ETV Bharat / entertainment

ఆగస్టులో బాక్సాఫీస్ సందడి- వరుణ్, రవితేజ, సూర్య సినిమాలు- స్పెషల్ ఫోకస్ ఆ పాన్ఇండియాపైనే!

వచ్చే నెలలో థియేటర్లలోకి రానున్న సినిమాలు- లిస్ట్​లో ప్రాంతీయ చిత్రాలతోపాటు పాన్ఇండియా రేంజ్ మూవీస్- నెల రోజులు సందడే సందడి

Movie Releases In August Month
Movie Releases In August Month (Source : Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 31, 2026 at 11:04 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

August Release Movies 2026 : మూవీ లవర్స్​కు 2026 వేసవి చప్పగా సాగిపోయినా జూన్, జులై నెలలు మాత్రం కావాల్సినంత వినోదాన్ని అందించాయి. జూన్​లో పెద్ది, మా ఇంటి బంగారం వంటి సినిమాలు హిట్ అవ్వగా, ఈ నెలలో లెనిన్​తో అఖిల్ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. ఈ చిత్రంతోపాటు జననాయకుడు, చెన్నై లవ్ స్టోరీ, శ్రీనివాస మంగాపురం లాంటి సినిమాలు వచ్చాయి. అయితే ఈ రెండు నెలలకు రెట్టింపు జోష్​లో సందడి చేసేందుకు ఆగస్టులో మరికొన్ని సినిమాలు రెడీ అవుతున్నాయి. ఇందులో తెలుగుతోపాటు తమిళ, కన్నడ సినిమాలు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. మరి ఆ లిస్ట్​పై ఓ లుక్కేద్దామా?

తొలి వారంలో సందడే సందడి
ఆగస్టు మొదటి వారం నుంచే సినిమాల సందడి షురూ కానుంది. ఈ నెలలో తొలి వారం బాక్సాఫీస్ ముందుకు ఏకంగా నాలుగు సినిమాలు రానున్నాయి. మెగా హీరో వరుణ్ తేజ్ కీలక పాత్రలో తెరకెక్కిన కొరియన్ కనకరాజు సినిమా ఆగస్టు 07న రిలీజ్ కానుంది. మేర్లపాక గాంధీ దీనికి దర్శకత్వం వహించారు. ఇందులో రితికా నాయక్ హీరోయిన్​గా నటించారు. హర్రర్​ కామెడీగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాపై అంచనాలు బాగానే ఉన్నాయి.

మరోవైపు తమిళ స్టార్ డైరెక్టర్ లోకేశ్ కనగరాజ్ పూర్తిస్థాయి నటుడిగా సినిమా రానుంది. ఆయన లీడ్​లో తెరకెక్కిన డీసీ (దేవదాస్- చంద్రిక) వచ్చే నెల 07న విడుదల కానుంది. అరుణ్ మాథేశ్వరన్ దర్శకుడు. అనిరుధ్ సంగీతం అందించారు. ఇందులో వామికా గబ్బీ హీరోయిన్. క్రైమ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్​గా వస్తున్న ఈ చిత్రం ఎంతమేర ఆడియెన్స్​ను ఆకట్టుకుంటుందో చూడాలి. వీటితోపాటు అదే రోజు తెలుగులో పళ్లబురుసు, KJQ సినిమాలు రానున్నాయి.

రెండో వారం సూర్య సోలోగా
సూర్య లీడ్​ రోల్​లో తెరకెక్కిన విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ సినిమా ఆగస్టు 14న రిలీజ్ కానుంది. వెంకీ అట్లూరి డైరెక్టర్ కావడంతో సినిమాపై ఆసక్తి నెలకొంది. ఇప్పటికే రిలీజైన ప్రమోషనల్ కంటెంట్ ఆకట్టుకుంటోంది. ఇందులో మమితా బైజు, రీవనా టాండన్, రాధికా శరత్​కుమార్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ఒకేసారి విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అయితే ఈ వారం సూర్య సినిమా ఒకటే రానుంది. అంటే కాంపిటీషన్ లేదన్నమాట. దీంతో హిట్ టాక్ వస్తే మాత్రం ఇండిపెండెన్స్ వీకెండ్​ కలిసొస్తుంది.

మూడో వారంలో రవితేజ సందడి
మాస్ మహారాజ రవితేజ ఈసారి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్​తో వస్తున్నారు. ఆయన కీలక పాత్రలో నటించిన ఇరుముడి సినిమా ఆగస్టు 21న రానుంది. వాయిదా పడుతుందని ప్రచారం జరిగినా, రీసెంట్​గా మేకర్స్ మరోసారి కన్ఫర్మ్ చేశారు. శివ నిర్వాణ తెరకెక్కించారు. ఇప్పటికే రిలీజైన పాట ఆకట్టుకుంటుంది. అయ్యప్పస్వామి భక్తి బ్యాక్​డ్రాప్​లో దీనిని రూపొందించారు. ఈ వారంలో కూడా రవితేజ సినిమా ఒక్కటే ఉండడంతో పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తే మంచి వసూళ్లు సాధించే ఛాన్స్ ఉంది. ఇక మలయాళ సినిమా ఖలీఫా ఆగస్టు 20న రిలీజ్ కానుంది. ఇందులో పృథ్విరాజ్ హీరోగా నటించారు. అలాగే నాని ప్యారడైజ్ కూడా ఆగస్టు 21న రిలీజ్ కానున్నట్లు ప్రకటించారు. కానీ, పనులు పెండింగ్​లో ఉండడంతో ఇది వాయిదా పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

చివరి వారంలో పాన్ఇండియా సినిమా
పాన్ఇండియా స్థాయిలో ప్రేక్షకులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న యశ్ టాక్సిక్ సినిమా వచ్చే నెల ఆఖరి వారంలో రిలీజ్ కానుంది. గీతు తెరకెక్కించిన ఈ బోల్డ్, యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ ఆగస్టు 26న గ్రాండ్​గా వరల్డ్​వైడ్ విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రంనుంచి రిలీజైన ప్రమోషన్ కంటెంట్ ఫుల్ వైరల్ అయ్యింది. యశ్ దాదాపు మూడేళ్లు ఈ సినిమా కోసం కష్టపడ్డారు. మరి ఇది ప్రేక్షకులను ఏ స్థాయిలో ఆకట్టుకుంటుందో చూడాలి. దీంతోపాటు 28న ఈత సినిమా, విజయ్ ఆంటోని భోగి రానున్నాయి.

ఇలా ఓవరాల్​గా ప్రాంతీయ చిత్రాలతోపాటు పాన్ఇండియా దాకా సినిమాలు ఆగస్టులో రానున్నాయి. సమ్మర్ తర్వాత ఇన్నేసి సినిమాలు రానుండడంతో మూవీ లవర్స్ ఆత్రుతగా ఉన్నారు.

'న్యూటన్​ సూత్రంతో కర్మ సిద్ధాంతం లింక్'- సుమంత్ క్రైమ్ మిస్టరీ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ఎలా ఉందంటే?

SIIMA 2026 : సైమా నామినేషన్స్​ ఔట్ - టాప్​లో 'మిరాయ్, సంక్రాంతికి వస్తున్నాం'

TAGGED:

KOREAN KANAKARAJU RELEASE DATE
NANI PARADISE MOVIE RELEASE DATE
YASH TOXIC RELEASE DATE
AUGUST TELUGU MOVIES RELEASE
AUGUST MOVIES 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.