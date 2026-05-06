ETV Bharat / entertainment

'మీ లవ్​కు స్పెషల్ థ్యాంక్స్'- ఇన్​స్టాలో త్రిష కొత్త పోస్ట్- నెట్టింట ఫుల్ వైరల్​

ప్రేమాభిమానాలు చూపించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో త్రిష స్టోరీ- పుట్టినరోజు నాడు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న వీడియో వైరల్​

Trisha Latest Instagram Story
Trisha Latest Instagram Story (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 6, 2026 at 10:53 AM IST

|

Updated : May 6, 2026 at 11:22 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Trisha Latest Instagram Story : కొన్ని రోజులుగా సీనియర్ బ్యూటీ త్రిష పేరు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. ఎందుకంటే సోమవారం ఆమె పుట్టినరోజు కావడం ఒకెత్తు అయితే, అదే రోజు దళపతి విజయ్ స్థాపించిన టీవీకే పార్టీ అనూహ్యమైన రీతిలో తమిళనాడులో భారీ విజయం సాధించడం మరోఎత్తు. దీనిపై అభిమానులు, సెలబ్రిటీలు శుభాకాంక్షలు చెబుతూ పలు ఫొటోలు షేర్​ చేసుకున్నారు. అయితే ఇంతమంది ప్రేమను పొందినందుకు ఎంతో ఆనందంగా ఉందని తాజాగా త్రిష ఇన్‌స్టాలో స్టోరీ పెట్టారు.

అపారమైన ప్రేమకు కృతజ్ఞతలు: త్రిష
తనపై ప్రేమాభిమానాలు చూపించినందుకు త్రిష ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో స్టోరీ పోస్ట్ చేశారు."మీ అందరూ నాకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపినందుకు ధన్యవాదాలు. మీరు చూపిస్తున్న ఈ అపారమైన ప్రేమకు కృతజ్ఞతలు. వినమ్రంగా ఉంటాను" అని తన స్టోరీలో ఒక నోట్‌ షేర్​ చేశారు. ఇక తన పుట్టినరోజు నాడు త్రిష తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న వీడియోలు కూడా వైరలయ్యాయి. దర్శనానికి వెళ్తున్న ఓ వీడియోను షేర్‌ చేసిన ఆమె తిరుమల తన హ్యాపీ ప్లేస్‌ అని పేర్కొన్నారు.

Trisha Latest Instagram Story
త్రిష ఇన్​స్టా స్టోరీ (Trisha@insta story)

త్రిష పుట్టినరోజు సందర్భంగా పలువురు సెలబ్రిటీలు పెట్టిన విషెస్‌ నెటిజన్ల మనసు దోచుకున్నాయి. నటి రాధిక 'హ్యాపీ బర్త్‌డే వాట్‌ ఏ గిఫ్ట్‌' అంటూ లవ్‌ ఎమోజీలు అటాచ్​ చేశారు. అలాగే 'ఇది నీకు బెస్ట్‌ బర్త్‌డే' అని వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్‌ పేర్కొన్నారు. 'ఈ పుట్టినరోజు చిరస్థాయిలో నిలిచిపోతుంది' అని చార్మి విషెస్​ తెలిపారు. 'యూనివర్స్ నీకు మంచి గిఫ్ట్‌ ఇచ్చింది' అని మంచు లక్ష్మి అన్నారు. మే 4న వెలువడిన తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాల్లో విజయ్‌ టీవీకే పార్టీ ప్రభంజనం సృష్టిస్తూ 234 స్థానాల్లో 108ని కైవసం చేసుకుని రికార్డు సృష్టించింది.

'నేను సీఎం అవుతా!'- త్రిష ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు- వీడియో వైరల్

'తమిళనాడులో టీవీకే సర్కార్​!'- విజయ్ ఇంటికెళ్లిన త్రిష- దళపతికి స్పెషల్ విషెస్

Last Updated : May 6, 2026 at 11:22 AM IST

TAGGED:

TRISHA LATEST NEWS
TRISHA INSTAGRAM NEW STORY
TRISHA INSTAGRAM STORY TODAY
TRISHA LATEST UPDATES
TRISHA LATEST INSTAGRAM STORY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.