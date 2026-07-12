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'ఆమె దక్షిణాది ఆశా భోంస్లే'- జానకికి నివాళులు అర్పించిన కీరవాణి

జానకి మృతి పట్ల భావోద్వేగమైన ఎంఎం కీరవాణి- ఆమె మరణం భారతీయ సంగీతంలో ఒక అద్భుతమైన అధ్యాయానికి ముగింపు అంటూ వ్యాఖ్య!

MM Keeravaani Pays Emotional Tribute To S. Janaki
MM Keeravaani Pays Emotional Tribute To S. Janaki (Photo: IANS/ ANI (File))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 12, 2026 at 7:31 PM IST

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MM Keeravaani Tributes To Janaki : ప్రముఖ నేపథ్య గాయని ఎస్. జానకి మృతి పట్ల సినీ సెలబ్రిటీలు నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. ఆమె సేవలను స్మరించుకుంటూ సంతాప తెలుపుతున్నారు. ఇప్పటికే టాలీవుడ్ నుంచి మెగాస్టార్ చిరంజీవి, నందమూరి బాలతృష్ణ, పవన్ కల్యాణ్ జానకికి సంతాపం తెలియజేయగా, తాజాగా అవార్డు గ్రహీత, సంగీత దర్శకుడు MM కీరవాణి నివాళులు అర్పించారు. జానకిని "దక్షిణాది ఆశా భోంస్లే"గా కీరవాణి అభివర్ణించారు. ఆమె కేవలం ఒక దిగ్గజ గాయనిగానే కాకుండా, యువ ప్రతిభను ఎల్లప్పుడూ ప్రోత్సహించే ఉదార ​​స్వభావం కలిగిన మార్గదర్శి అని గుర్తుచేసుకున్నారు. ఈ మేరకు ఆయన ఈటీవీ భారత్​తో మాట్లాడారు.

దక్షిణాది సంగీతానికి ఎస్. జానకి అందించిన సేవలు సాటిలేనివని కీరవాణి పేర్కొన్నారు. హిందీకి చెందిన దిగ్గజ నేపథ్య గాయనీమణులతో ఆమెను పోలుస్తూ, "పి. సుశీల గారిని దక్షిణాది లతా మంగేష్కర్‌గా భావిస్తే, ఎస్. జానకి గారు నిజంగా దక్షిణాది ఆశా భోంస్లే. నాలుగు దక్షిణాది భాషలకు ఆమె అందించిన సేవలు అద్వితీయమైనవి. ఎంతో ప్రశంసనీయమైనవి. ఆమె ఎంతో దయగలవారు. యువ గాయకులను అభినందించడంలో, ప్రోత్సహించడంలోనూ ఎప్పుడూ ముందుండేవారు. ఆమె ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్లడం సంగీత రంగానికి తీరని లోటు" అని ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు. జానకి మరణం భారతీయ సంగీతంలో ఒక అద్భుతమైన అధ్యాయానికి ముగింపు అని కీరవాణి పేర్కొన్నారు.

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S JANAKI CELEBRITIES TRIBUTES
MM KEERAVAANI TRIBUTES TO JANAKI
S JANAKI

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