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జానకి పాడడంతో నా స్థాయి మారిపోయింది- రామోజీ ఎంతో అండగా నిలిచారు: లలిత సంగీత దర్శకుడు పీవీ సాయిబాబా

జానకితో పరిచయం తన జీవితాన్ని మార్చిందన్న పీవీ సాయిబాబా- తొలి కార్యక్రమం నిర్వహణలో రామోజీ రావు అందించిన సహకారం గుర్తుచేసుకున్న సంగీత దర్శకుడు- జానకి ప్రోత్సాహంతో ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం, శైలజతోనూ కార్యక్రమాలు నిర్వహించినట్లు వెల్లడి

PV Saibaba On Singer Janaki
PV Saibaba On Singer Janaki (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 13, 2026 at 11:52 AM IST

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PV Saibaba On Singer Janaki : లలిత సంగీత దర్శకుడు పీవీ సాయిబాబా తన సంగీత జీవితంలో ఇటీవల కన్నుమూసిన గాన కోకిల ఎస్. జానకి, దివంగత మీడియా దిగ్గజం రామోజీ రావు అందించిన ప్రోత్సాహాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. జానకి తన పాటలు పాడిన తర్వాత తనకు సంగీత రంగంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు వచ్చిందని, ఆ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడంలో రామోజీ రావు ఎంతో అండగా నిలిచారని తెలిపారు. జానకితో ఏర్పడిన పరిచయం తన జీవితంలో ఎన్నో అవకాశాలకు కారణమైందని చెప్పారు.

కొన్ని నెలల క్రితం తుదిశ్వాస విడిచిన పద్మశ్రీ గరిమెళ్ల బాలకృష్ణ ప్రసాద్‌తో తనకు చాలా కాలం నుంచే పరిచయం ఉందని సాయిబాబా తెలిపారు. 1974కు ముందే బాలకృష్ణ ప్రసాద్ తన దగ్గర పాటలు పాడేవారని చెప్పారు. ఆయనతో పాటు ఛాయాదేవితో కలిసి జహీరాబాద్, మహబూబ్‌నగర్ ప్రాంతాల్లో అనేక స్టేజ్ కార్యక్రమాలు నిర్వహించామని గుర్తు చేసుకున్నారు. గరిమెళ్ల బాలకృష్ణ ప్రసాద్ జానకి కుటుంబానికి బంధువని, ఆ పరిచయం ద్వారానే తనకు జానకితో పరిచయం ఏర్పడిందని వెల్లడించారు.

'స్వయంగా భోజనం వడ్డించి మరీ!'
1980లో ఒక సందర్భంలో జానకిని కలిసి తన పాటలు పాడాలని కోరినట్లు చెప్పారు. "మీరు నా పాటలు పాడితే నాకు విలువ పెరుగుతుంది. సినిమా గాయని నా పాటలు పాడిందంటే అందరూ ఆశ్చర్యపడతారు" అని ఆమెతో చెప్పానని తెలిపారు. అందుకు జానకి ముందుగా పాటలు వినాలని చెప్పడంతో క్యాసెట్లతో ఆమె ఇంటికి వెళ్లినట్లు వివరించారు. జానకి ఇంట్లో అతిథులకు ఎంతో ఆప్యాయంగా ఆతిథ్యం ఇచ్చేవారని సాయిబాబా గుర్తు చేసుకున్నారు. ఇంట్లో సిబ్బంది ఉన్నప్పటికీ స్వయంగా భోజనం వడ్డించారని చెప్పారు.

PV Saibaba On Singer Janaki
ప్రసంగిస్తున్న రామోజీ రావు, పక్కన జానకి (ETV BHARAT)

భోజనం అనంతరం విశ్రాంతి తీసుకోవాలని చెప్పారని, ఆ తర్వాత తన పాటల క్యాసెట్లను వినడం ప్రారంభించారని వివరించారు. "నేను ఎదురుగా ఉంటే బలవంతంగా విన్నట్టుగా ఉంటుంది. మీకు నచ్చితే వినండి. లేకపోతే ఆపేయండి" అని చెప్పినా, "అలా కాదు. ఇక్కడే ఉండండి" అని జానకి చెప్పారని తెలిపారు. అన్ని పాటలు పూర్తిగా విన్న తర్వాత పది పాటలు పంపాలని, అందులో ఆరు పాటలు తాను పాడుతానని జానకి చెప్పడం తనకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చిందన్నారు.

