. అయితే మనోజ్ మాత్రం, ఇది ఆస్తుల గురించిన గొడవ కాదని, ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించిన వ్యవహారమని పేర్కొన్నారు. తన తండ్రి మోహన్బాబు ఎంతో పవిత్ర ఆశయంలో విద్యాసంస్థలను ప్రారంభించారని, అయితే గత మూడునాలుగేళ్లుగా విద్యాసంస్థల్లో ఆగడాలు ఎక్కువ అయ్యాయని ఆరోపించారు. విద్యాసంస్థళ సమీపంలో కొందరు ఏర్పాటు చేసుకున్న వసతి గృహాలపై, హోటళ్లపై దాడులు చేయడం అమానుషమని అన్నారు. బాధితులతో కలిసి న్యాయపోరాటం చేయడానికి తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని తెలిపారు. తమ విద్యాసంస్థల్లో జరుగుతున్న గొడవలకు ఇన్ఛార్జ్ హేమాద్రి నాయుడే కారణమని ఆరోపించారు. ఈ గొడవ ముదిరి, చివరికి అన్నదమ్ములు ఇద్దరూ పోటాపోటీగా ప్రైవేట్ వ్యక్తులను తెచ్చుకొని, ఒకరిపై మరొకరు దాడి చేసుకునేంత వరకు వ్యవహారం వచ్చింది. విషయం కోర్టుకు వరకు వెళ్లింది. భక్త కన్నప్ప సినిమా రిలీజ్ వరకూ ఇలానే గొడవ సాగింది. కానీ సినిమా రిలీజ్ సమయానికి గొడవలు సద్దుమణిగాయి. తన అన్న నటించిన సినిమా బాగుందని స్వయంగా మనోజ్ చెప్పారు. అప్పటి నుంచి మంచు కుటుంబం కాస్త ప్రశాంతంగా ఉంది.
