'చెన్నై వాలా' ప్రశ్నతో మృణాల్ రియాక్షన్ వైరల్- ఆ నవ్వుకు అర్థం అదేనా?
కొత్త సినిమా ప్రమోషన్స్లో పాల్గొన్న మృణాల్ - సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతున్న హీరోయిన్ రియాక్షన్ - మళ్లీ తెరపైకొచ్చిన ధనుశ్- మృణాల్ డేటింగ్ రూమర్స్- వీడియో వైరల్!
Published : February 5, 2026 at 5:34 PM IST
Mrunal Thakur Reaction : గత కొంతకాలం నుంచి ధనుశ్- మృణాల్ ఠాకూర్ డేటింగ్లో ఉన్నారన్న రూమర్స్ సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ ట్రెండ్ అయ్యాయి. అంతేకాక వాళ్లిద్దరూ త్వరలోనే పెళ్లి చేసుకోనున్నట్లు వార్తలు కూడా వచ్చాయి. కానీ అవి నిజం కాదని ఇటీవల మృణాల్ స్పందించారు. ఇక ఆ విషయాన్ని మర్చిపోవచ్చు అనుకునే లోపే తాజాగా ఓ వీడియో వైరల్గా మారింది. అందులో మృణాల్ రియక్షన్ ప్రస్తుతం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. దీంతో మరోసారి ఆ పుకార్లు తెరపైకి వచ్చాయి. మృణాల్ ఠాకూర్ తాజాగా తన అప్కమింగ్ మూవీ 'దో దీవానే షహర్ మే' (Do Deewane Seher Mein) సినిమా ప్రమోషన్స్లో భాగంగా హీరో సిద్ధాంత్తో కలిసి ఓ మీడియా సమావేశంలో పాల్గొంది. ఈ క్రమంలోనే మీడియా ఇంటరాక్షన్లో మృణాల్ రియాక్షన్ వైరల్ అయ్యింది.
ఒక్క రియాక్షన్తో మళ్లీ స్టార్ట్
ఆ మీడియా ఇంటరాక్ట్లో 'చెన్నై వాలా' అంటూ సిద్ధాంత్ను అడిగిన ప్రశ్నకు సిద్ధాంత్ కన్యూఫ్యూజన్తో మృణాల్ వైపు తిరుగుతాడు. దాంతో మృణాల్ 'ఆ ప్రశ్న నీకే' అని సిద్ధాంత్తో అంటుంది. ఆ తర్వాత సిద్ధాంత్ వైపు చూస్తూ మృణాల్ ఒక స్మైల్ ఇస్తూ బ్లష్ అవుతుంది. ఇక ఆ ఒక్క క్లూ చాలు అన్నట్టు ఫ్యాన్స్ మ్యాటర్ను అర్థంచేసుకున్నారు. ఆ రియాక్షన్ చూసి చాలా మంది ధనుశ్తో డేటింగ్ రూమర్స్ నిజమేనని నమ్ముతున్నారు. ఎందుకంటే హీరో ధనుశ్ది చెన్నై కావడంతో ఈ రూమర్స్కు మరింత బలం చేకూరింది.
డేటింగ్ను ఖండించినప్పటికీ
అయితే మృణాల్ ఇటీవల తన డేటింగ్పై వస్తున్న రూమర్స్ను ఇప్పటికే కొట్టిపడేసింది. తనకు ధనుశ్ మంచి స్నేహితుడని ఆ ప్రచారాన్ని ఖండించింది. అంతేకాక టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ శ్రేయస్ అయ్యర్తో కూడా ఆమె డేటింగ్లో ఉన్నట్లు వార్తాలు రాగా, అవి నిజం కాదని తెలిపింది. అలాగే ఇలాంటి రూమర్స్ వినడానికి ఫన్గా ఉంటాయని, ఎవరో ఈ వార్తలను సృష్టిస్తుంటారని, వాటిని చూసి తాను నవ్వుకుంటానని తెలిపింది.
అయితే అవి నిజం కాదని స్పందించినప్పటికీ తాజాగా జరిగిన సంఘటనతో మరోసారి రూమర్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. మరి అవి ఎంతవరకు నిజమనేది చూడాలి. మరోవైపు ఓ ఇంటర్వ్యూలో తమ మాజీ బాయ్ఫ్రెండ్తో బ్రేకప్ రీజన్ తెలిపింది. తాను సినిమాలు చేస్తుండడం వల్లే రిలేషన్ బ్రేక్ అయ్యిందని ఇటీవల పాల్గొన్న ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పింది.
ఈ వార్తలు ఎలా మొదలైయ్యాయంటే?
ధనుశ్- ఆనంద్ ఎల్ రాయ్ కాంబినోషన్లో తెరకెక్కిన సినిమా తేరే ఇష్క్ మే. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఓ పార్టీలో మృణాల్ కనిపించారు. ఆ తర్వాత సన్ ఆఫ్ సర్ధార్ 2 సినిమా ఫంక్షన్లో ధనుశ్ మృణాల్ చేయి పట్టుకొని కనిపించారు. అలాగే అప్పట్లో ధనుశ్ కుటుంబ సభ్యులను సోషల్ మీడియాలో మృణాల్ ఫాలో అయ్యింది. ఇలా వీరిద్దరు డేటింగ్లో ఉన్నట్టు వార్తలు షురూ అయ్యాయి
అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్
ఇక ఇద్దరి వర్క్ లైఫ్ విషయానికొస్తే ప్రస్తుతం ధనుశ్ విఘ్నేశ్ రాజా దర్శకత్వంలో 'కారా' సినిమాలో హీరోగా నటిస్తున్నారు. అలాగే మృణాల్ తెలుగులో అడివి శేష్ లీడ్ రోల్లో తెరకెక్కుతున్న 'డకాయిట్, ఓ ప్రేమ కథ' సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా 'గూఢచారి'కి సీక్వెల్. డైరెక్టర్ షానిల్ డియోల్ ఈ సినిమాను స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ జానర్లో రూపొందిస్తున్నారు. దాదాపు రూ.100 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతోంది. సినిమాలో పలు యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ను పోలాండ్, ఫ్రాన్స్, స్విట్జర్లాండ్, ఇటలీ వంటి దేశాల్లో తీశారు. బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్ ఇమ్రాన్ హష్మి ఇందులో కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. సీనియర్ నటులు అనురాగ్ కశ్యప్, ప్రకాశ్రాజ్ కూడా ఆయా పాత్రల్లో మెరవనున్నారు. ఇక ఈ సినిమా ఈ ఏడాది మార్చి 19న రిలీజ్ కానుంది.
