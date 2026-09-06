కీరవాణి వీడియోతో 'RRR 2' కన్ఫర్మ్? - అసలు విషయం ఇదే!
కీరవాణి వీడియోతో మళ్లీ తెరపైకి 'ఆర్ఆర్ఆర్ 2' - సీక్వెల్ కన్ఫర్మ్ అయిందంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు - గతంలోనే సీక్వెల్ గురించి మాట్లాడిన రాజమౌళి - మహేశ్ 'వారణాసి'తో బిజీగా ఉన్న దర్శకుడు
Published : September 6, 2026 at 11:45 AM IST
RRR 2 Keeravaani Video : 'RRR 2' పై మళ్లీ సోషల్ మీడియాలో గట్టిగా వినిపిస్తోంది. ఆస్కార్ విజేత ఎంఎం కీరవాణి సీక్వెల్ గురించి మాట్లాడుతున్న ఓ వీడియో ఎక్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియో చూసిన కొందరు అభిమానులు రెండో భాగం కన్ఫర్మ్ అయిందని పోస్టులు పెడుతున్నారు. రామ్ చరణ్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మరోసారి కలిసి రాజమౌళి సినిమాలో కనిపించబోతున్నారంటూ కూడా షేర్ చేస్తున్నారు. అయితే కీరవాణి వీడియోలో ఉన్న విషయం ఏంటి? నిజంగానే ