ETV Bharat / entertainment

'పిల్లలు దయచేసి ఆ రీల్స్​ చేయొద్దు'- అనిల్ రావిపూడి విజ్ఞప్తి

మన శంకరవరప్రసాద్ గారు సీన్స్​పై ఫుల్ ఇన్​స్టా రీల్స్- పాటలు, హూక్​ స్టెప్స్​, కామెడీ సీన్లకు రీల్స్​ చేస్తున్న నెటిజన్లు- ఆ సీన్​పై మాత్రం పిల్లలు రీల్స్​ చేయకూడని అనిల్

Director Requests Kids
Director Requests Kids (Anil Ravipudi Insta Post)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 23, 2026 at 12:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Director Anil Ravipudi Requests Kids : మెగాస్టార్ చిరంజీవి అనిల్​ రావిపూడి కాంబోలో తెరకెక్కిన సినిమా 'మన శంకరవరప్రసాద్​ గారు'. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను భారీ స్థాయిలో అలరిస్తూ మంచి క్రేజ్​ను సంపాదించింది. చిరు- విక్టరీ వెంకటేశ్​ కాంబోలో వచ్చిన సీన్స్​కు థియేటర్లలో విజిల్స్​ పడ్డాయి. ఇదిలా ఉండగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన పాటలు, హూక్​ స్టెప్స్​, ఇంకా కొన్ని సీన్లు ప్రేక్షకులను బాగా అలరిస్తున్నాయి. దీంతో సినిమాలోని పలు సీన్లపై యువత సరదాగా రీల్స్​ కూడా చేస్తున్నారు. దీనికి మూవీటీమ్​ హర్షం వ్యక్తం చేసింది. కానీ, ఇందులో ఉన్న ఒక సీన్​పై మాత్రం చిన్న పిల్లలు రీల్స్​ చేయకూడని దర్శకుడు అనిల్ కోరారు. మరి అదే సీన్​ అంటే?

ఈ చిత్రంలోని కామెడీ టైమింగ్‌ను, చిరు-వెంకటేశ్‌ల కాంబినేషన్ సీన్స్‌ను ప్రేక్షకులు విపరీతంగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా చిరంజీవి - వెంకటేశ్ మధ్య వచ్చే 'మద్యపానం' సీన్స్​పై నెటిజన్లు వందలాది రీల్స్ చేస్తున్నారు. పెద్దలే కాకుండా పిల్లలు కూడా ఈ రీల్స్​ చేస్తున్నారు. అయితే చిన్న పిల్లలు వాటల్ బాటిల్, కూల్​డ్రింక్స్​ పట్టుకొని రీల్స్ తీస్తున్నారు. అయితే, మద్యపానాన్ని ప్రోత్సహించే విధంగా ఉండే అటువంటి సీన్స్‌పై రీల్స్ చేయకుండా పిల్లలను తల్లిదండ్రులు దూరంగా ఉంచాలని అనిల్ రావిపూడి విజ్ఞప్తి చేశారు.

TAGGED:

MANASHANKAR VARA PRASAD GARU
MSG MOVIE COLLECTIONS
CHIRANJEEVI SCENES INSTA REELS
DIRECTOR REQUESTS KIDS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.