'ఇక్కడ వడాపావ్, అక్కడ ఇడ్లీ సాంబార్- అంతే తేడా'- ఈటీవీ భారత్తో మృణాల్ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ
Published : February 14, 2026 at 7:36 PM IST
Mrunal Thakur With ETV Bharat : స్టార్ కల్చర్ కంటే సాధారణ జీవితామే తనకెంతో ఇష్టమని అంటుంది మృణాల్ ఠాకూర్. తెలుగుతోపాటు బాలీవుడ్లోనూ వరుస సినిమాలతో దూసుకెళ్తోంది. ఆమె లేటెస్ట్గా నటించిన 'దో దివానే షెహర్ మే' మూవీ ఈ నెల 20 రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మృణాల్ ప్రమోషన్స్లో పాల్గొంటుంది. అందులో భాగంగానే మృణాల్ తాజాగా 'ఈటీవీ భారత్'తో ముచ్చటించింది. ఈ చిట్చాట్లో పలు ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇచ్చింది. మరి అవేంటి? ఆమె ఏం చెప్పిందంటే?
ఈటీవీ భారత్ : మీ జీవితంలో అభద్రతాభావానికి గురయ్యారా?
కచ్చితంగా, చిన్నప్పుడు క్లాస్లో నాకు సమాధానాలు తెలిసినప్పటికీ మాట్లాడటానికి సంకోచించాను. ఎందుకంటే, నా ఇంగ్లీష్లో మరాఠీ యాస ఉంటుంది. అలాగే నా పేరు కొంచెం పాష్గా ఉండడంతో స్కూల్లో నన్ను ఆటపట్టించే వారు. అందుకే పరిశ్రమలోకి అడుగు పెట్టాక నా ఇంగ్లీష్ మెరుగుపర్చుకోవాలని అనుకున్నాను. ఎప్పుడైతే అభద్రతాభావానికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇస్తామో అది మనల్ని బలహీనపరుస్తుందని నాకు అర్థమైంది. ప్రస్తుతం నేను స్వేచ్ఛగా ఉన్నాను. ఈ సినిమాలో (దో దివానే షెహర్ మే ) రోషిని పాత్రలో 60 శాతం వరకు నా వ్యక్తిత్వమే కనిపిస్తుంది. లోపాలను అంగీకరించి వాటినే బలాలుగా మార్చుకునే లవ్స్టోరీనే ఈ సినిమా.
ఈటీవీ భారత్ : మీ లుక్స్ను ఎవరైనా జడ్జ్ చేశారా ?
అవును నేను నా మొదటి సినిమా లవ్ సోనియా షూటింగ్ టైంలో ఈ అనుభవం ఎదుర్కొన్నాను. ఆ సినిమాకు నేను ఇచ్చిన ఆడిషాన్ను 'డు నాట్ ఓపెన్' (ఎవరు తెరవకూడదు) అనే ఫోల్డర్లో పెట్టారు. నాకు ఇప్పటికీ తెలియదు అలా ఎందుకు చేశారని. దర్శకుడు తాబ్రేజ్ నూరానీ ఆ ఫోల్డర్ను ఓపెన్ చేసి, చూశాక నన్ను కలిశారు. మా ఇద్దరి మధ్య సంభాషణ తర్వాత నేను 'లవ్ సోనియా' సినిమా చేయగలనని ఆయన నమ్మారు.
'లవ్ సోనియా' సినిమాలోని క్యారెక్టర్ కోసం రా, నేచురల్ లుక్తో పాటు యునిబ్రోతో కనిపించాలి. కానీ నేను మేకప్, స్టైలింగ్ ద్వారా ఆ లుక్ను మేనేజ్ చేయొచ్చని నిర్మాత ఉమర్క్ను, మూవీటీమ్ను ఒప్పించే ప్రయత్నం చేశాను. అందం, సక్సెస్ ఈ రెండు జీవితాన్ని అద్భుతంగా ఉంచుతాయని కొందరు భావిస్తారు. కానీ, అది అస్సలు నిజం కాదు. అందరూ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు.
ఈటీవీ భారత్ : హిందీ- సౌత్ ఇండియా ఇండస్ట్రీల్లో ఎలాంటి తేడాలు గమనించారు?
ఇక్కడ ప్రధాన తేడా భాష ఒక్కటే. కానీ, డెడికేషన్, ప్రొఫెనలిజం ఎక్కడైనా ఒక్కటే. ఈ రెండు వంటకం లాంటివే. ఇక్కడ వడాపావ్, అక్కడ ఇడ్లీ సాంబర్ అంతే. కానీ చేసే పని పట్ల అభిరుచి మాత్రం అలాగే ఉంటుంది. కాకపోతే బాలీవుడ్లో షెడ్యూల్స్ కాస్త కఠినంగా ఉంటాయి. ఈ సినిమాను మేం 38 రోజుల్లోనే పూర్తి చేశాం. కానీ వేరే ప్రాజెక్ట్లు మాత్రం 75 లేదా 120 రోజుల టైం పట్టొచ్చు. అయితే ప్రతీ ప్రొడక్షన్ హౌజ్కు తమ సొంత రిథమ్ ఉంటుంది. నిజానికి రెండు పరిశ్రమలను కలిపేది మాత్రం ప్రేక్షకులే. అందుకే నేను రెండు వైపుల నుంచి ఎక్కువ ప్రేమను పొందాను. మొత్తానికి భాషలే వేరు, ఎమోషన్స్ కాదు.
ఈటీవీ భారత్ : జీవితంలో పెళ్లి కచ్చితమేనని మీ సినిమా ప్రమోట్ చేస్తుందా? అలాగే పెళ్లిపై మీ వ్యక్తిగత అభిప్రాయం ఏంటి?
పెళ్లి అనేది ముఖ్యమే కానీ, సరైన భాగస్వామిని ఎంచుకోవటం మరింత ముఖ్యం. గతంలో పెళ్లి ఈ వయసులోనే చేసుకోవాలని సమాజం నిర్ణయం తీసుకుంది. కానీ ప్రస్తుతం వయసు పెరుగుతుందని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకోవడంలో అర్థం లేదు. పెళ్లి కోసం పెళ్లి చేసుకోవడం కాదు. మీరు నమ్మే వ్యక్తిని, మీకు మద్దతుగా ఉంంటూ, మీ లోపాలను అంగీకరించే వ్యక్తిని వివాహం చేసుకోండి అనేది మా సినిమా చెబుతుంది.
ఇక నా విషయానికొస్తే, ఎవరైతే నా వృత్తికి గౌరవం ఇస్తూ, కుటుంబానికి విలువనివ్వాలి. అలాగే రిలేషన్షిప్లో ప్రశాంతత, నమ్మకాన్ని అందిస్తారో వారే అసలైన వ్యక్తి. తొందరపడి పెళ్లి చేసుకోవటం కంటే సరైన వ్యక్తి కోసం వేచి ఉండటమే ఉత్తమం.
