హీరోగా సుకుమార్ లాంఛ్ చేయాలనుకున్నారు- కానీ ఆ కారణంగా కుదరలేదు : DSP
బాలీవుడ్ జర్నలిస్ట్తో ఆసక్తికర విషయాలు షేర్ చేసుకున్న DSP - నటనపై చిన్ననాటి నుంచే ఆసక్తి - ఎల్లమ్మతో నెరవేరిన కోరిక
Published : February 19, 2026 at 5:54 PM IST
DSP Debut Movie With Sukumar : తన సంగీతంతో ఎన్నో సినిమాలకు ప్రాణం పోసిన దేవి శ్రీ ప్రసాద్ (DSP) ఇప్పుడు తెర ముందుకు హీరోగా రాబోతున్నారు. సంగీత దర్శకుడిగా దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించిన ఆయన, నటుడిగా తెరపై అలరించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. దర్శకుడు బలగం ఫేమ్ వేణు తెరకెక్కిస్తున్న 'ఎల్లమ్మ' చిత్రంలో దేవిశ్రీ ప్రధాన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అయితే వాస్తవానికి ఆయన హీరోగా ఎప్పుడో తెరపై కనిపించాల్సిందట! అవును! ఈ విషయాన్ని దేవిశ్రీనే స్వయంగా చెప్పారు. ఈ విషయాన్ని ఆయన ఓ బాలీవుడ్ జర్నలిస్ట్తో కలిసి చేసిన పాడ్కాస్ట్లో వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
సుకుమార్తో ఆగిపోయిన ప్రాజెక్ట్
ఈ ఇంటర్వ్యూలో దర్శకుడు సుకుమార్తో చేయాల్సిన సినిమా గురించి మాట్లాడారు. ఆయన హీరోగా, స్టార్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ కాంబోలో ఓ సినిమా ప్లాన్ చేశారట. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం సుకుమార్, దేవిశ్రీ ప్రసాద్ను హీరోగా లాంచ్ చేయాలని ప్లాన్ చేశారట. కథకు సంబంధించి చర్చలు కూడా చేశారట. అయితే ఆ సమయంలో అనుకోకుండా ఆయన తండ్రి మరణించడం, కుటుంబ పరిస్థితులు మారిపోవడం వంటి కారణాలతో ఆ ప్రాజెక్ట్ నిలిచిపోయిందని దేవిశ్రీ చెప్పారు. "హీరోగా నా ఎంట్రీ సుకుమార్ దర్శకత్వంలోనే జరగాల్సింది. కానీ కొన్ని పరిస్థితులు మన చేతుల్లో ఉండవు. ఆ ప్రాజెక్ట్ ఆగిపోయింది. అయినా ఆ కల మాత్రం నా మనసులో ఎప్పుడూ ఉండేది" అని దేవిశ్రీ ప్రసాద్ భావోద్వేగంగా తెలిపారు.
నటనపై చిన్ననాటి నుంచే ఆసక్తి
సంగీత దర్శకుడిగా ఎంత బిజీగా ఉన్నా, నటనపై తనకున్న ఇష్టం ఎప్పటికీ తగ్గలేదని ఆయన చెప్పారు. ఇప్పటి వరకు తాను సంగీతం అందించిన కొన్ని సినిమాల్లో కేవలం పది సెకన్ల పాటు అతిథి పాత్రలో కనిపించేవాడినని తెలిపారు. కానీ ఒక పూర్తి స్థాయి పాత్రలో, కథకు ముఖ్యమైన పాత్రలో నటించాలని ఎప్పటినుంచో కోరిక ఉందని డీఎస్పీ చెప్పారు.
" #Yellamma is going to be another big tribute of mine towards music and to all the people who love my music.— Whynot Cinemas (@whynotcinemass_) February 19, 2026
This film itself is going to have great music, not just because I’m doing it, but the story itself is musical."
