మీరు మెస్సీ అభిమానులా?- అయితే ఫుట్బాల్ బ్యాక్డ్రాప్లో వచ్చిన ఈ సినిమాలు తెలుసా?
నార్త్ టూ సౌత్ ఫుట్బాల్ నేపథ్యంలో వచ్చిన ఫేమస్ సినిమాలు ఇవే!
Published : December 15, 2025 at 6:21 PM IST
FootBall Related Movies : ప్రపంచలో నెంబర్ వన్ ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడు లియోనెల్ మెస్సి ప్రస్తుతం భారత్లో మూడు రోజుల పర్యటనలో ఉన్నాడు. ఇప్పటివరకు, అతడు కోల్కతా, హైదరాబాద్, ముంబయి ప్రమోషనల్ ఈవెంట్లలో పాల్గొన్నాడు. ఇవాళ దేశ రాజధాని దిల్లీలో పర్యటించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. అయితే మెస్సి ఎక్కడికెళ్లినా అక్కడ స్టేడియాలు వేలాది అభిమానులతో నిండిపోయాయి. అతడిని చూసేందుకు ఫ్యాన్స్ ఆసక్తి చూపించారు.
దీంతో మన దేశంలో కూడా చాలా వరకు ఫుట్బాల్ ఆటకు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారని తెలుస్తుంది. అయితే ఆసక్తి కలిగించే విషయం ఏంటంటే? ఇప్పటి వరకు, కబడ్డీ, క్రికెట్, హాకీ వంటి ఆటలపై సినిమాలను చిత్రీకరించారు. అవి చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది. అలానే ఫుట్బాల్ ఆటపై కూడా చాలా వరకు చిత్రాలు తెరపైకి వచ్చాయని మీకు తెలుసా? అవి ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ను కూడా అందుకున్నాయి. మరి ఆ సినిమాలేవి అంటే?
ధన్ ధనా ధన్ గోల్
వివేక్ అగ్నిహోత్రి దర్శకత్వం వహించిన 'ధన్ ధనాధన్ గోల్' 2007లో విడుదలై ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ను అందుకుంది. ఈ చిత్రంలో జాన్ అబ్రహం, అర్షద్ వార్సీ, బిపాసా బసు, బొమన్ ఇరానీ నటించారు. ఈ కథ లండన్లోని ఒక భారతీయ ఫుట్బాల్ క్లబ్ ఆధారంగా రూపొందించారు. ఈ సినిమా ఎంటర్టైన్మెంట్తోపాటు ఎమోషనల్ ఎలిమెంట్స్లో ఉంటుంది.
మైదాన్
అజయ్ దేవగన్ నటించిన 'మైదాన్' (2024) నిజ జీవిత కథ ఆధారంగా రూపొందించారు. దీన్ని తెరకెక్కించేందుకు దాదాపు 5 సంవత్సరాలు పట్టింది. భారత్లో ఫుట్బాల్ కోచింగ్కు మార్గదర్శకుడైన సయ్యద్ అబ్దుల్ రహీమ్ బయోపిక్ ఆధారంగా మైదాన్ను తెరకెక్కించారు. ఈ చారిత్రక బయోపిక్లో దిగ్గజ భారతీయ కోచ్ కాలాన్ని, భారత ఫుట్బాల్ గోల్డెన్ టైమ్ గురించి (1952-1962) చూపించారు. ఈ చిత్రానికి అమిత్ శర్మ దర్శకత్వం వహించారు.
ఝుండ్
బాలీవుడ్ స్టార్ అమితాబ్ బచ్చన్ నటించిన 'ఝుండ్' 2022లో థియేటర్లలో విడుదలైంది. ఇందులో మురికివాడల పిల్లలకు ఫుట్బాల్ ఆటను నేర్పి వారిని ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడం ద్వారా వారికి కొత్త జీవితాన్ని ఇస్తుంది. ఈ సినిమాకు నాగరాజ్ మంజులే దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రాన్ని విమర్శకులు, ఆమిర్ ఖాన్ సహా అనేక మంది తారలు ప్రశంసించారు. మీరు ఫుట్బాల్ అభిమాని అయితే, ఈ చిత్రం తప్పక చూడాల్సిందే!
తు హై మేరా సన్డే
ఇదే ఆట ఆధారంగా 2016లో వచ్చిన చిత్రం 'తు హై మేరా సన్డే'. ఈ సినిమాకు మిలింద్ ధామి దర్శకత్వం వహించారు. ముంబయికి చెందిన ఐదుగురు స్నేహితుల గురించి ఈ చిత్రంలో చూపించారు. వారు ప్రతీ ఆదివారం ఫుట్బాల్ ఆడటానికి ఒక స్థలాన్ని కనుగొంటారు. తమ జీవితాల్లో ఒడుదొడుకులు, ఒత్తిడి నుంచి బయటపడేందుకు ఫుట్బాల్ ఆటను ఎంచుకుంటారు. ఇందులో బరున్ సోబ్తి, షహానా గోస్వామి, అవినాష్ తివారీ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్, హాట్స్టార్ వంటి ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలో అందుబాటులో ఉంది.
విజిల్
తమిళ సూపర్స్టార్ దళపతి విజయ్ నటించిన విజిల్ కూడా ఫుట్బాల్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిందే. అట్లీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా 2019లో రిలీజైంది. ఈ కథ మైఖేల్ (విజయ్) చుట్టూ తిరుగుతుంది. అతడు మహిళా ఫుట్బాల్ టీమ్కు కోచ్గా ఎలా మారాడు? వారిని ఎలా గెలిపించాడో ఈ సినిమా కథ. తన తండ్రి కలలను నెరవేర్చుకుని, జట్టును విజయపథంలో నడిపిస్తాడు. ఇందులో అవినీతి, వ్యక్తిగత ప్రతీకారం కూడా ఉంటాయి.