'పిల్లలు దయచేసి ఆ రీల్స్ చేయొద్దు'- అనిల్ రావిపూడి విజ్ఞప్తి
మన శంకరవరప్రసాద్ గారు సీన్స్పై ఫుల్ ఇన్స్టా రీల్స్- పాటలు, హూక్ స్టెప్స్, కామెడీ సీన్లకు రీల్స్ చేస్తున్న నెటిజన్లు- ఆ సీన్పై మాత్రం పిల్లలు రీల్స్ చేయకూడని అనిల్
Published : January 23, 2026 at 12:38 PM IST
Director Anil Ravipudi Requests Kids : మెగాస్టార్ చిరంజీవి అనిల్ రావిపూడి కాంబోలో తెరకెక్కిన సినిమా 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు'. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను భారీ స్థాయిలో అలరిస్తూ మంచి క్రేజ్ను సంపాదించింది. చిరు- విక్టరీ వెంకటేశ్ కాంబోలో వచ్చిన సీన్స్కు థియేటర్లలో విజిల్స్ పడ్డాయి. ఇదిలా ఉండగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన పాటలు, హూక్ స్టెప్స్, ఇంకా కొన్ని సీన్లు ప్రేక్షకులను బాగా అలరిస్తున్నాయి. దీంతో సినిమాలోని పలు సీన్లపై యువత సరదాగా రీల్స్ కూడా చేస్తున్నారు. దీనికి మూవీటీమ్ హర్షం వ్యక్తం చేసింది. కానీ, ఇందులో ఉన్న ఒక సీన్పై మాత్రం చిన్న పిల్లలు రీల్స్ చేయకూడని దర్శకుడు అనిల్ కోరారు. మరి అదే సీన్ అంటే?
ఈ చిత్రంలోని కామెడీ టైమింగ్ను, చిరు-వెంకటేశ్ల కాంబినేషన్ సీన్స్ను ప్రేక్షకులు విపరీతంగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా చిరంజీవి - వెంకటేశ్ మధ్య వచ్చే 'మద్యపానం' సీన్స్పై నెటిజన్లు వందలాది రీల్స్ చేస్తున్నారు. పెద్దలే కాకుండా పిల్లలు కూడా ఈ రీల్స్ చేస్తున్నారు. అయితే చిన్న పిల్లలు వాటల్ బాటిల్, కూల్డ్రింక్స్ పట్టుకొని రీల్స్ తీస్తున్నారు. అయితే, మద్యపానాన్ని ప్రోత్సహించే విధంగా ఉండే అటువంటి సీన్స్పై రీల్స్ చేయకుండా పిల్లలను తల్లిదండ్రులు దూరంగా ఉంచాలని అనిల్ రావిపూడి విజ్ఞప్తి చేశారు.