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రాముడిగా రణ్‌బీర్- ముఖేశ్​ ఖన్నాకు నచ్చని విషయం ఇదే!

రణ్‌బీర్ రాముడి పాత్రపై ముఖేశ్​ ఖన్నా కామెంట్స్- యాక్షన్ సీన్‌పై అభ్యంతరం- వీఎఫ్‌ఎక్స్ విషయంలోనూ తన అభిప్రాయం చెప్పిన నటుడు- 2026 దీపావళికి రానున్న మొదటి భాగం

Mukesh Khanna On Ramayana
ముఖేశ్​ ఖన్నా, రామాయణలో రణ్​బీర్ కపూర్ (ETV Bharat, Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 1, 2026 at 12:09 PM IST

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Mukesh Khanna On Ramayana : 'రామాయణం' రిలీజ్‌కు ఇంకా కొంత టైమ్ ఉన్నా సినిమా మీద కామెంట్స్ మాత్రం ఆగడం లేదు. రణ్‌బీర్ కపూర్‌ను శ్రీరాముడిగా చూపించిన తీరు మొదటి గ్లింప్స్ నుంచే కొందరికి నచ్చగా, మరికొందరు కొన్ని సందేహాలు లేవనెత్తుతున్నారు. ఇటీవల రణ్‌బీర్ బర్త్‌డే సందర్భంగా మేకర్స్ విడుదల చేసిన బీటీఎస్ వీడియో వైరల్ అవ్వగా ఇండస్ట్రీలో కూడా హాట్ టాపిక్​గా మారింది. అందులో రణ్‌బీర్ పాత్ర కోసం చేసిన ప్రిపరేషన్, మేకర్స్ చెప్పిన విషయాలు కూడా చూపించారు. ఇక సీనియర్ నటుడు ముఖేశ్​ ఖన్నా ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత తనకు నచ్చని విషయాలను బయటపెట్టారు. రణ్‌బీర్ కాస్టింగ్ గురించి మాత్రమే కాకుండా, ఒక ప్రత్యేకమైన యాక్షన్ సీన్ నుంచి వీఎఫ్‌ఎక్స్ వరకు కొన్ని విషయాలపై ఆయన డైరెక్ట్‌గా కామెంట్ చేశారు.

ఆ సీన్ ఎందుకు నచ్చలేదంటే
ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన ముఖేశ్​ ఖన్నా, సినిమాలో శ్రీరాముడిని చాలా ఎక్కువగా యాక్షన్ హీరోలా చూపిస్తున్నారని అన్నారు. ముఖ్యంగా చెట్టు ఎక్కి అక్కడి నుంచి బాణాలు వేస్తున్న సీన్ తనకు సరైనదిగా అనిపించలేదని చెప్పారు. తాను చదివిన, చూసిన రామాయణంలో శ్రీరాముడిని అలాంటి విధంగా చూపించిన సందర్భం గుర్తుకు రావడం లేదన్నారు. ఆ సీన్ చూసినప్పుడు రాముడి పాత్ర కంటే ఒక మాస్ యాక్షన్ హీరోనే ఎక్కువగా గుర్తుకు వచ్చాడని చెప్పారు. శ్రీరాముడు శక్తివంతమైన వ్యక్తి, దైవ అవతారం అన్న విషయంలో సందేహం లేదని చెప్పిన ఆయన ఆ శక్తిని చూపించడానికి ప్రతి సీన్‌ను యాక్షన్ హైలెట్‌లా మార్చాల్సిన అవసరం లేదని అభిప్రాయపడ్డారు.

