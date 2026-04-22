ఛావా నుంచి తానాజీ దాకా- 'రాజా శివాజీ'కి ముందు ఛత్రపతి వీరత్వాన్ని చాటిచెప్పిన సినిమాలు!

రితేష్ దేశ్‌ముఖ్ రాజా శివాజీ - ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ జీవితంపై ఇప్పటికే వచ్చిన అద్భుత చిత్రాలు- విక్కీ కౌశల్ ఛావా నుంచి అజయ్ దేవగన్ తానాజీ వరకు అన్నీ హిట్సే

Published : April 22, 2026 at 2:35 PM IST

Chhatrapati Shivaji Movies : భారతదేశ చరిత్రలో ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ అంటేనే జనాల్లో ఒక పవర్ఫుల్ ఏమోషన్ హైలెట్ అవుతుంది. మరాఠా సామ్రాజ్య స్థాపకుడిగా, వీరుడిగా ఆయన సాగించిన పోరాటాలు తరతరాలకు స్ఫూర్తిదాయకం. ఇప్పుడు అదే వీరుడి కథను వెండితెరపై మరోసారి ఆవిష్కరించేందుకు రితేష్ దేశ్‌ముఖ్ 'రాజా శివాజీ' చిత్రంతో సిద్ధమయ్యారు. మే 1న ఈ భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రం విడుదల కానుంది. అయితే ఈ సినిమా కంటే ముందే గతంలో శివాజీ మహారాజ్ జీవితాన్ని, ఆయన కాలంలోని వీరుల త్యాగాలపై కొన్ని అద్భుతమైన సినిమాలు వచ్చాయి. మరాఠా చరిత్రలోని అనేక అంశాలను, యుద్ధ తంత్రాలను కళ్లకు కట్టే ఆ చిత్రాల గురించి ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

ఛావా: శంభాజీ మహారాజ్
శివాజీ మహారాజ్ వారసత్వాన్ని అద్భుతంగా చూపించిన చిత్రాల్లో 'ఛావా' మొదటిది. విక్కీ కౌశల్ హీరోగా నటించిన ఈ సినిమా శివాజీ కుమారుడు ఛత్రపతి శంభాజీ మహారాజ్ జీవితంపై ఆధారంగా రూపొందింది. తండ్రి కన్నటువంటి స్వరాజ్య కలను కాపాడటంలో శంభాజీ చేసిన త్యాగాలు, ధైర్యం ఈ సినిమాలో కనిపిస్తాయి. ఇందులో శివాజీ మహారాజ్ పాత్రను డైరెక్ట్​గా చూపించకపోయినా, ఆయన సిద్ధాంతాలు, వ్యక్తిత్వం సినిమా అంతటా హైలెట్ అవుతాయి. రాజా శివాజీ చూడబోయే ముందు మరాఠా సామ్రాజ్య తదుపరి ప్రయాణాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ మూవీ. గతేడాది రిలీజైన ఈ సినిమా రూ.800+ కోట్ల వసూల్ చేసింది.

తానాజీ: బాక్సాఫీస్ బ్లాక్ బస్టర్
బాలీవుడ్ స్టార్ అజయ్ దేవగన్ నటించిన 'తానాజీ' సినిమా శివాజీ మహారాజ్ కాలంలోని ఒక గొప్ప వీరుడి కథను చెబుతుంది. శివాజీ రాజ్యంలో అత్యంత కస్తుడైన సైనిక అధ్యక్షుడి కథ ఇది. తానాజీ సింహగఢ్ యుద్ధంలో తానాజీ మలుసరే చూపిన పరాక్రమం ఈ సినిమాలో హైలెట్. ఇందులో శివాజీ మహారాజ్ పాత్రలో శరద్ కేల్కర్ నటన ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేసింది. ఒక నిజాయితీ కలిగిన పాలకుడిగా, వ్యూహకర్తగా శివాజీ వ్యక్తిత్వాన్ని ఈ సినిమాలో అద్భుతంగా చూపించారు దర్శకుడు ఓం రౌత్. భారీ విజువల్స్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌తో సాగే చారిత్రక కావ్య చిత్రమిది.