ఆ సమయంలో ఒక సన్మానంలో వచ్చిన రూ.5 వేల నగదుతో స్కూటర్ కొనాలని అనుకున్నానని, కానీ జానకిని కార్యక్రమానికి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో విమాన ప్రయాణ ఖర్చుల కోసం రూ.3 వేలు వెంటనే పంపించానని తెలిపారు. అప్పటికి మిగతా ఏర్పాట్ల గురించి కూడా ఆలోచించలేదని, ధైర్యమే తనకు విజయాన్ని అందించిందని చెప్పారు. ఆ సమయంలో తాను రామోజీ రావు వద్ద కన్సల్టెంట్‌గా పనిచేస్తున్నానని సాయిబాబా తెలిపారు. జానకి కార్యక్రమానికి అంగీకరించిన విషయాన్ని రామోజీ రావుకు చెప్పగా, వెంటనే పూర్తి సహకారం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారని గుర్తు చేసుకున్నారు. కార్యక్రమానికి అవసరమైన హోటల్ గదులు, కార్లు, ఇతర ఏర్పాట్లన్నీ చేయాలని అట్లూరి రామారావుకు రామోజీ రావు ఆదేశించారని చెప్పారు.

PV Saibaba On Singer Janaki
మద్రాస్ కళాసాగర్​లో జానకి పాడుతున్న దృశ్యం (ETV BHARAT)

ఎస్పీ బాలుకు అన్న విషయాలు చెప్పిన జానకి!
కార్యక్రమానికి ముందు జానకికి స్వల్ప అస్వస్థత ఉన్నప్పటికీ, మరుసటి రోజే ఆమె వచ్చి అన్ని పాటలను శ్రద్ధగా ప్రాక్టీస్ చేశారని చెప్పారు. నిర్ణయించిన సమయానికి రవీంద్రభారతికి చేరుకుని స్వాగత గీతంతో పాటు అనుకున్న అన్ని పాటలను ఆలపించారని వివరించారు. ఆ కార్యక్రమంలో ప్రేక్షకులు సినిమా పాటలు అడగకుండా, లలిత సంగీతాన్నే ఆస్వాదించడం తనకు ఎంతో ఆనందం కలిగించిందన్నారు. జానకి స్వయంగా స్వరపరిచిన పాటలతో పాటు హిందీ గీతాలనూ ఆలపించారని చెప్పారు. కార్యక్రమం విజయవంతంగా ముగిసిన తర్వాత మద్రాస్ వెళ్లిన జానకి, జరిగిన విషయాలన్నింటినీ ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యంకు వివరించారని తెలిపారు.

PV Saibaba On Singer Janaki
పీవీ సాయి బాబా ఆధ్వర్యంలో పాడుతున్న జానకి (ETV BHARAT)

ఆ తర్వాత తానే ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యంను సంప్రదించగా, ఆయనతో పాటు ఎస్పీ శైలజ కూడా కార్యక్రమానికి అంగీకరించి వచ్చారని చెప్పారు. ఆ కార్యక్రమానికి కూడా రామోజీ రావే స్పాన్సర్‌గా నిలిచారని గుర్తు చేసుకున్నారు. జానకి తన పాటలు పాడిన తర్వాతే సంగీత రంగంలో తన స్థాయి పూర్తిగా మారిపోయిందని సాయిబాబా చెప్పారు. ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యంతో కార్యక్రమాలు చేసే అవకాశం రావడం, కళాసాగర్ వేదికపై ప్రదర్శనలు ఇవ్వడం, ఎల్వీ ప్రసాద్ చేతుల మీదుగా అవార్డు అందుకోవడం వంటి ఎన్నో అవకాశాలు వరుసగా వచ్చాయని తెలిపారు. ఇవన్నీ జానకి పరిచయం వల్లే సాధ్యమయ్యాయని చెప్పారు. సంగీత అనుబంధం కాలక్రమంలో కుటుంబ సంబంధంగా మారిందని సాయిబాబా వెల్లడించారు. జానకి తన గృహప్రవేశానికి ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించారని, ఆమె కుటుంబ సభ్యులు కూడా తనను కుటుంబ సభ్యుడిలా ఆదరించారని గుర్తు చేసుకున్నారు. జీవితంలో ఎన్నో భాగ్యాలు, గౌరవాలు జానకి పరిచయం తర్వాతే వచ్చాయని పి.వి. సాయిబాబా భావోద్వేగంగా వివరించారు.

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