'త్రివిక్రమ్ రామాయణం చేయాలి - 365 రోజులు ఆడుతుంది' - తమన్
Thaman on Trivikram Ramayana: త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ రామాయణం సినిమా తీస్తే చూడాలని ఉందని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ అన్నారు. 'ఆదర్శ కుటుంబం' సక్సెస్ మీట్లో తమన్ మాట్లాడారు.
Published : October 31, 2026 at 10:23 AM IST
త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో రామాయణ చూడటం తన డ్రీమ్ అని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ అన్నారు. అలనాటి అపురూప చిత్ర మాయాబజార్ తర్వాత ఆ సినిమానే పెద్ద హిట్ అవుతుందన్నారు. శుక్రవారం హైదరాబాద్లో 'ఆదర్శకుటుంబం' సక్సెస్ మీట్లో తమన్ మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా త్రివిక్రమ్ గురించి తమన్ పలు ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.
'త్రివిక్రమ్ రామాయణం చేస్తే చూడాలని ఉంది. ఆయన రామాయణం డైరెక్ట్ చేయాలనేది నా డ్రీమ్. ఆ సినిమా 'మాయాబజార్' తర్వాత అదే పెద్ద సినిమా అవుతుంది. అది కచ్చితంగా 365 రోజులు ఆడుతుంది' అని తమన్ అన్నారు. 'ఆదర్శ కుటుంబం' గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమా బ్యాగ్రౌండ్ స్కోర్ను తాను, త్రివిక్రమ్ చాలా ఎంజాయ్ చేశామన్నారు. కొన్ని సినిమాలకు పాటలు కీ రోల్ పోషిస్తాయని, మరికొన్ని మూవీస్కు మాటలు కీలకంగా నిలుస్తాయని, అయితే 'ఆదర్శ కుటుంబం' మాటలకు ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చే బ్యాగ్రౌండ్ స్కోర్ అని తమన్ చెప్పుకొచ్చారు. త్రివిక్రమ్ ఇందులో రాసిన డైలాగ్స్ చాలా బాగున్నాయన్నారు. ప్రేక్షకులు త్రివిక్రమ్ మాటలు వినడానికి థియేటర్లకు వస్తారని తమన్ అభిప్రాయపడ్డారు. 'ఆదర్శ కుటుంబం' స్క్రిప్ట్ను త్రివిక్రమ్ చాలా అద్భుతంగా రాశారని తమన్ అన్నారు.
త్రివిక్రమ్ ప్రతి సినిమా రిలీజ్ అనేది ఒక బుక్ లాంటిదేనని తమన్ అన్నారు. ఆయన రాసే డైలాగ్స్తో పాటు స్క్రీన్ప్లే గురించి కూడా ఆడియెన్స్ మాట్లాడటం ఆనందాన్ని కలిగిస్తుందని అన్నారు. ఇక సినిమా ప్రొడక్షన్ దశలో ఉన్నప్పుడు నిర్మాత చినబాబు మూవీ టీమ్కు మద్దతుగా నిలిచారని తెలియజేశారు. ప్రత్యేకించి ఈ సినిమాకు ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులు, ఆడియెన్స్ నుంచి వస్తున్న ఆదరణ చూస్తుంటే చాలా ఆనందంగా ఉందని తమన్ అన్నారు. హీరో వెంకటేశ్ కాంబినేషన్లో వర్క్ చేయడం చాలా గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ అని పేర్కొన్నారు. ఇందులో నటించిన సత్య చాలా అద్భుతంగా కామెడీని పండించారని వివరించారు. ఇందులో ఇటీవల కాలంలో సినిమాను చూస్తూ పగలబడి నవ్వింది ఆదర్శకుటుంబంతోనేనని తమన్ గుర్తు చేసుకున్నారు.
గతంలో త్రివిక్రమ్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన అరవింద సమేతకు కూడా తమన్ స్వరాలను అందించారు. ఆ సమయంలోనూ త్రివిక్రమ్పై తమన్ ప్రశంసలను కురిపించారు. సినిమాలో అంత పెద్ద యాక్షన్ సీక్వెన్స్లను, ఎమోషనల్ డ్రామాను తక్కువ టైమ్లోనే తెరకెక్కించడం ఆయనకే సాధ్యమని తమన్ అభిప్రాయపడ్డారు. త్రివిక్రమ్ అద్భుతమైన స్క్రీన్ప్లే, డైలాగ్స్ వల్ల బ్యాగ్రౌండ్ స్కోర్ అందించడం తనకు సులభమైందని ఆయన అప్పట్లో ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.
స్టోరీ ఇదే!
ఆదర్శ కుటుంబం సినిమాలో చిట్టిబాబు (వెంకటేశ్) మధ్యతరగతి బ్యాంక్ ఉద్యోగి. అతడి భార్య స్వర్ణ (శ్రీనిధి శెట్టి) చిట్టీల వ్యాపారంలో మోసపోతుంది. దీంతో కుటుంబం అప్పులపాలవుతుంది. దీంతో చిట్టిబాబు అప్పులులో ఇబ్బంది పడుతుంటాడు. ఇవేకాకుండా పిల్లలతోనూ అతడికి తలనొప్పులు ఉంటాయి. కానీ రూ. 100 కోట్ల లాటరీ తగలడంతో అతని కుటుంబం ఒక్కరాత్రిలోనే ధనవంతులై, ఒక విలాసవంతమైన బంగ్లాలోకి మారుతుంది. అయితే, బిహార్కు చెందిన 'టార్జన్' అనే కిరాతక దోపిడీ ముఠా వీరిపై కన్ను వేయడంతో కథ మలుపు తిరుగుతుంది. ఆ ముఠా నుండి చిట్టిబాబు తన కుటుంబాన్ని ఎలా కాపాడుకున్నాడనేది సినిమా చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.
ఆదర్శకుటుంబం సినిమా విషయానికొస్తే హీరో వెంకటేశ్కు జోడీగా శ్రీనిధి శెట్టి నటిస్తున్నారు. విలక్షణ నటుడు నారా రోహిత్, నివేదా పేతురాజ్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టును హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై ఎస్. రాధాకృష్ణ నిర్మిస్తున్నారు.
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