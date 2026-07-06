నా వద్ద మొత్తం 10 ఏనుగు దంతాలు, 13 దంతపు విగ్రహాలు ఉన్నాయ్ : మెహన్లాల్
వన్యప్రాణి సంబంధిత వస్తువుల విషయంలో మోహన్లాల్ కీలక ప్రకటన
Indian actor and filmmaker Mohanlal (ANI)
Published : July 6, 2026 at 10:51 AM IST
Mohanlal Elephant Tusk Case : మలయాళ సినీ నటుడు మోహన్లాల్ తన వద్ద ఉన్న ఏనుగు దంతాలు, దంతంతో తయారైన విగ్రహాల వివరాలను కేరళ అటవీ శాఖకు ప్రకటించారు. అటవీ శాఖ అమలు చేస్తున్న అమ్నెస్టీ (క్షమాభిక్ష) పథకం కింద ఈ వివరాలను సమర్పించినట్లు అధికారులు సోమవారం తెలిపారు. మోహన్లాల్ తన వద్ద మొత్తం 10 ఏనుగు దంతాలు ఉన్నట్లు ప్రకటించారు. అదేవిధంగా శ్రీకృష్ణుడు, శ్రీరాముడు, తిరుపతి బాలాజీతో పాటు వివిధ దేవతలకు సంబంధించిన మొత్తం 13 దంతపు విగ్రహాలు కూడా తన వద్ద ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం వన్యప్రాణి వస్తువులను అక్రమంగా కలిగి ఉన్నారనే కేసులో మోహన్లాల్పై విచారణ కొనసాగుతున్న సమయంలో ఈ వివరాలు తెలిపారు.