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'మీరు బంగాల్​లోనే పుట్టి పెరిగారు కదా?'-వందేమాతరంపై షర్మిలా ఠాగూర్ కామెంట్స్​కు ముకేశ్ ఖన్నా కౌంటర్!

వందేమాతరంపై షర్మిలా ఠాగూర్ వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన ముకేశ్ ఖన్నా - మతపరమైన కారణాలతో పాటను చూడటంపై అభ్యంతరం- షర్మిల బంగాల్​లో పెరిగిన విషయాన్ని గుర్తు చేసిన నటుడు

Mukesh Khanna
ముకేశ్ ఖన్నా (ఫైల్) (Source : IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 4, 2026 at 3:36 PM IST

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Mukesh Khanna Vande Mataram : టీవీ సీరియల్ 'శక్తిమాన్'తో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన ముకేశ్ ఖన్నా, అప్పుడప్పుడు పలు సామాజిక అంశాలపై కూడా తనదైన శైలిలో స్పందిస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు 'వందేమాతరం'పై షర్మిలా ఠాగూర్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై కూడా ఆయన రియాక్ట్ అయ్యారు. 'వందేమాతరం' మొత్తాన్ని పాడకుండా మొదటి చరణాలకే పరిమితం కావాలని షర్మిల కామెంట్స్ చేయడంతో ఆ మాటలు మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. దేశంలో వేర్వేరు మతాలకు చెందిన ప్రజలు ఉన్నందున వారి నమ్మకాలను కూడా గౌరవించాలనే ఉద్దేశంతో ఆమె అలా చెప్పినట్లు వార్తల్లో పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ విషయంపై రీసెంట్​గా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న ముకేశ్ ఖన్నా స్పందించారు. షర్మిల ఎందుకు అలా అన్నారో తనకు తెలియదని ఆయన చెప్పారు. మతాన్ని కారణంగా చూపిస్తూ 'వందేమాతరం' పాడే విషయంలో అభ్యంతరాలు చెప్పడంపై తనకు కొన్ని సందేహాలు ఉన్నాయన్నారు.

షర్మిల మాటలకు ముకేశ్ ఏమన్నారంటే?
'ఆమె తన అవగాహన మేరకు మాట్లాడుతోంది. ఎందుకు అలా చెప్పారో నాకు తెలియదు' అని ముకేశ్ ఖన్నా అన్నారు. బహుశా తన అభిప్రాయాన్ని వివరిస్తున్నప్పుడు, ఇతర మతాల వారు దీనిని అర్థం చేసుకోకపోవచ్చని షర్మిల భావించి ఉండొచ్చన్నారు. అయితే అదే కారణంతో వందేమాతరంలో కొన్ని చరణాలు పాడకూడదని చెప్పడం తనకు అర్థం కావడం లేదన్నారు. ఎవరి మతపరమైన నమ్మకాలు వారికి ఉంటాయని, వాటిని గౌరవించవచ్చని చెప్పారు. కానీ, జాతీయ గేయాన్ని మతాల ఆధారంగా విడగొట్టి చూడటం ఎందుకని ఆయన ప్రశ్నించారు.

బెంగాల్‌లో పెరిగారు కదా అంటూ!
షర్మిలా ఠాగూర్ వ్యక్తిగత నేపథ్యాన్ని కూడా ముకేశ్ ప్రస్తావించారు. ఆమె బంగాల్‌లో పెరిగారని, అక్కడ కాళీ పూజ పెద్ద ఎత్తున జరుగుతుందని గుర్తు చేశారు. బంగాలీ సంస్కృతి, సినిమాల మధ్య పెరిగిన ఆమెకు ఇప్పుడు ఇతర మతాలకు చెందినవారు కొన్ని అంశాలను అంగీకరించకపోవచ్చనే భావన ఎందుకు కలిగిందని ప్రశ్నించారు. షర్మిల వివాహం తర్వాత ఇస్లాం మతానికి చెందిన కుటుంబంతో ఏర్పడిన సంబంధాన్ని కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు.

హిందూ మతంపై తన నమ్మకం
ఇంటర్వ్యూలో హిందూ మతం గురించి కూడా ముకేశ్ ఖన్నా మాట్లాడారు. హిందూ మతంలో 33 కోట్ల దేవతలు ఉన్నారని చెప్పడం వల్ల 33 కోట్ల వేర్వేరు దేవుళ్లు ఉన్నారని అర్థం కాదన్నారు. దేవుడు ఒక్కరేనని, ఆయనకు ఒకే రూపం ఉండదని తన నమ్మకాన్ని చెప్పారు. కొందరు హనుమంతుడిని, మరికొందరు శివుడిని, రాముడిని లేదా కృష్ణుడిని దేవుడిగా చూస్తారని అన్నారు. భక్తుడు తన నమ్మకాన్ని బట్టి ఏ రూపంలోనైనా దేవుడిని చూడవచ్చన్నారు. రాముడు, కృష్ణుడిని అవతారాలుగా భావిస్తామని కూడా చెప్పారు.

ఉదాహరణగా రెహమాన్ పాట
ఈ సందర్భంగా ఏఆర్ రెహమాన్ మా తుఝే సలామ్ పాటను కూడా ముకేశ్ ఖన్నా ఉదాహరణగా చెప్పారు. ఆ పాటలో దేశాన్ని మా అని పిలుస్తూ సెల్యూట్ చేస్తున్నారని గుర్తు చేశారు. లతా మంగేష్కర్, హేమంత్ కుమార్ పాడిన వందేమాతరం వెర్షన్లను కూడా ప్రస్తావించారు. దేశాన్ని తల్లిగా భావించి గౌరవం చూపడం ఈ పాటల్లో కూడా ఉందని ఆయన అన్నారు. ఎవరినీ బలవంతంగా నమస్కరించమని చెప్పడం తన ఉద్దేశం కాదని మరోసారి స్పష్టం చేశారు. కానీ వందేమాతరం పాడడానికే అభ్యంతరం చెప్పడాన్ని తాను అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నానని అన్నారు.

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