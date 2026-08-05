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'గడ్డం పెంచుతున్నా- మళ్లీ మీసం తీప్పుదాం!' - OG సీక్వెల్​పై తమన్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్

మళ్లీ మొదలైన ఓజీ మేనియా- సినిమా ఈవెంట్లలో ఓజీ ఓజీ స్లోగన్స్- సీక్వెల్​పై తమన్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్

Pawan Kalyan
Pawan Kalyan (Source : Movis Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 5, 2026 at 10:11 AM IST

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Thaman On OG Sequel : పవన్​కల్యాణ్ 'ఓజీ 2' అప్డేట్​ల కోసం ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇటీవల ఈ సీక్వెల్​ను కన్ఫర్మ్ చేస్తూ మేకర్స్ అఫీషియల్​గా అనౌన్స్ చేసిన దగ్గర నుంచి షూటింగ్ ఎప్పుడు మొదలవుతుందా? అనే ఆసక్తి ప్రేక్షకుల్లో నెలకొంది. అయితే వచ్చే నెల 02న పవన్ పుట్టినరోజు ఉండడంతో ఆ రోజు ఏదైన అప్డేట్ వస్తుందేమో అని అభిమానులు ఆత్రుతగా ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఓ కార్యక్రమంలో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ దీనిపై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

వరుణ్​తేజ్ లేటెస్ట్​​ సినిమా 'కొరియన్ కనకరాజు' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ మంగళవారం భీమవరంలోని ఓ కాలేజీ గ్రౌండ్​లో జరిగింది. అయితే ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన తమన్ వేదికపై మాట్లాడుతుండగా స్టూడెంట్స్ 'ఓజీ' , 'ఓజీ' అని అరుస్తూ, అప్డేట్ గురించి అడిగారు. దీనికి ఆయన విద్యార్థులను ఉద్దేశించి 'ఫస్ట్ పీజీ- తర్వాతే ఓజీ' అంటూ రైమింగ్​తో ఫన్నీ సెటైర్ వేశారు. 'ఇప్పుడు మనం ఆగస్టులోనే ఉన్నాం. సెప్టెంబర్​కు వస్తాం కదా. అప్పుడు మాట్లాడుకుందాం. చూశారా? నా గడ్డం ఎంత పెంచుకుంటున్నానో. మళ్లీ మనం మీసం తిప్పాలా లేదా? అన్ని చక్కగా చేసేద్దాం' అంటూ తమన్ అన్నారు. దీంతో తమన్ ఓజీ సీక్వెల్ పనులు మొదలు పెట్టేశారేమో అని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు. అలాగే సెప్టెంబర్​లో పవన్ బర్త్​ డే రోజు ఓజీ మేకర్స్ సీక్వెల్​పై సర్​ప్రైజ్ ప్లాన్ చేశారని అని అనుకుంటున్నారు. మరి దీనిపై క్లారిటీ రావాలంటే ఇంకో నెల రోజులు ఆగాల్సిందే.

పవర్ స్టార్ పవన్​కల్యాణ్- సుజీత్ కాంబినేషన్​లో వచ్చిన 'ఓజీ' గతేడాది రిలీజై బ్లాక్​బస్టర్​ హిట్​గా నిలిచింది. చాలా కాలం తర్వాత పవన్ ఫ్యాన్స్​కు కిక్కిచ్చిన సినిమా ఇదే కావడం విశేషం. ఈ సినిమా ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో, మ్యూజిక్​ కూడా అదే స్థాయిలో సినిమాకే హైలెట్​గా నిలిచింది. తమన్ స్వరపరిచిన బ్యాగ్రౌండ్ మూవీకి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.

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