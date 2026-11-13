వారం రోజుల్లోనే 10కిపైగా రికార్డులు- 'రామాయణం' కొట్టిన టాప్ నెంబర్లు ఇవే
Ramayana Records: రామాయణం మొదటి వారంలోనే అనేక రికార్డులు బ్రేక్ చేసింది. అంతేకాకుండా రణ్బీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, దర్శకుడు నితేశ్ తివారికి కూడా ఈ సినిమా కెరీర్ బెస్ట్ ఓపెనింగ్స్ ఇచ్చింది.
Published : November 13, 2026 at 5:34 PM IST
'రామాయణం' సినిమా అంచనాలు నిలబెట్టుకుంటూ బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనాలు సృష్టిస్తోంది. విడుదలైన తొలి రోజు నుంచే కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. ఓపెనింగ్ డే మంచి స్టార్ట్ మొదలుకొని తొలి వారం అంతటా అదే జోరు ప్రదర్శించింది. ముఖ్యంగా మొదటి వీకెండ్ పూర్తయ్యాక సినిమా మరో స్థాయికి వెళ్లింది. అసలైతే సోమవారం నుంచి వసూళ్లు తగ్గడం చూస్తుంటాం. 'రామాయణం' విషయంలో మాత్రం సోమవారం నుంచి బుధవారం వరకు మూడు రోజులు వరుసగా హిందీ సినిమాల పాత రికార్డులు బద్దలుకొట్టింది. ఇదే సమయంలో బుక్మైషో టికెట్ సేల్స్, ఐమ్యాక్స్ వసూళ్లు కూడా భారీగా రావడంతో మొదటి వారంలోనే సినిమా ఖాతాలో చాలా రికార్డులు చేరాయి.
మూడు రోజులు- మూడు రికార్డులు
5వ రోజు (సోమవారం) 'రామాయణం' భారత్లో రూ.95 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్లు సాధించింది. హిందీ సినిమాకు ఇప్పటివరకు వచ్చిన అత్యధిక సోమవారం వసూళ్లు ఇవేనని రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి. అదే రోజు అన్ని భాషల కలెక్షన్స్ కలిపితే ఈజీగా రూ.100 కోట్ల నెట్ మార్క్ కూడా దాటేసింది. ఈ ఘనత సాధించిన బాలీవుడ్ రెండో సినిమాగా నిలిచింది. 6వ రోజు (మంగళవారం) రూ.78.21 కోట్లు, 7వ రోజు (బుధవారం) ఈ చిత్రానికి రూ.61.10 కోట్లు వచ్చాయి. ఈ రెండు రోజుల్లోనూ హిందీ సినిమాల పాత రికార్డులను ఇది దాటేసింది. వరుసగా మూడు వీక్డేస్లో ఇలా రికార్డు కలెక్షన్స్ రావడం ఇదే తొలిసారి అని ట్రేడ్ పండితులు చెబుతున్నారు.
From Bharat to the world, the journey continues. Thank you for all the love. 🙏 Yeh Ram ke yug ka aarambh hai. 🏹 https://t.co/o1GRH0nH02— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) November 13, 2026
ఒక్క రోజులో 16.60 లక్షల టికెట్లు
థియేటర్లలో మాత్రమే కాదు, ఆన్లైన్ టికెట్ బుకింగ్స్లోనూ భారీ రామాయణం మేనియా కనిపించింది. టికెటింగ్ యాప్ బుక్మైషోలో ఒక్క రోజులో 16.60 లక్షల టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. మొదటి సోమవారం కూడా ఇదే స్థాయిలో నమోదయ్యాయి. ఆ రోజులో ఒక గంటలో 1.40 లక్షలకు పైగా టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. వరుసగా 4 రోజులు 10 లక్షలకు పైగా టికెట్లు అమ్ముడైన భారతీయ ఆరో సినిమాగానూ 'రామాయణం' నిలిచింది. అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్తో కలిపి తొలి వీకెండ్లో 54.76 లక్షల టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. హిందీ సినిమాల్లో ఇది మూడో అత్యధిక ఓపెనింగ్ వీకెండ్ టికెట్ సేల్స్.
