CJP నిరసనల్లో పాల్గొన్న ఇమ్రాన్ ఖాన్- భారత్ విడిచి వెళ్లాలంటూ పోలీసులు డెడ్లైన్
అమెరికా పాస్పోర్టు కలిగిన ఇమ్రాన్ ఖాన్కు ముంబయి పోలీసుల నోటీసులు జారీ చేశారు. అక్టోబర్ 28లోగా దేశం విడిచి వెళ్లాలని ఆదేశించారు.
Published : October 15, 2026 at 1:05 PM IST
CJP Protests Imran Khan : ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు అమీర్ ఖాన్ మేనల్లుడైన ఇమ్రాన్ ఖాన్కు, ముంబయి పోలీసులు దేశం విడిచి వెళ్లాలని ఆదేశిస్తూ నోటీసులు జారీ చేశారు. అక్టోబర్ 28లోగా దేశం విడిచి వెళ్లాలని ఆదేశించినట్లు కథనాలు పేర్కొన్నాయి. ఇమ్రాన్ ఖాన్ అమెరికా పాస్పోర్టు కలిగి ఉన్నారని సమాచారం. ముంబయిలోని ఆగస్టు క్రాంతి మైదాన్లో జరిగిన నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న నేపథ్యంలో ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ముంబయిలో నిర్వహించిన నిరసనలో ఇమ్రాన్ ఖాన్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా శనివారం ఆయనను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు కథనాలు పేర్కొన్నాయి. భారత పౌరుడు కానప్పటికీ రాజకీయ నిరసనలో పాల్గొన్నారనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఇమ్మిగ్రేషన్ చట్టంలోని సెక్షన్లు 29, 7 కింద చర్యలు ప్రారంభించినట్లు సమాచారం. పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్న అనంతరం ఇమ్రాన్ ఖాన్ సోషల్ మీడియాలో ఓ ఫొటోను పంచుకున్నారు. అందులో ఆయన పోలీసు వాహనంలో కూర్చున్నట్లు కనిపించారు. దీనికి 'నన్ను ఓ డ్రైవ్కు తీసుకెళ్తున్నారు అనుకుంటా' అనే అర్థం వచ్చేలా వ్యాఖ్యను జోడించారు.
'ముంబయి పౌరుడిగానే వచ్చా'
నిరసనలో పాల్గొనడంపై మీడియాతో మాట్లాడిన ఇమ్రాన్ ఖాన్, తాను ప్రత్యేకంగా ఏ డిమాండ్లతోనూ అక్కడికి రాలేదని చెప్పారు. ముంబయిలో నివసించే వ్యక్తిగా, ఆ నగర పౌరుడిగా అక్కడికి వెళ్లానని పేర్కొన్నారు. స్వేచ్ఛగా సంచరించే హక్కుపై ఆంక్షలు ఎందుకు విధిస్తున్నారని, ప్రజల గొంతులను ఎందుకు నొక్కుతున్నారని ప్రశ్నించారు. తనకు ప్రత్యేక డిమాండ్లు ఏమీ లేవని, నగరంలో నివసించే వ్యక్తిగా అక్కడ ఏం జరుగుతోందో తెలుసుకోవడానికే వెళ్లానని ఆయన వివరించారు. ప్రజలు తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేసే స్వేచ్ఛను అణచివేయడం సరికాదన్న భావనను వ్యక్తం చేశారు.
ఇమ్రాన్ ఖాన్పై కిరీట్ సోమయ్య ఫిర్యాదు
మరోవైపు, బీజేపీ నేత కిరీట్ సోమయ్య ఇమ్రాన్ ఖాన్పై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని గతంలోనే డిమాండ్ చేశారు. నిరసనలో పాల్గొనడం ద్వారా ఆయన ఓవర్సీస్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఓసీఐ) నిబంధనలు, వీసా షరతులను ఉల్లంఘించారని ఆరోపించారు. నటుడిని వెంటనే అరెస్టు చేసి, దేశం నుంచి పంపించాలని కోరారు. ఈ మేరకు ఇమ్రాన్ ఖాన్ నిరసన సందర్భంగా చేసిన ప్రసంగాలు, గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన ఆధారాలను పోలీసులకు సమర్పించినట్లు సోమయ్య తెలిపారు. అమెరికా పౌరుడిగా, ఓసీఐ కార్డు కలిగిన వ్యక్తిగా భారత్లో ఉండి రాజకీయ ఆందోళనలో పాల్గొనడం ద్వారా తన హోదాను దుర్వినియోగం చేశారని ఆయన ఆరోపించారు. నిరసనలో ఆయన చేసిన ప్రసంగాలు, గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలపై పోలీసులకు ఆధారాలు అందించామని, తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని కోరినట్లు తెలిపారు.
విదేశీయుల నమోదు, వారి కదలికలు, భారత్లో బస, దేశం విడిచి వెళ్లడం, వీసా పొడిగింపులు వంటి అంశాలను ఎఫ్ఆర్ఆర్ఓ పర్యవేక్షిస్తుంది. కేంద్ర హోంశాఖ పరిధిలోని బ్యూరో ఆఫ్ ఇమ్మిగ్రేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ సంస్థ పనిచేస్తుంది. విదేశీయులకు సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో పోలీసు వ్యవస్థతో సమన్వయం చేసుకుంటుంది.