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లెస్బియన్​ రూమర్స్​కు చెక్ పెట్టిన మౌనీ రాయ్​- అసలేం ఏమందంటే?

ఇద్దరు భామలు రిలేషన్‌లో ఉన్నారని, లెస్బియన్స్ అంటూ సోషల్ మీడియాలో రూమర్స్ - ఇటీవల తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్​లో ఒక క్రేజీ పోస్ట్ పెట్టిన మౌనీ రాయ్

Mouni Roy Disha Patani Controversy
Mouni Roy Disha Patani Controversy (ANI/IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 14, 2026 at 8:11 AM IST

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Mouni Roy Disha Patani Controversy : బాలీవుడ్ బ్యూటీస్ దిశా పటానీ, మౌనీ రాయ్​ల మధ్య ఉన్న స్నేహం గురించి సోషల్ మీజడియాలో ఎప్పుడూ ఏదో ఒక వార్త చెక్కర్లు కొడుతూనే ఉంటుంది. గత కొంతకాలంగా ఆ ఇద్దరు భామలు రిలేషన్‌లో ఉన్నారని, వీరు లెస్బియన్స్ అంటూ సోషల్ మీడియాలో కొన్ని రూమర్స్ వచ్చాయి. వ్యాపారవేత్త సూరజ్ నంబియార్​తో మౌనీ రాయ్ విడాకులకు దిశా పటానీ కారణం అనే ప్రచారం జరిగింది. దీంతో తమ రిలేషన్​షిప్​ గురించి మౌనీ రాయ్ క్లారిటీ ఇచ్చారు.

ఇద్దరూ కలిసి విహార యాత్రలకు
మౌనీ రాయ్, దిశా పటానీల మధ్య స్నేహం గురించి అందరికీ తెలిసిందే. ముంబయిలో రెస్టారెంట్లకు మాత్రమే కాదు, దుబాయ్, మాల్దీవులకు, విహార యాత్రలకు సైతం ఇద్దరూ కలిసి వెళతారు. సూర్య నంబియార్, మౌనీ రాయ్ విడిపోయిన తర్వాత అన్ని వేళ్లు దిశా పటానీ వైపు తిరిగినట్లు ప్రచారం జరిగింది. ఆ విడాకులకు దిశా పటానీ కారణం అనే ప్రచారం సోషల్​ మీడియాలో జరిగింది. వీరిద్దరూ తరచూ కలిసి విదేశీ వెకేషన్లకు వెళ్లడం, పార్టీలలో అత్యంత క్లోజ్‌గా దిగిన ఫొటోలను షేర్ చేయడంతో ఈ రూమర్లకు మరింత బలం చేకూరింది. అయితే, మౌనీ రాయ్ ఇటీవల తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో ఒక క్రేజీ పోస్ట్ పెట్టి ఆ తర్వాత దానిని డిలీట్ చేయడం సోషల్ మీడియాలో సరికొత్త చర్చకు దారితీసింది.

నా లిటిల్ సిస్టర్‌ను మిస్సవుతున్నా!
ఇటీవల మౌనీ రాయ్ తన ఇన్‌స్టా స్టోరీలో దిశా పటానీతో కలిసి ఉన్న ఒక బ్యూటిఫుల్ ఫొటోను షేర్ చేశారు. ఆ ఫొటోకు మౌనీ రాయ్ "నా లిటిల్ సిస్టర్‌ను చాలా మిస్సవుతున్నా" అంటూ ఒక లవ్లీ క్యాప్షన్ పెట్టారు. ఈ పోస్ట్ పెట్టడం వెనుక అసలు ఉద్దేశం వారిద్దరి మధ్య అక్కా చెల్లెళ్ల లాంటి బంధం, మంచి స్నేహాం మాత్రమే ఉందని చెప్పడమేనంటూ సోషల్ మీడియాలో చర్చ మొదలైంది. దీంతో తమపై వస్తున్న అసత్య ప్రచారాలకు, లెస్బియన్ రూమర్స్‌కు ఆమె చెక్ పెట్టాలని భావించినట్లు నెటిజన్లు అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే ఇక్కడే అసలు ట్విస్ట్ ఉంది.

ఆ ఫొటోను పోస్ట్ చేసిన కాసేపటికే మౌనీ రాయ్ దానిని తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పేజీ నుంచి సడెన్​గా డిలీట్ చేశారు. మౌనీ రాయ్ ఆ ఫొటోను ఎందుకు డిలీట్ చేయాల్సి వచ్చింది? అనేదానిపై ఇప్పుడు నెటిజన్లు రకరకాలుగా విశ్లేషిస్తున్నారు. పోస్ట్ కింద నెగిటివ్ కామెంట్లు రావడం వల్లే డిలీట్ చేసిందా? లేదా పొరపాటున ఆ క్యాప్షన్ పెట్టాననే ఉద్దేశంతో తీసేసిందా? అంటూ డిస్కషన్స్ మొదలయ్యాయి. ఏదేమైనా, ఆ ఇద్దరు గ్లామర్ క్వీన్స్ ఎంతగా క్లారిటీ ఇస్తున్నా సోషల్ మీడియాలో వీరిపై వార్తలు ఆగడం లేదు.

విడిపోవడానికి అసలు కారణం
ఇటు మౌనీ రాయ్ గానీ, సూరజ్ నంబియార్ గానీ తాము విడిపోవడానికి అసలు కారణం ఏమిటి? అనేది చెప్పలేదు. దిశా పటానీ కారణమని సోషల్ మీడియాలో కొందరు ట్రోల్ చేస్తున్నారు. దాంతో తన సోషల్ మీడియాలో అకౌంట్‌లోని కొన్ని పోస్ట్‌లకు కామెంట్ చేసే ఆప్షన్ తీసేశారు దిశా పటానీ. మే 18న తమ మధ్య గొడవ లాంటిది ఏదీ జరగలేదని తాము విడిపోవడానికి మూడవ వ్యక్తి ప్రమేయం లేదని, దిశా పటానీపై వస్తున్న పుకార్లు నిరాధారమైనవని సూరజ్ నంబియార్ వివరణ ఇచ్చారు. అయితే డబ్బులు వాడుకోవడంతో పాటు మోసం చేయడంతో మౌనీ రాయ్ విడిపోవాలని డిసైడ్ అయ్యారని బాలీవుడ్​లో టాక్​ నడిచింది.

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