Behind every bond, there is a story worth telling. 🏹 Watch the full video, Characters That Shaped Ramayana, now on YouTube. Book your tickets now! Ramayana, now playing in cinemas worldwide, across all premium formats. https://t.co/78eUriMLmm— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) November 12, 2026
ఐమ్యాక్స్లోనూ టాప్
ఐమ్యాక్స్లో కూడా 'రామాయణం' రికార్డులు కొట్టింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా తొలి ఐమ్యాక్స్ వసూళ్లు సుమారు 6 మిలియన్ డాలర్లు, అంటే దాదాపు రూ.56.25 కోట్లు వచ్చాయి. భారతీయ సినిమాకు ఇదే అత్యధిక వరల్డ్వైడ్ ఐమ్యాక్స్ ఓపెనింగ్. భారత్లో ఐమ్యాక్స్ నుంచి సుమారు 2 మిలియన్ డాలర్లు, అంటే రూ.18.75 కోట్లు వచ్చాయి. ఇండియాలోనూ భారతీయ సినిమాకు ఇదే అత్యధిక ఐమ్యాక్స్ ఓపెనింగ్.
7రోజుల్లో రూ.500 కోట్లు
కలెక్షన్స్ పరంగా కూడా మొదటి వారంలోనే ఈ సినిమా రెండు పెద్ద నెంబర్లను అందుకుంది. 5 రోజుల్లోనే భారత్లో ఇది రూ.300 కోట్ల వసూల్ చేసి షారుక్ 'జవాన్'తో సమానంగా నిలిచింది. ఏడో రోజు ముగిసేసరికి అన్ని భాషలు కలిపి ఇండియా నెట్ వసూళ్లు రూ.500 కోట్లు దాటాయి. మొదటి ఏడు రోజుల్లో హిందీ వెర్షన్ నుంచే రూ.409.56 కోట్ల నెట్ వచ్చింది. ఎనిమిదో రోజు వరల్డ్వైడ్ గ్రాస్ రూ.1,033.55 కోట్లకు చేరింది. 'పుష్ప 2', 'ధురంధర్ 2' తర్వాత అత్యంత వేగంగా రూ.1,000 కోట్ల క్లబ్లో చేరిన భారతీయ మూడో సినిమాగా 'రామాయణం' నిలిచింది. ఏడు రోజుల్లో దేశీయంగా రూ.500 కోట్లు, ఎనిమిదో రోజుకే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.1,000 కోట్లు దాటింది.
From Bharat to the world, the journey continues. Thank you for all the love. 🙏 Yeh Ram ke yug ka aarambh hai. 🏹 https://t.co/jX1lqk3gJ6— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) November 13, 2026
రణ్బీర్, సాయి పల్లవికి కెరీర్ బెస్ట్
ఈ సినిమా ఓపెనింగ్తో రణ్బీర్ కపూర్- సాయి పల్లవి- దర్శకుడు నితేశ్ తివారికి కూడా కెరీర్ బెస్ట్ నంబర్లు వచ్చాయి. అన్ని భాషలు కలిపి తొలి రోజు భారత్లో రూ.64.85 కోట్ల నెట్ వచ్చింది. రణ్బీర్ గత బెస్ట్ 'యానిమల్' రూ.63.80 కోట్లను ఇది దాటింది. సాయి పల్లవి గత బెస్ట్ 'అమరన్' తొలి రోజు రూ.21.40 కోట్లు కాగా, 'రామాయణం' ఆమెకు కూడా అతిపెద్ద ఓపెనింగ్ ఇచ్చింది. నితేశ్ తివారి 'దంగల్' రూ.29.78 కోట్లతో మొదలవగా, ఇప్పుడు 'రామాయణం' దానికి రెండింతలకు పైగా తెచ్చుకుంది.
యశ్ కెరీర్లో 'కేజీఎఫ్ చాప్టర్ 2', 'టాక్సిక్' తర్వాత మూడో అతిపెద్ద ఓపెనింగ్ ఇదే. 2026 హిందీ సినిమాల్లో 'ధురంధర్ 2' తర్వాత రెండో అతిపెద్ద ఓపెనర్గా కూడా 'రామాయణం' నిలిచింది. ప్రీ దీపావళి సమయంలో వచ్చిన హిందీ సినిమాల్లోనూ ఇది టాప్ ఓపెనింగ్స్లో ఒకటిగా నిలిచింది. తొలి రోజు హిందీ వెర్షన్ రూ.47.50 కోట్ల నెట్ సాధించగా, కన్నడలో రూ.7.25 కోట్లు, తెలుగులో రూ.6 కోట్లు, తమిళంలో రూ.2.60 కోట్లు, మలయాళంలో రూ.1.50 కోట్లు వచ్చాయి. హిందీ ఓపెనింగ్ డే గ్రాస్ పరంగా కూడా ఆల్టైమ్ మూడో స్థానంలో నిలిచినట్లు రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి.
Behind every legend, there is a story worth sharing. 🏹 Watch the full video, Characters That Shaped Ramayana, now on YouTube. Book your tickets now! Ramayana, now playing in cinemas worldwide, across all premium formats. https://t.co/tasJruOUng— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) November 12, 2026
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