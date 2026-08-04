డీప్ఫేక్ బారిన మృణాల్ ఠాకూర్- AI ఫొటోలు డిలీట్ చేయాలంటూ వార్నింగ్
మృణాల్ ఠాకూర్ ఫొటోలు మార్ఫింగ్ - వాటిని ఎవరు పోస్టు చేసినా చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు హెచ్చరించిన హీరోయిన్
Published : August 4, 2026 at 1:12 PM IST
Mrunal Thakur Morphing Images : ఏఐ టెక్నాలజీని దుర్వినియోగం చేస్తూ క్రియేట్ చేసే డీప్ఫేక్ ఫొటోలు, వీడియోల వల్ల పలువురు సెలబ్రిటీలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గతంలో రష్మిక, రుక్మిణీ వసంత్ తదితరులు దీని బారిన పడగా, తాజాగా మృణాల్ ఠాకూర్ సైతం ఈ సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు. తక్షణమే వీటిని సోషల్ మీడియా నుంచి తొలగించాలనీ, లేకపోతే న్యాయపరంగా చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు మృణాల్ ఠాకూర్ ఈ సందర్భంగా హెచ్చరించారు.
ఇటీవల ఎక్స్ అకౌంట్లోని ఓ పేజీలో మృణాల్ ఠాకూర్ మార్ఫింగ్ చేసిన ఫొటోలు కన్పించాయి. అనంతరం పోస్టు చేసిన కొద్ది సమయంలోనే ఆ ఫొటోలు వైరల్గా మారాయి. ఇది గమనించిన నటి మృణాల్ దీనిని తీవ్రమైన చర్యగా పరిగణించారు. 'నా డీప్ఫేక్ ఫొటోలను సృష్టించి, సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేయడమనేది చట్టవిరుద్ధమైన చర్య. ఇలాంటి పనులు ఏ మాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదు. తక్షణమే సంబంధిత పోస్టులను తొలగించండి. లేకపోతే న్యాయపరంగా కఠిన చర్యలను తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది' అని మృణాల్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్టులో రాసుకొచ్చారు. ఇక ఈ ఫొటోలను ఎవరు పోస్టు చేసినా సరే వారిపై న్యాయపరమైన చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు హెచ్చరించారు.
ఈ డీప్ఫేక్ కేసుల్లో కొందరు నిందితులను పోలీసులు ఇప్పటికే అరెస్ట్ చేశారు. ఈ ఫొటోలపై స్పందిస్తూ పలువురు ప్రముఖులు సైతం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇది అత్యంత హేయమైన చర్య అని అన్నారు. టెక్నాలజీ దుర్వినియోగం చేయకుండా ఉండటానికి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ఈ డీప్ఫేక్ అనేది భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాపించింది.
గతంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవిపై సైతం
గతంలో అగ్రనటుడు చిరంజీవి సైతం దీని బారిన పడ్డారు. ఆయనకు సంబంధించిన ఫొటోలను, వీడియోలను మార్ఫింగ్ చేసి అశ్లీల వెబ్సైట్లకు, సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. దీంతో స్పందించిన చిరంజీవి తన ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసే విధంగా డీప్ఫేక్ వీడియోలు సృష్టిస్తున్న వారిపై చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత ప్రముఖుల ఫొటోలు, వీడియోలను మార్ఫింగ్ చేయడమనేది ఎక్కువైంది. గతంలో ప్రముఖ పాప్ సింగర్ టేలర్ స్విఫ్ట్ వీడియోలనూ, అదే విధంగా బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ కత్రినా కైఫ్ ఫొటోలను సైతం మార్ఫింగ్ చేశారు. అదే విధంగా అమెరికా ప్రెసిడెంట్గా జో బైడెన్ కొనసాగుతున్న టైమ్లో ఆయన వాయిస్తో ఏఐ కాల్స్ సైతం కలకలం రేపాయి. ఇక ప్రముఖ దిగ్గజ క్రికెటర్ సచిన్ తెందుల్కర్ వీడియోలు సైతం డీఫ్ఫేక్ గురికాగా, పోలీసులు చర్యలు తీసుకున్నారు.
ఇవే కాకుండా ఏఐ వాడకంతో హనీట్రాప్లు, అమ్మాయిల ఇమేజ్లతో కూడిన ప్రొఫైల్స్ను సృష్టించి తద్వారా అమాయకులను బ్యాక్మెయిల్ చేయడం మొదలైన వాటిపై ప్రభుత్వం ఎప్పట్నుంచో అవగాహన కల్పిస్తూనే ఉంది. డీప్ఫేక్ బారిన సామాన్యుల నుంచి ప్రముఖుల వరకూ ఎంతో మంది ఇబ్బందులు పడుతూనే ఉన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం దీనిపై ఇంటెలిజెన్స్ బృందాలను ప్రత్యేకంగా నియమించి వీటిని నివారించే ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. అయినా సరే ఏదో ఒక చోట దీని బారిన పలువురు సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు.
ఇక మృణాల్ సినిమాల విషయానికొస్తే ఇటీవల అడివి శేష్ సరసన నటించిన డెకాయిట్: ఎ లవ్ స్టోరీ, హీందీలో హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై తో ప్రేక్షకులను పలకరించారు. అదే విధంగా అల్లు అర్జున్-అట్లీ కాంబోలో రానున్న 'రాకా' లో కీలకపాత్రలో కనిపించనున్నట్లు ప్రచారం నడుస్తోంది. అదే విధంగా థ్రిల్లర్ జోనర్లో రానున్న 'పూజా మేరీ జాన్' మూవీ ప్రస్తుతం చర్చల దశలో ఉన్నట్లు సమాచారం.
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