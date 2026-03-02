ETV Bharat / entertainment

బుడ్డోడితో హీరో సూర్య- వెంకీ అట్లూరి మూవీ టైటిల్ ఇదే

తమిళ్​ సూపర్​ స్టార్​ సూర్య 46వ సినిమా మొదటి లుక్​తో పాటు టైటిల్​ రిలీజ్​ - కొత్త లుక్​లో అదరగొట్టిన నటుడు

Suriya 46 Movie Title
Suriya 46 Movie Title (Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 2, 2026 at 10:34 AM IST

1 Min Read
Suriya 46 Movie Title : తమిళ్​ సూపర్​ స్టార్​ సూర్య 46వ సినిమా మొదటి లుక్​తో పాటు టైటిల్​కు సంబంధించిన పోస్టర్​ను మూవీ టీమ్​ విడుదల చేసింది. విశ్వనాథ్​ అండ్​ సన్స్​ అనే టైటిల్​ను ఫిక్స్​ చేశారు. అందులో సూర్య చిన్న బాబును ఎత్తుకొని నిల్చున్న లుక్​ అందరిలో ఉత్కంఠతను పెంచుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని జూలైలో విడుదల చేస్తామని మూవీ టీమ్​ అనౌన్స్​ చేశారు. అలానే ఇది పూర్తిగా ఫ్యామిలీ ఎంటర్​టైనర్​గా తెరకెక్కతోందని బృందం క్లారిటీ ఇచ్చింది. అయితే ఈ సినిమాలో వింటేజ్​ సూర్యను చూసే అవకాశం ఉందని పోస్టర్​ ద్వారా తెలుస్తుంది. ప్రస్తుతం ఇది ప్రేక్షకుల్లో భారీ హైప్​ను పెంచేసింది. అయితే సూర్యకు తమిళ్​ ఇండస్ట్రీతో పాటు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో కూడా చాలా మంది అభిమానులు ఉన్నారు. వారికి ఈ సినిమా స్టైల్, థీమ్ పై మంచి అంచనాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది.

