మోసపోయిన సంగీత దర్శకుడు జీ.వి. ప్రకాశ్- అమ్మ పేరుతో ఫేక్ పోస్టు

ఆన్‌లైన్ మోసానికి గురైన ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు జీ.వి. ప్రకాశ్

Music director GV Prakash victim to an online scam
Music director GV Prakash victim to an online scam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 26, 2025 at 11:53 AM IST

GV Prakash Victim Online Scam: సోషల్ మీడియా వేదికగా జరుగతున్న ఆన్​లైన్ మోసాలకు అడ్డూ అదుపు లేకుండా పోతోంది. దుండగులు ఆఖరికి భావోద్వేగాలను ఆయుధంగా చేసుకుని మోసాలకు పాల్పడుతున్న ఉదంతాలు వెలుగుచూస్తున్నాయి. ఈ స్కామ్​లో చిక్కుకుంటున్న వారిలో అన్ని వర్గాలు వారు ఉంటున్నారు. తాజాగా ఈ జాబితాలోకి ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ కూడా చేరారు. ఆయన ఆన్​లైన్ మోసానికి గురికావడం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. మానవత్వంతో ఆయన చేసిన సహాయం దుర్వినియోగం కావడం పట్ల నెటిజన్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

గురువారం ఎక్స్ వేదికగా ఓ అపరిచిత వ్యక్తి జి.వి.ప్రకాష్‌ను ట్యాగ్ చేస్తూ ఒక పోస్ట్ పెట్టాడు. 'ఎక్స్​'లో @prasannasathis అనే ప్రొఫైల్​ పేరుతో ఓ వ్యక్తి వృద్దురాలి ఫొటోను పోస్ట్​ చేశాడు. తన తల్లి చనిపోయినట్లుగా ఆ పోస్ట్​లో పేర్కొన్నాడు. ఆమెనే వారి కుటుంబాన్ని చూసుకునేదని బాధను ప్రదర్శించాడు. తన తండ్రి కుటుంబాన్ని వదిలేసి వెళ్లినట్టు అందులో రాసుకొచ్చాడు. తల్లి అంతక్రియలు చేయడానికి డబ్బు లేదని, ఆర్థిక సాయం చేయాలంటూ జీవీ​ని వేడుకున్నాడు. అమ్మ పేరును వాడి హృదయాన్ని కదిలించేలా అడిగే సరికి జీవీ కరిగిపోయారు. ఆపదలో ఉన్నవారికి ఇది వరకు చాలా సందర్భాల్లో జి.వి. ప్రకాష్ సాయం చేశారు. 'అమ్మ' సెంటిమెంట్​తో ఆ పోస్టుకు స్పందించిన జీ.వి.ప్రకాశ్ కుమార్ ఇది నిజమా? కాదా? అని నిర్ధారించుకోకుండానే రూ.20,000ను ఆ వ్యక్తికి ఆన్​లైన్ ద్వారా పంపించారు. మనీ పంపినట్లు స్క్రీన్​ షాట్​ను జి.వి. ప్రకాష్ అపరిచత వ్యక్తి పోస్టుకు రిప్లే ఇచ్చారు.

ఫొటోను డీకోడ్​ చేసిన నెటిజన్లు
జి.వి. ప్రకాష్ షేర్ చేసిన స్క్రీన్ షాట్​ను చూసిన ఆయన అభిమానులు, నెటిజన్లు గమనించారు. అనంతరం అపరిచిత వ్యక్తి పోస్టు చేసిన వృద్ధురాలి మృతదేహం ఫొటోను డీకోడ్​ చేసి జరిగిన మోసాన్ని అందరికి తెలిసేలా చేశారు. సోషల్ మీడియాలో యాక్టీవ్​గా ఉండే నెటిజన్లు, ఆయన అభిమానులు ఆ మృతదేహం ఫొటో ఫేక్ అని తేల్చారు. గూగుల్​ ద్వారా సెర్చ్​ చేస్తే ఆ ఫొటో ఎన్నో ఏళ్ల క్రితం నాటిదని తేలింది. ఈ ఎక్స్ ఖాతా కూడా కేవలం డబ్బులు వసూలు చేయడానికే సృష్టించిన తప్పుడు అకౌంట్ అని జి.వి. ప్రకాష్‌ను అప్రమత్తం చేశారు. అయితే ఈ మోసపోయిన ఘటనపై ఇప్పటివరకు జీ.వి. ప్రకాశ్ ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.

జీవీపై నెటిజన్ల ప్రశంసలు

ఇదిలా ఉండగా, సాయం కావాలని అడగ్గానే స్పందించిన ప్రకాశ్​ని నెటిజన్లు ప్రశంసలతో ముంచెత్తి మరోసారి రియల్​ హీరోను చేస్తున్నారు. కొందరు చేసే ఇలాంటి మోసాల వల్ల నిజంగా డబ్బు అవసరమైనవారు బాధపడాల్సి వస్తుందని వాపోతున్నారు. ఇలాంటివి జరిగితే ఎవరు కూడా అత్యవసర సమయంలో సహాయం చేయడానికి ముందుకు రారని ఆవేదనను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సోషల్​ మీడియాలో సాయం కావాలంటూ అడిగిన వారికి మానవతా దృక్పథంతో ముందుడే జీవీనే మోసం చేయడం సరైనది కాదంటూ పలువురు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ మోసాన్ని వ్యక్తిని వదిలి పెట్టకుండా, ఆ వ్యక్తిని గుర్తించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని నెటిజన్లు తమిళనాడు పోలీసులను కోరుతున్నారు.

