మాయమవుతున్న పాత తెరలు- ఐమాక్స్, డాల్బీ హోరులో సింగిల్ స్క్రీన్స్ మనుగడ సాధ్యమేనా?
ఒకప్పుడు తెల్లని గుడ్డ తెరలు, విరిగిన సీట్లతో థియేటర్లు- ఇప్పుడు డాల్బీ విజన్, ఐమాక్స్ వంటి అత్యాధునిక సాంకేతికత- అడ్వాన్స్డ్ ఫార్మాట్లలో విడుదలయ్యేందుకు సిద్ధమవుతున్న భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు
Published : March 19, 2026 at 9:01 AM IST
Modern Cinema Technology : సినిమా అంటే ఒకప్పుడు కేవలం వినోదం మాత్రమే. కానీ ఇప్పుడు అది ఒక అద్భుతమైన అనుభూతిగా మారిపోయింది. గతంలో థియేటర్లలో ఫ్యాన్లు తిరగకపోయినా, సీట్లు విరిగిపోయినా, తెరపై గీతలు పడుతున్నా ప్రేక్షకులు పెద్దగా పట్టించుకునేవారు కాదు. పెద్ద తెరపై సినిమా చూస్తున్నామనే ఉత్సాహం ముందు ఆ అసౌకర్యాలన్నీ చిన్నవిగా అనిపించేవి. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి. ప్రేక్షకుడు టికెట్ కొన్నాడంటే కేవలం సినిమా కోసమే కాదు, అక్కడ లభించే అత్యుత్తమ సాంకేతిక అనుభూతి కోసం కూడా ఎదురుచూస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో వస్తున్న విప్లవాత్మక మార్పులు పాత తరం సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్ల ఉనికిని ప్రశ్నార్థకం చేస్తున్నాయి.
ఎంత తేడా వచ్చిందంటే
ఒకప్పుడు 35MM, 70MM ఫిల్మ్ ఫార్మాట్లు వస్తేనే అదొక పెద్ద సంచలనం. ఆ తర్వాత ఏసీ థియేటర్లు, డీటీఎస్ సౌండ్ సిస్టమ్స్ వచ్చి సినిమా చూసే విధానాన్ని కొంత మెరుగుపరిచాయి. మల్టీప్లెక్స్ల రాకతో ప్రేక్షకుల అంచనాలు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయాయి. మంచి వాతావరణం, సౌకర్యవంతమైన సీటింగ్, మెరుగైన ప్రొజెక్షన్ సిస్టమ్స్ అలవాటైన ప్రేక్షకులకు ఇప్పుడు సాధారణ థియేటర్లు వెలవెలబోతున్నట్లు కనిపిస్తున్నాయి. టెక్నాలజీ పెరుగుతున్న కొద్దీ పాత పద్ధతుల్లో సినిమాలు చూడటం బోర్ కొడుతోందని ప్రేక్షకులు భావిస్తున్నారు.
సరికొత్త విజువల్ మ్యాజిక్
ప్రస్తుతం థియేటర్ల రంగం మరో కొత్త దశలోకి అడుగుపెట్టింది. డాల్బీ సినిమా, డాల్బీ విజన్ వంటి టెక్నాలజీలు కనీవినీ ఎరుగని స్పష్టతను, కలర్ఫుల్ విజువల్స్ ని అందిస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు, రీసెంట్గా ప్రారంభమైన అల్లు సినిమాస్లోని డాల్బీ సినిమా స్క్రీన్ తన అద్భుతమైన పిక్చర్ క్వాలిటీతో ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది. ఒకసారి ఇలాంటి హై ఎండ్ స్క్రీన్లపై సినిమా చూసిన వారు, మళ్లీ సాధారణ స్క్రీన్ల వైపు చూడటానికి ఇష్టపడటం లేదు. విజువల్స్ ఇంత షార్ప్గా ఉండటంతో సినిమాలోని ప్రతి ఫ్రేమ్ ఒక పెయింటింగ్లా కనిపిస్తోంది.
పెరిగిన నిర్మాణ వ్యయం-అత్యాధునిక ఫార్మాట్లే లక్ష్యం
టెక్నాలజీ మారుతుండటంతో చిత్ర నిర్మాతలు కూడా తమ సినిమాలను ఆ స్థాయికి అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ధురంధర్: ది రివెంజ్, పెద్ది, పారడైజ్, డెకాయిట్, బైకర్ వంటి భారీ చిత్రాలు అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్స్లో ప్రదర్శించేందుకు వీలుగా టెక్నికల్ అప్గ్రేడ్స్ చేసుకుంటున్నాయి. దీనివల్ల సినిమా బడ్జెట్ పెరుగుతున్నప్పటికీ, ప్రేక్షకులకు బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో మేకర్స్ వెనకడుగు వేయడం లేదు. పెద్ద సినిమాలన్నీ ఇలాంటి ప్రీమియం ఫార్మాట్లలోనే వస్తుండటం విశేషం.
సింగిల్ స్క్రీన్స్ ముందున్న సవాళ్లు
మల్టీప్లెక్స్ల హోరులో చిన్న పట్టణాల్లోని పాత సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లు మనుగడ సాగించడం కష్టంగా మారుతోంది. పాతబడిన తెరలు, తక్కువ క్వాలిటీ సౌండ్ సిస్టమ్స్, కనీస సౌకర్యాలు లేని మౌలిక సదుపాయాల వల్ల ప్రేక్షకులు అటువైపు వెళ్లడానికి ఆసక్తి చూపడం లేదు. ఒకప్పుడు బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీలు పోయి స్మార్ట్ టీవీలు వచ్చినట్లే, ఇప్పుడు సినిమా హాళ్లు కూడా ఆధునిక టెక్నాలజీ వైపు పరుగులు తీస్తున్నాయి. ఈ పోటీని తట్టుకోవాలంటే సింగిల్ స్క్రీన్స్ కచ్చితంగా మారాల్సిందే.
ఏపీ, తెలంగాణల్లో భారీ మార్పులు అవసరం
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని థియేటర్ల పరిస్థితిని గమనిస్తే, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలలో వందకు పైగా థియేటర్లు ఇప్పుడు అప్గ్రేడ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. స్క్రీన్ క్వాలిటీ, సౌండ్ సిస్టమ్స్, ఓవరాల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెరుగుపరుచుకోకపోతే భవిష్యత్తులో ప్రేక్షకులను ఆకర్షించడం అసాధ్యమని ఇండస్ట్రీ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. రానుంది ఐమాక్స్, డాల్బీ సినిమా, ఐసీఈ థియేటర్లు, పిసిఎక్స్ ప్రొజెక్షన్ కాలం. ఐదు లేదా ఆరేళ్లలో ఈ టెక్నాలజీదే హవా.
టెక్నాలజీ ఎంత పెరిగినా సినిమా ఇచ్చే కిక్కు థియేటర్లోనే ఉంటుంది, కానీ ఆ థియేటర్ మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ఉండాలి. ఐమాక్స్, డాల్బీ వంటి ప్రీమియం ఫార్మాట్ల వైపు ప్రేక్షకులు మొగ్గు చూపుతుండటంతో సింగిల్ స్క్రీన్ యాజమాన్యాలు మేల్కోవాల్సిన సమయం వచ్చేసింది. కేవలం సినిమా బాగుంటే సరిపోదు, అది చూసే థియేటర్ కూడా బాగుండాలని కోరుకునే నేటి తరానికి తగ్గట్లుగా మార్పులు చేసుకోకపోతే పాత థియేటర్లు మనుగడ ప్రమాదంలో పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి!