'చెన్నై వాలా' ప్రశ్నతో మృణాల్ రియాక్షన్ వైరల్- ఆ నవ్వుకు అర్థం అదేనా?

కొత్త సినిమా ప్రమోషన్స్​లో పాల్గొన్న మృణాల్​ - సోషల్​ మీడియాలో ట్రెండ్​ అవుతున్న హీరోయిన్​​ రియాక్షన్​ - మళ్లీ తెరపైకొచ్చిన ధనుశ్​- మృణాల్​ డేటింగ్​ రూమర్స్- వీడియో వైరల్!​

Mrunal thakur Reaction
Mrunal thakur Reaction (Mrunal Thakur Insta post)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 5, 2026 at 5:34 PM IST

3 Min Read
Mrunal Thakur Reaction : గత కొంతకాలం నుంచి ధనుశ్​- మృణాల్​ ఠాకూర్ డేటింగ్​లో ఉన్నారన్న రూమర్స్​ సోషల్​ మీడియాలో ఫుల్​ ట్రెండ్​ అయ్యాయి. అంతేకాక వాళ్లిద్దరూ త్వరలోనే పెళ్లి చేసుకోనున్నట్లు వార్తలు కూడా వచ్చాయి. కానీ అవి నిజం కాదని ఇటీవల మృణాల్ స్పందించారు. ఇక ఆ విషయాన్ని మర్చిపోవచ్చు అనుకునే లోపే తాజాగా ​ఓ వీడియో వైరల్​గా మారింది. అందులో ​మృణాల్ రియక్షన్ ప్రస్తుతం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. దీంతో మరోసారి ఆ పుకార్లు​ తెరపైకి వచ్చాయి. మృణాల్​ ఠాకూర్​ తాజాగా తన అప్​కమింగ్​ మూవీ 'దో దీవానే షహర్ మే' (Do Deewane Seher Mein) సినిమా ప్రమోషన్స్​లో భాగంగా హీరో సిద్ధాంత్​తో కలిసి ఓ మీడియా సమావేశంలో పాల్గొంది. ఈ క్రమంలోనే మీడియా ఇంటరాక్షన్​లో మృణాల్​ రియాక్షన్ వైరల్ అయ్యింది.

ఒక్క రియాక్షన్​తో మళ్లీ స్టార్ట్​
ఆ మీడియా ఇంటరాక్ట్​లో 'చెన్నై వాలా' అంటూ సిద్ధాంత్​ను అడిగిన ప్రశ్నకు సిద్ధాంత్ కన్యూఫ్యూజన్​తో మృణాల్ ​వైపు తిరుగుతాడు. దాంతో మృణాల్​ 'ఆ ప్రశ్న నీకే' అని సిద్ధాంత్​తో అంటుంది. ఆ తర్వాత సిద్ధాంత్​ వైపు చూస్తూ మృణాల్​ ఒక స్మైల్ ఇస్తూ బ్లష్ అవుతుంది. ఇక ఆ ఒక్క క్లూ చాలు అన్నట్టు ఫ్యాన్స్​ మ్యాటర్​ను​ అర్థంచేసుకున్నారు. ఆ రియాక్షన్​ చూసి చాలా మంది ధనుశ్​తో డేటింగ్ రూమర్స్​ నిజమేనని నమ్ముతున్నారు. ఎందుకంటే హీరో ధనుశ్​​ది చెన్నై కావడంతో ఈ రూమర్స్​కు మరింత బలం చేకూరింది.

డేటింగ్​ను ఖండించినప్పటికీ
అయితే మృణాల్​ ఇటీవల తన డేటింగ్​పై వస్తున్న రూమర్స్​ను ఇప్పటికే కొట్టిపడేసింది. తనకు ధనుశ్​ మంచి స్నేహితుడని ఆ ప్రచారాన్ని ఖండించింది. అంతేకాక టీమ్​ఇండియా స్టార్​ బ్యాటర్​ శ్రేయస్​ అయ్యర్​తో కూడా ఆమె డేటింగ్​లో ఉన్నట్లు వార్తాలు రాగా, అవి నిజం కాదని తెలిపింది. అలాగే ఇలాంటి రూమర్స్​ వినడానికి ఫన్​గా ఉంటాయని, ఎవరో ఈ వార్తలను సృష్టిస్తుంటారని, వాటిని చూసి తాను నవ్వుకుంటానని తెలిపింది.

అయితే అవి నిజం కాదని స్పందించినప్పటికీ తాజాగా జరిగిన సంఘటనతో మరోసారి రూమర్స్​ స్టార్ట్​ అయ్యాయి. మరి అవి ఎంతవరకు నిజమనేది చూడాలి. మరోవైపు ఓ ఇంటర్వ్యూలో తమ మాజీ బాయ్​ఫ్రెండ్​తో బ్రేకప్​ రీజన్​ తెలిపింది. తాను సినిమాలు చేస్తుండడం వల్లే రిలేషన్​ బ్రేక్ అయ్యిందని ఇటీవల పాల్గొన్న ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పింది.

ఈ వార్తలు ఎలా మొదలైయ్యాయంటే?
ధనుశ్​- ఆనంద్​ ఎల్​ రాయ్​ కాంబినోషన్​లో తెరకెక్కిన సినిమా తేరే ఇష్క్​ మే. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఓ పార్టీలో మృణాల్​ కనిపించారు. ఆ తర్వాత సన్​ ఆఫ్​ సర్ధార్​ 2 సినిమా ఫం​క్షన్​లో ధనుశ్​ మృణాల్​ చేయి పట్టుకొని కనిపించారు. అలాగే అప్పట్లో ధనుశ్​​ కుటుంబ సభ్యులను సోషల్​ మీడియాలో మృణాల్ ఫాలో అయ్యింది. ఇలా వీరిద్దరు డేటింగ్​లో ఉన్నట్టు వార్తలు షురూ అయ్యాయి

అప్​కమింగ్​ ప్రాజెక్ట్స్​
ఇక ఇద్దరి వర్క్ లైఫ్​​ విషయానికొస్తే ప్రస్తుతం ధనుశ్​ విఘ్నేశ్​ రాజా దర్శకత్వంలో 'కారా' సినిమాలో హీరోగా నటిస్తున్నారు. అలాగే మృణాల్ తెలుగులో అడివి శేష్ లీడ్ రోల్‌లో తెరకెక్కుతున్న 'డకాయిట్​, ఓ ప్రేమ కథ' సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా 'గూఢచారి'కి సీక్వెల్. డైరెక్టర్ షానిల్ డియోల్ ఈ సినిమాను స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ జానర్‌లో రూపొందిస్తున్నారు. దాదాపు రూ.100 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతోంది. సినిమాలో పలు యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్​‌ను పోలాండ్, ఫ్రాన్స్, స్విట్జర్లాండ్, ఇటలీ వంటి దేశాల్లో తీశారు. బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్ ఇమ్రాన్ హష్మి ఇందులో కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. సీనియర్ నటులు అనురాగ్ కశ్యప్, ప్రకాశ్‌రాజ్ కూడా ఆయా పాత్రల్లో మెరవనున్నారు. ఇక ఈ సినిమా ఈ ఏడాది మార్చి 19న రిలీజ్​ కానుంది.

