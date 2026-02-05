ETV Bharat / entertainment

'వివరంగా చెప్పినా, వాళ్లు మన మాట వినరు!'- కాంట్రవర్సీ కామెంట్స్​పై రెహమాన్ క్లారిటీ

కాంట్రవర్సీ కామెంట్స్​పై ఏఆర్ రెహమాన్ మరోసారి క్లారిటీ- తాను ఆ వివాదం నుంచి ముందుకు సాగిపోతున్నట్లు వెల్లడి

AR Rahman (Source : ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 5, 2026 at 3:44 PM IST

1 Min Read
AR Rahman Clarification : ప్రముఖ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏఆర్ రెహమాన్ ఇటీవల తాను చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలపై మరోసారి వివరణ ఇచ్చారు. తాజాగా ఓ పాడ్​కాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న రెహమాన్​కు ఈ కాంట్రవర్సీ గురించి ప్రశ్న ఎదురైంది. దీనిపై మాట్లాడేందుకు తొలుత నిరాకరిస్తూ, ఇంకేదైనా అడగాలని అన్నారు. అయితే తన వ్యాఖ్యలపై క్లారిటీ ఇచ్చినప్పటికీ వివాదం కొనసాగుతుండంతో చివరికి ఆయనే దీనిపై మాట్లాడారు. మరి ఆయన ఏమన్నారంటే?

నేను ముందుకు సాగిపోతున్నా!
ఆ సంఘటనను మర్చిపోయి, తాను ముందుకు సాగిపోతున్నానని రెహమాన్ చెప్పారు. అలాగే జీవితంలో అన్నింటికీ ప్రిపేర్ అయ్యుండాలని రెహమాన్​ అన్నారు. 'లైఫ్​లో అన్నింటికీ ముందుగానే ప్రిపేర్ అయ్యుండాలి. మీకు ఓ విషయం తెలుసా, ఇలాంటి వాటినుంచి తొందరగా ముందుకు సాగిపోవడమే మంచిది. ఎందుకంటే మనమేంటో తెలిసిన వాళ్లకు మనం వివరణ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు. ఒకవేళ మనం చెప్పినా, వాళ్లు వినరు' అంటూ రెహమాన్ నవ్వుతూ అన్నారు.

ఇంతకుముందు కూడా రెహమాన్ దీనిపై స్పష్టతనిచ్చారు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఒకరి ఉద్దేశాలను ఇతరులు తప్పుగా అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందని, ఎవరినీ బాధ పెట్టాలని తాను ఏనాడూ కోరుకోలేదని అన్నారు. భారతదేశం తనకు స్పూర్తి అని, ఇండియానే తన గురువు, ఇల్లు అని తెలిపారు. భారతీయుడిగా ఉండటం అదృష్టంగా భావిస్తున్నానని చెప్పిన రెహమాన్, సంగీతమనేది ఎల్లప్పుడూ దేశ సంస్కృతిని అనుసంధానించేందుకు, వేడుకగా చేసుకునేందుకు, గౌరవించేందుకు ఒక మార్గంగా ఉందని సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో పోస్ట్ షేర్ చేస్తూ పేర్కొన్నారు.

ఇదీ కాంట్రవర్సీ!
ఇటీవల 'బీబీసీ ఏషియన్ నెట్‌వర్క్'కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో రెహమాన్ మాట్లాడుతూ, మతపరమైన కోణం వల్లే బాలీవుడ్‌లో తనకు అవకాశాలు తగ్గి ఉండొచ్చని అభిప్రాయపడ్డాడు. అలాగే హిందీ సినీ ఇండస్ట్రీలో అధికారాలు మారాయని, క్రియేటివిటీ లేని వ్యక్తుల చేతుల్లోకి నిర్ణయాధికారాలు వెళ్లాయని పేర్కొన్నారు. ఈ విషయం ఇతరుల ద్వారా తన దాకా వచ్చిందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. దీంతో ఈ కామెంట్స్​ సోషల్ మీడియాలో వివాదాస్పదమయ్యాయి. ఇండస్ట్రీకి చెందిన పలువురు కూడా రెహమాన్ వ్యాఖ్యలను తప్పుబట్టారు.

