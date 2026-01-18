'భారత్ నాకు స్ఫూర్తి- ఇండియానే నా గురువు'- కాంట్రవర్సీపై AR రెహమాన్ క్లారిటీ
కాంట్రవర్సీ కామెంట్స్పై ఏఆర్ రెహమాన్ వివరణ- ఎవరినీ బాధపెట్టాలనేది తన ఉద్దేశం కాదని వెల్లడి- సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్
Published : January 18, 2026 at 2:32 PM IST
AR Rahman Controversy : బాలీవుడ్పై ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు AR రెహమాన్ ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దూమారం రేపిన నేపథ్యంలో ఆయన స్పష్టతనిచ్చారు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఒకరి ఉద్దేశాలను ఇతరులు తప్పుగా అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉందని తన మాటలతో ఎప్పుడూ ఎవరినీ బాధ పెట్టాలని కోరుకోలేదన్నారు. ఈమేరకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో రెహమాన్ ఓ వీడియో పోస్ట్ చేశారు. తనకు భారతదేశం స్పూర్తి అని, ఇండియానే తన గురువు, ఇల్లు అని అన్నారు. భారతీయుడిగా ఉండటం అదృష్టంగా భావిస్తున్నానని చెప్పిన రెహమాన్, సంగీతమనేది ఎల్లప్పుడూ దేశ సంస్కృతిని అనుసంధానించేందుకు, వేడుకగా చేసుకునేందుకు, గౌరవించేందుకు ఒక మార్గంగా ఉందని తెలిపారు.
వేవ్స్ సమిట్లో ప్రధాని మోదీ ఎదుట ప్రదర్శించిన ఝాలా సంగీతం నుంచి యువ నాగా సంగీతకారులతో కలిసి పనిచేయడం వరకు ప్రతి ప్రయాణం తన లక్ష్యాలను బలపర్చిందని చెప్పారు. దేశంలో మొట్టమొదటి మల్టీకల్చరల్ వర్చువల్ బ్యాండ్ను సృష్టించడం నుంచి హాన్స్ జిమ్మర్తో కలిసి రామాయణం సినిమాకు సంగీతం అందించిన ప్రతి ప్రయాణం సైతం తన లక్ష్యాలకు బలపరిచినట్టు పేర్కొన్నారు.
A.R.Rahman speaks out & responds with clarity.#ARRahman ❤ pic.twitter.com/0YiFOJMA2v— A.R.Rahman News (@ARRahman_News) January 18, 2026
కొద్దిరోజుల క్రితం 'బీబీసీ ఏషియన్ నెట్వర్క్'కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో రెహమాన్ మాట్లాడుతూ బాలీవుడ్లో తనకు అవకాశాలు తగ్గడంపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో అధికార కేంద్రాలు మారాయని, సృజనాత్మకత లేని వ్యక్తుల చేతుల్లోకి నిర్ణయాధికారాలు వెళ్లాయని పేర్కొన్నారు. ఇదే క్రమంలో, తనకు అవకాశాలు రాకపోవడానికి మతపరమైన కోణంకూడా ఉండి ఉండవచ్చని, ఆ విషయం నేరుగా కాకపోయినా ఇతరుల ద్వారా తన చెవిన పడిందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద దుమారాన్నే రేపాయి. దీనిపై పలువురు ప్రముఖులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.
రెహమాన్ వ్యాఖ్యలు ప్రమాదకరంగా ఉన్నాయని రచయిత్రి శోభా డే మండిపడ్డారు. రెహమాన్ ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడాన్ని తాను నమ్మలేకపోతున్నానని, మతం కారణంగానే ఆయనకు అవకాశాలు తగ్గుతున్నాయనే దాన్ని నమ్మనని ప్రముఖ స్క్రీన్ రైటర్ జావేద్ అక్తర్ పేర్కొన్నారు. ఒకవేళ అదే కారణమైతే కొందరు హీరోలు ఇప్పుడు స్టార్ హీరోలుగా ఉండేవారు కాదని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలోనే రెహమాన్ వివరణ ఇచ్చారు. 59 ఏళ్ల AR రెహమాన్ ప్రస్తుతం నితీష్ తివారీ దర్శకత్వంలో వస్తున్న 'రామాయణ' చిత్రంతో పాటు పలు అంతర్జాతీయ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు.