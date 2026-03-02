బుడ్డోడితో హీరో సూర్య- వెంకీ అట్లూరి మూవీ టైటిల్ ఇదే
తమిళ్ సూపర్ స్టార్ సూర్య 46వ సినిమా మొదటి లుక్తో పాటు టైటిల్ రిలీజ్ - కొత్త లుక్లో అదరగొట్టిన నటుడు
Published : March 2, 2026 at 10:34 AM IST
Suriya 46 Movie Title : తమిళ్ సూపర్ స్టార్ సూర్య 46వ సినిమా మొదటి లుక్తో పాటు టైటిల్కు సంబంధించిన పోస్టర్ను మూవీ టీమ్ విడుదల చేసింది. విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ అనే టైటిల్ను ఫిక్స్ చేశారు. అందులో సూర్య చిన్న బాబును ఎత్తుకొని నిల్చున్న లుక్ అందరిలో ఉత్కంఠతను పెంచుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని జూలైలో విడుదల చేస్తామని మూవీ టీమ్ అనౌన్స్ చేశారు. అలానే ఇది పూర్తిగా ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కతోందని బృందం క్లారిటీ ఇచ్చింది. అయితే ఈ సినిమాలో వింటేజ్ సూర్యను చూసే అవకాశం ఉందని పోస్టర్ ద్వారా తెలుస్తుంది. ప్రస్తుతం ఇది ప్రేక్షకుల్లో భారీ హైప్ను పెంచేసింది. అయితే సూర్యకు తమిళ్ ఇండస్ట్రీతో పాటు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో కూడా చాలా మంది అభిమానులు ఉన్నారు. వారికి ఈ సినిమా స్టైల్, థీమ్ పై మంచి అంచనాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది.
