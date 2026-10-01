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'డైరెక్టర్ నన్ను మోసం చేశాడు'- శ్రీకాంత్ ఓదెలపై మోహన్​బాబు కామెంట్స్

ప్యారడైజ్ మూవీటీమ్ లేటెస్ట్ ఇంటర్వ్యూ- తన పాత్ర గురించి ఆసక్తికర విషయాలు షేర్ చేసుకున్న మోహన్​బాబు

Mohan Babu
మోహన్​బాబు (Source : SLV Cinemas)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 1, 2026 at 4:44 PM IST

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Mohan Babu On Paradise Movie : ది ప్యారడైజ్ సినిమా ప్రస్తుతం థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది. సినిమాలో హీరో నాని జడల్ పాత్రకు ఎంత క్రేజ్ వచ్చిందో, శిఖంజ మాలిక్​గా నెగిటివ్ రోల్​లో కనిపించిన మోహన్ బాబు క్యారెక్టర్​కు కూడా అంతే క్రేజ్ దక్కింది. ఇందులో ఆయన పాత్రకు సంబంధించి యాక్షన్ సన్నివేశాలు, పవర్​ఫుల్ డైలాగ్స్​కు ఆడియెన్స్​ నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తోంది. అయితే ఈ పాత్రను ఆయన ఎలా ఒప్పుకున్నారనే విషయాలను రీసెంట్​గా ఓ ఇంటర్వ్యూలో మోహన్​బాబు షేర్ చేసుకున్నారు. కథ చెప్పేందుకు తన వద్దకు దర్శకుడుు శ్రీకాంత్ ఓదెల వచ్చినప్పుడు జరిగిన ఆసక్తికర విషయాలను చెప్పారు.

శ్రీకాంత్ మోసం చేశాడు - మోహన్ బాబు
ప్యారడైజ్ సినిమా విషయంలో డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఓదెల తనను మోసం చేశాడని మోహన్​ బాబు అన్నారు. ఇందులో ఆయనకు లేడీ క్యారెక్టర్ జోడీగా ఉంటుందని కథ వివరించినప్పుడు చెప్పాడని, కానీ షూటింగ్ సమయంలో అడిగితే స్టోరీ మారిందని చెప్పినట్లు తెలిపారు. 'ఇందులో నాకు భార్య పాత్ర ఉంటుందని శ్రీకాంత్ చెప్పాడు. మా ఇద్దరి మధ్య సన్నివేశాలు కూడా వివరించాడు. దీంతో ఆ పాత్రకు ఇప్పుడున్న హీరోయిన్లు వద్దని, ఇంకెరినైనా కొత్తవాళ్లను తీసుకుందామని నేను అతడికి సూచనలు ఇచ్చాను. అందుకు శ్రీకాంత్ కూడా ఓకే అన్నాడు. అయితే షూటింగ్ మొదలైంది. ఒక షెడ్యూల్ కూడా పూర్తైంది. కానీ ఆ పాత్రకు సంబంధించిన సన్నివేశాలు తెరకెక్కించలేదు. దీంతో దీని గురించి నేనే అతడిని అడిగాను. అప్పుడు 'కథ మార్చేశాను సర్' అని అతడు చావుకబురు చల్లగా చెప్పినట్లు చెప్పాడు. ముందు అనుకున్న స్క్రిప్ట్ కాదని, అందుకే భార్య పాత్రకు సంబంధించిన సీన్లు ఉండవని సింపుల్​గా చెప్పాడు' అని మోహన్​బాబు తెలిపారు. దీంతో ఇంటర్వ్యూలో పక్కనే ఉన్న నాని, శ్రీకాంత్ నవ్వేశారు.

పొరపాటున ఒప్పుకోలేదు!
అలాగే ఈ శిఖంజ మాలిక్​ పాత్రను అదేదో పొరపాటుగా ఒప్పుకోలేదని మోహన్​బాబు అన్నారు. ఎందుకు ఒప్పుకున్నారో కారణం అడిగితే మాత్రం చెప్పలేనని తెలిపారు. 'ఈ పాత్రను మిస్టేక్​గా ఒప్పుకున్నది కాదు, కానీ ఒప్పుకునేశా. అందుకు కారణం చెప్పలేను. అది శ్రీకాంత్ వచ్చిన వేళా విశేషం కావొచ్చు. పెళ్లిళ్లు స్వర్గంలోనే నిశ్చయిస్తారని అంటారు కదా. ఇది అలాంటిందే. శ్రీకాంత్ వచ్చి నాతో మాట్లాడాడు. పైగా నాని పేరు చెప్పారు. నాని అంటే నాక్కూడా ఇష్టమే. అంతేకాకుండా కథ కూడా బాగా చెప్పాడు. దీంతో ఓకే చెప్పేశాను. కానీ కథ చెప్పినప్పుడు మాత్ర ఈ పాత్ర అంత భయంకరంగా ఉంటుందని మాత్రం చెప్పలేదు' అని అన్నారు.

కష్టమైన సీక్వెన్స్ అదే
ఈ సినిమాలో ఫైట్ సీక్వెన్స్ ఆయనకు అత్యంత కష్టంగా అనిపించిందని మోహన్​బాబు తెలిపారు. 'మండుటెండలో ఫైట్ సీన్ చేశారు. అంతకుముందు చలికాలంలో అర్ధరాత్రి 3 గంటల దాకా యాక్షన్ సన్నివేశాలు చిత్రీకరించారు. అవి అత్యంత కష్టంగా అనిపించాయి' అని చెప్పారు.

భారీ వసూళ్లు
శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా గతనెల 24న వరల్డ్​వైడ్​ గ్రాండ్​గా రిలీజైంది. ఇప్పటిదాకా రూ.160 కోట్లకుపైగా వసూళ్లు సాధించింది. ఇందులో కయాదు లోహర్ ఫీమేల్ లీడ్​లో కనిపించగా, కీర్తి సురేశ్ స్పెషల్ పాటలో నానితో ఆడిపాడింది. తనికెళ్ల భరణి, రాఘవ్ జుయల్, సంపూర్ణేశ్ బాబు తదితరులు కీలక పాత్రలో కనిపించారు. అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ సింగీతం అందించగా, సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మించారు.

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