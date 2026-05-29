నేను రీల్ సీఎం- నా మిత్రుడు విజయ్​ రియల్​ ముఖ్యమంత్రి : నటుడు అర్జున్​

'బ్లాస్ట్​' సినిమా ప్రమోషన్స్​లో అర్జున్ కీలక కామెంట్స్ - విజయ్ ప్రజల మద్దతుతో గెలిచిన నాయకుడని వెల్లడి - సనాతన ధర్మం అనేది మతం కాదు జీవన విధానమన్న అర్జున్​

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 29, 2026 at 4:00 PM IST

Actor Arjun Comments On CM Vijay : తమిళనాడు సీఎం విజయ్​పై ప్రముఖ నటుడు అర్జున్ ప్రశంసలు కురిపించారు. దక్షిణాది సినీ ఇండస్ట్రీలో యాక్షన్ కింగ్​గా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అర్జున్ తాజాగా ఆయన 'బ్లాస్ట్​' సినిమాలో నటించారు. ఈ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ మూవీ ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా చెన్నైలో నిర్వహించిన ప్రెస్‌మీట్‌లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన చేసిన కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

'ఒకేఒక్కడు' సినిమాలోని సన్నివేశాలను తలపించే సంఘటనలే ప్రస్తుతం తమిళనాడు రాజకీయాల్లోనూ జరుగుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితిని మీరు ఎలా చూస్తున్నారు? అని ఓ విలేకరి ప్రశ్నించగా దీనికి అర్జున్​ స్పందించారు. "నేను కేవలం ఒక రీల్ ముఖ్యమంత్రిని మాత్రమే అంటే సినిమాలో ఒక్కరోజు పాటు ముఖ్యమంత్రి పాత్ర పోషించిన వ్యక్తిని, కానీ నా మిత్రుడు విజయ్ మాత్రం ప్రజల మద్దతుతో గెలిచిన నిజమైన 'రియల్' ముఖ్యమంత్రి' అని వ్యాఖ్యానించారు. రాజకీయాలు, పరిపాలనలో విజయ్ తన బాధ్యతలను అత్యంత సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారనే నమ్మకం తనకు ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

అదిరిపోయే పెర్ఫార్మెన్స్

బ్లాస్ట్ సినిమా గురించి మాట్లాడిన అర్జున్, ఈ సినిమాలోని నటీనటులను ఆయన ప్రత్యేకంగా ప్రశంసించారు. అభిరామి యాక్షన్ సన్నివేశాల్లో అద్భుతంగా నటించారు. ఆమె నిజంగా రియల్ యాక్షన్ క్వీన్. అలాగే మరో హీరోయిన్​ ప్రీతి తన డాన్స్, టాలెంట్‌తో ఇప్పటికే గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఆమె ఈ సినిమాలో ఫైట్స్‌లోనూ అదిరిపోయే పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు. దర్శకుడు ఈ సినిమాలో ప్రతి పాత్రకు సరైన ప్రాధాన్యత ఇచ్చేలా స్క్రీన్‌ప్లే రూపొందించారు. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా సినిమాకు బలంగా నిలుస్తుంది' అని అన్నారు.

పరుల సంపదను ఆశించకూడదు
సనాతన ధర్మంపై కూడా అర్జున్ కీలక కామెంట్స్ చేశారు. 'సనాతన ధర్మం అనేది ఒక మతం కాదు, అది ఒక జీవన విధానం. ఇది దొంగతనం చేయకూడదు, పరుల సంపదను ఆశించకూడదు వంటి సూత్రాలను బోధిస్తుంది. మన బాల్యంలో తల్లిదండ్రులు మనల్ని ఎంత అద్భుతంగా చూసుకున్నారో కదా ! అదే విధంగా, వృద్ధాప్యంలో ఉన్న మన తల్లిదండ్రులను దైవ సమానంగా భావిస్తూ, మనం కూడా వారిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని సనాతన ధర్మం బోధిస్తుంది. ఒకవేళ సనాతన ధర్మం అసలు ఉండకూడదని మీరు పట్టుబడితే, మీ తల్లిదండ్రులను మీ ఇంటి నుంచి వెళ్ళగొట్టండి. అసలు అది సాధ్యమేనా?ట అని అన్నారు. అర్జున్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

పాలిటిక్స్​లోకి వస్తారా?
ఇదిలా ఉండగా, ఇటీవల ఈ బ్లాస్ట్ మూవీ ప్రమోషన్స్ హైదరాబాద్​లో కూడా జరిగాయి. టాలీవుడ్ నుంచి పవన్ కల్యాణ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం, కోలీవుడ్ నుంచి విజయ్ తమిళనాడు సీఎంగా అయ్యారు కదా, మరి మీరేమైనా పాలిటిక్స్​లోకి వస్తారా? అని విలేకరులు ప్రశ్నించారు. ఈ సందర్భంగా అర్జున్ తనదైన శైలిలో స్పందించారు. 'నేను ప్రశాంతంగా ఉండటం మీకు ఇష్టం లేదనుకుంటా (నవ్వుతూ)' అని వ్యాఖ్యానించారు. తనకు సమాజ సేవ చేయడం ఇష్టమే కానీ రాజకీయాల్లోకి వచ్చే ఆలోచన, ఆసక్తి అస్సలు లేవని స్పష్టం చేశారు.