హర్ హర్ మహాదేవ్: పావన్‌ఖిండ్ యుద్ధ ఘట్టం
మరాఠా చరిత్రలో అత్యంత కీలకమైన పావన్‌ఖిండ్ యుద్ధం నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన చిత్రం 'హర్ హర్ మహాదేవ్'. ఇందులో సుబోధ్ భావే ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ పాత్రలో నటించారు. బాజీ ప్రభు దేశ్‌పాండే నాయకత్వంలోని మరాఠా దళాలు శత్రువులను ఎలా ఎదుర్కొన్నాయో ఈ సినిమాలో చూడవచ్చు. శివాజీ మహారాజ్ నాయకత్వ లక్షణాలు, తన సైన్యంపై ఆయనకు ఉన్న నమ్మకం ఈ కథలో మెయిన్ హైలెట్. ప్రాంతీయ చారిత్రక కథలను ఇష్టపడే వారికి ఈ సినిమా బాగా నచ్చుతుంది.

ఛత్రపతి శివాజీ: వెండితెరపై తొలి క్లాసిక్
శివాజీ మహారాజ్ జీవితాన్ని వెండితెరపై ఆవిష్కరించిన మొదటి చిత్రాల్లో 'ఛత్రపతి శివాజీ' ఒక క్లాసిక్‌గా నిలిచిపోతుంది. శివాజీ జననం నుంచి ఆయన పట్టాభిషేకం వరకు జరిగిన ముఖ్య ఘట్టాలను ఈ సినిమాలో ఎంతో నిబద్ధతతో చూపించారు. పాతకాలపు మేకింగ్ అయినప్పటికీ, చరిత్రను తెలుసుకోవాలనుకునే వారికి ఇది ఒక గొప్ప సినిమా. భారతీయ సినిమా శివాజీ మహారాజ్ వంటి గొప్ప వ్యక్తిని మొదట్లో ఎలా చూపించిందో తెలుసుకోవడానికి ఈ చిత్రం చూడటం అవసరం.

ఫతేషికస్త్: షైస్తా ఖాన్​పై మెరుపు దాడి

శివాజీ మహారాజ్ యుద్ధ తంత్రాలలో పుణెలో షైస్తా ఖాన్​పై చేసిన దాడి అత్యంత సాహసోపేతమైనది. ఈ ఘట్టం ఆధారంగా తెరకెక్కిన మరాఠీ చిత్రం 'ఫతేషికస్త్'. గెరిల్లా యుద్ధ తంత్రాల్లో శివాజీకి ఉన్న ప్రావీణ్యం ఈ సినిమాలో అడుగడుగునా కనిపిస్తుంది. శత్రువుల కోటలోకి చొరబడి వారిని దెబ్బకొట్టే క్రమంలో శివాజీ వేసే ఎత్తుగడలు ప్రేక్షకులకు థ్రిల్ ఇస్తాయి. రాజా శివాజీ చిత్రంలో కూడా ఇటువంటి యుద్ధ తంత్రాలు ఉండబోతున్నాయి కాబట్టి, ముందస్తుగా ఈ సినిమా చూడటం ఆక్తికరంగా ఉంటుంది.

పావన్‌ఖిండ్: వీరుల త్యాగం
బాజీ ప్రభు దేశ్‌పాండే వీర మరణం, శివాజీ మహారాజ్ శత్రువుల నుంచి తప్పించుకున్న వైనాన్ని 'పావన్‌ఖిండ్' సినిమాలో ఎమోషనల్​గా చూపించారు. శివాజీ నాయకత్వం వలన తన అనుచరుల్లో పుట్టిన గౌరవం అంతా ఇంతా కాదు. మహరాజ్ కోసం సహచరులు ప్రాణాలను ఏమాత్రం లెక్క చేయని ఈ కథ కూడా గుండెను బరువెక్కించేలా ఉంటుంది. కేవలం యుద్ధం మాత్రమే కాకుండా, శివాజీ పట్ల మరాఠా వీరులకు ఉన్న గౌరవం ఈ సినిమాకు ప్రాణం పోసింది. రాజా శివాజీ విడుదలకు ముందు ఈ చిత్రాలను చూస్తే, ఆ వీరుడి గొప్పతనంపై ప్రేక్షకులకు పూర్తి అవగాహన వస్తుంది