'రాముడు అంటే రాముడే'
ఇదే విషయాన్ని చెబుతూ ముఖేశ్​ ఖన్నా మరింత డైరెక్ట్‌గా మాట్లాడారు. "రాముడు అంటే రాముడే" అని చెప్పిన ఆయన, శ్రీరాముడిని సల్మాన్ ఖాన్, అమితాబ్ బచ్చన్, రజినీకాంత్ తరహా స్క్రీన్ హీరోగా మార్చకూడదన్నారు. తన దృష్టిలో శ్రీరాముడి ప్రత్యేకత ఆయుధాలు పట్టుకుని పోరాడటంలో మాత్రమే లేదని, ఆయనను 'మర్యాద పురుషోత్తమ్'గా గుర్తుంచుకున్న విధానం సినిమాలో కూడా కనిపించాలని అన్నారు. సముద్రుడి దగ్గర కూడా ముందుగా చేతులు జోడించి మార్గం ఇవ్వమని కోరిన వ్యక్తిగా రాముడిని కథల్లో చూస్తామని గుర్తు చేశారు. అందుకే పాత్రలో ప్రశాంతత, మర్యాద, సహనం కూడా కనిపించాలన్నారు. యాక్షన్ కోసం ఆ లక్షణాలు తగ్గితే తనకు ఆ ప్రెజెంటేషన్ కనెక్ట్ కాదని చెప్పారు.

వానరసేన అవసరం ఎందుకు?
రణ్‌బీర్ పాత్రను పూర్తిగా యాక్షన్ మోడ్‌లో చూపిస్తే కథలోని మరికొన్ని విషయాలే ప్రశ్నార్థకంగా మారతాయని ముఖేశ్​ ఖన్నా అన్నారు. శ్రీరాముడు ప్రతి సమస్యను ఒంటరిగా యాక్షన్ హీరోలా పరిష్కరించగలిగేలా చూపిస్తే, రావణుడిపై యుద్ధంలో వానరసేన సహాయం ఎందుకు అవసరమైందనే ప్రశ్న వస్తుందని చెప్పారు. యాక్షన్ హీరోగా రాముడిని చూపించడం సరిపోదన్నారు. తనకు తెలిసిన రామాయణంలో శక్తితో పాటు ధర్మం, నిర్ణయాలు, ఇతరులను వెంట తీసుకెళ్లే విధానం కూడా ముఖ్యమని చెప్పారు.

వీఎఫ్‌ఎక్స్‌పై కామెంట్
సినిమాలో భారీగా వాడుతున్న వీఎఫ్‌ఎక్స్‌పైనా ముఖేశ్​ ఖన్నా స్పందించారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ఇలాంటి విజువల్స్ సినిమాకు ఉపయోగపడొచ్చని, విదేశీ ప్రేక్షకులు 'స్టార్ వార్స్'లాంటి సినిమాలతో పోల్చి చూడొచ్చని అన్నారు. కానీ భారతీయ ప్రేక్షకులు రామాయణాన్ని విజువల్ స్పెక్టకిల్‌గా చూడరని, వాళ్లకు ఈ కథతో విశ్వాసం, సంస్కృతి కూడా కలిసివుంటాయని చెప్పారు. అందుకే వీఎఫ్‌ఎక్స్ ఎంత భారీగా ఉన్నా పాత్రలను చూపించే విధానం భారతీయ ప్రేక్షకుల నమ్మకాలకు దగ్గరగా ఉండాలని అన్నారు. మరోవైపు దర్శకుడు నితేశ్​ తివారీ మాత్రం రామాయణం గొప్పదనం ఎమోషన్‌లోనే ఉందని ముందుగా చెప్పారు.

రెండు భాగాలుగా
నితేశ్​ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'రామాయణం'ను రెండు భాగాలుగా తీసుకొస్తున్నారు. ఇక సన్నీ డియోల్ హనుమంతుడిగా, రవీ దూబే లక్ష్మణుడిగా నటిస్తున్నారు. అరుణ్ గోవిల్, లారా దత్తా, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, వివేక్ ఒబెరాయ్ కూడా కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఇటీవల విడుదల చేసిన బీటీఎస్ వీడియోలో అరుణ్ గోవిల్ కూడా రణ్‌బీర్ కాస్టింగ్‌పై పాజిటివ్‌గా మాట్లాడారు. ప్రస్తుత తరం నటుల్లో శ్రీరాముడి పాత్రకు దగ్గరగా అనిపించిన వ్యక్తి రణ్‌బీర్ అని చెప్పారు. మొదటి భాగాన్ని 2026 దీపావళికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయాలని ప్లాన్ చేశారు. రెండో భాగం 2027 దీపావళికి రానుంది.

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