- #DeviSriPrasad | #VenuYeldandi pic.twitter.com/0KBd31qdSA
ఎల్లమ్మతో నెరవేరిన కోరిక
ఆ కల ఇప్పుడు ఎల్లమ్మ సినిమాతో నిజం కాబోతోంది. ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు బలగం వేణు కాగా, ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు నిర్మిస్తున్నారు. గ్రామీణ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ కథ సంగీతానికి దగ్గరగా ఉండటమే తనను ఆకట్టుకుందని దేవిశ్రీ తెలిపారు. 'ఈ కథలో సంగీతానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. నా వ్యక్తిత్వానికి దగ్గరగా అనిపించింది. అందుకే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఒప్పుకున్నాను' అని దేవిశ్రీ పేర్కొన్నారు. అలాగే షూటింగ్ సమయంలో తన మ్యూజికల్ కెరీర్ బ్యాలెన్సింగ్గా ఉండేందుకు దిల్ రాజు ప్రత్యేకంగా ప్లాన్ చేశారట. నెలలో కేవలం పది రోజులే షూటింగ్కు కేటాయించమని ఆయన తనను కోరినట్లు తెలిపారు. మిగతా రోజుల్లో సంగీత కార్యక్రమాలు, రికార్డింగ్స్ చేసుకోమన్నారట.
స్నేహితుల ప్రోత్సాహం
తనలోని నటుడిని గుర్తించిన వారు చాలామందే ఉన్నారని దేవిశ్రీ అన్నారు. ముఖ్యంగా దర్శకులు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్, హరీశ్ శంకర్ తనను ఎప్పటికప్పుడు ప్రోత్సహించేవారని చెప్పారు.
" music is going to be my life forever and music will always be my first preference.— Whynot Cinemas (@whynotcinemass_) February 19, 2026
i’ve been turning down a lot of offers, and suddenly ‘yellamma’ came to me, and within one month, everything happened."
- #DeviSriPrasad | #Yellamma pic.twitter.com/RXXldVe9eV
పోస్టర్, టీజర్కు మంచి స్పందన
ఎల్లమ్మ సినిమా ప్రకటించినప్పటి నుంచే ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇటీవల విడుదలైన పోస్టర్, టీజర్లో దేవిశ్రీ లుక్ పూర్తిగా భిన్నంగా కనిపించింది. సాధారణంగా స్టైలిష్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా కనిపించే ఆయన, ఈ చిత్రంలో పూర్తి గ్రామీణ వాతావరణానికి తగ్గట్టు కనిపించడం ఆకట్టుకుంది. ఎల్లమ్మ కూడా బాలగం వేణు గత చిత్రాల తరహాలోనే గ్రామీణ నేపథ్యంతో తెరకెక్కించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. భావోద్వేగాలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చే కథగా ఇది రూపొందనున్నట్లు తెలుస్తోంది
అభిమానుల్లో ఉత్సాహం
డీఎస్పీని హీరోగా చూడాలని ఎప్పటినుంచో కోరుకుంటున్న అభిమానులకు ఈ సినిమా ఫుల్ కిక్ ఇవ్వనుంది. సంగీత దర్శకుడిగా ఎన్నో హిట్ ఆల్బమ్స్ అందించిన ఆయన, ఇప్పుడు నటుడిగా కూడా సత్తా చాటుతారా? అన్న ఆసక్తి అందరిలో నెలకొంది. సుకుమార్తో ఆగిపోయిన కల ఇప్పుడు బాలగం వేణుతో నెరవేరుతోంది. ఎల్లమ్మ సినిమా ద్వారా దేవిశ్రీ నటుడిగా ఎలాంటి ముద్ర వేస్తారో చూడాలి. ఒక సంగీత దర్శకుడి నుంచి హీరోగా మారుతున్న ఈ ప్రయాణం టాలీవుడ్లో కొత్త చర్చకు దారితీస్తోంది.
