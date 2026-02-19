ETV Bharat / entertainment

'వారణాసి' మ్యూజిక్​పై కీలక అప్డేట్ ఇచ్చిన కీరవాణి

'ఈనాడు 50, ఈటీవీ 30 వసంతాల వేడుక'లో వారణాసి ​మ్యూజిక్​పై అప్డేట్ ఇచ్చిన కీరవాణి

MM Keeravani About Varanasi
MM Keeravani About Varanasi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 19, 2026 at 12:48 PM IST

3 Min Read
MM Keeravani Varanasi music update : ప్రపంచవ్యాప్తంగా సినీ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం 'వారణాసి'. దర్శకధీరుడు ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి- సూపర్‌స్టార్ మహేశ్ బాబు కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ హైప్ క్రియేట్ అయ్యింది. సినిమా విడుదలకు ఏడాది ముందు నుంచే మూవీ టీమ్ ప్రమోషన్స్ చేస్తోంది. షూటింగ్ జరుగుతున్న సమయంలోనే ఇంటర్నేషనల్ మీడియా టూర్లు, ఇంటర్వ్యూలతో అభిమానులకు స్పెషల్ ఫీల్ ఇస్తోంది. తాజాగా ఈ చిత్రం మ్యూజిక్​పై ఆస్కార్ విజేత ఎంఎం కీరవాణి కీలక అప్డేట్ ఇచ్చారు. మూవీకి సంబంధించిన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ కంపోజింగ్ ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్​లో ప్రారంభమవుతుందని పేర్కొన్నారు. 'ఈనాడు 50, ఈటీవీ 30 వసంతాల వేడుక' బుధవారం రాత్రి ఖమ్మంలో జరిగింది. ఈ వేడుకలో పాల్గొన్న కీరవాణి ఈ అదిరిపోయే అప్డేట్ ఇచ్చారు. దీంతో అభిమానులు మరింత ఖుషీ అవుతున్నారు.

రాజమౌళి- ఎంఎం కీరవాణిది ఎంత సక్సెస్​ఫుల్ కాంబినేషన్ అనేది ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. బాహుబలి, ఆర్ఆర్ఆర్​ మ్యూజిక్​తో గ్లోబల్ స్థాయిలో అలరించారు. 'నాటు నాటు' పాట అయితే ఏకంగా ప్రతిష్ఠాత్మక ఆస్కార్​ను గెలుచుకుంది. ఇప్పుడు ఇదే కాంబినేషన్​లో వస్తున్న 'వారణాసి'లో సంగీతం ఎలాంటి సంచలనాలను నమోదు చేస్తుందో అన్న ఆసక్తి ప్రేక్షకులు, అభిమానుల్లో ఉంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన షూటింగ్​ 50 శాతం పైగా పూర్తయిందని సమాచారం. భారీ బడ్జెట్​తో తెరకెక్కుతున్న సినిమాకు ఇండియాలోనే కాకుండా గ్లోబల్​ లెవెల్​లో హైప్ క్రియేట్ అవుతోంది.

ప్రియాంక కామెంట్స్ వైరల్
ఇదిలా ఉండగా, వారణాసి సినిమాపై ఇటీవల హీరోయిన్ ప్రియాంక చోప్రా చేసిన కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి. ప్రియాంక చోప్రా నటించిన హాలీవుడ్​​ చిత్రం 'ది బ్లఫ్' ( The Bluff)​ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రీమియర్ కార్యక్రామాలు జరుగుతున్నాయి. యాక్షన్​ థ్రిల్లర్​గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 25న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆ ప్రీమియర్​కు హాజరైన ప్రియాంక విలేకరులతో 'వారణాసి' సినిమా గురించి మాట్లాడారు. తాను ప్రస్తుతం ఒక ఇండియన్​ సినిమా వారణాసిలో నటిస్తున్నట్లు, ఈ చిత్రం తన కెరీర్​ డిఫైనింగ్​ ప్రాజెక్ట్​గా మారుతుందని తెలిపారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్​ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

ఇక సినిమా విషయానికి వస్తే, ఇందులో మహేశ్​ బాబు 'రుద్ర' పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ప్రియాంక చోప్రా 'మందాకిని'గా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ విలన్ 'కుంభ'గా నటిస్తున్నారు. ప్రకాశ్ రాజ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఇందులో ఆయన శివ భక్తుడిగా కనిపిస్తారని తెలుస్తోంది. మైథాలజీ, సైన్స్ ఫిక్షన్, టైమ్ ట్రావెల్, అడ్వెంచర్ మిక్స్‌తో రూపొందుతున్న ఈ ఎపిక్ ఫిల్మ్ IMAX ఫార్మాట్‌లో రిలీజ్ కానుంది.

ఈ సినిమాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2027 ఏప్రిల్ 7న విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఉగాది సందర్భంగా వస్తున్న ఈ మూవీని సింగిల్​ పార్ట్​గా తెరకెక్కిస్తున్నారు. సుమారు 3 గంటల రన్‌టైమ్‌తో వస్తుందని రాజమౌళి కన్ఫర్మ్ చేశారు. జక్కన్న ఈసారి పాన్-ఇండియా రేంజ్‌ కాకుండా, గ్లోబల్ స్థాయిలో 'వారణాసి' సినిమాను రిలీజ్ చేసేందుకు ప్లాన్ చేశారు. షూటింగ్ దశలోనే రాజమౌళి ప్రమోషన్లు స్టార్ట్ చేశారు. టైటిల్ రివీల్ ఈవెంట్​ను భారీ స్థాయిలో గతేడాది నవంబర్‌లో హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించారు. టీజర్ లాంచ్, IMAX/Dolby స్పెషల్ ట్రైలర్లు, విజువల్స్ అన్నీ భారీగా హైప్ క్రియేట్ చేశాయి. ఇప్పటికే ట్రైలర్లు, గ్లింప్స్‌లకు అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

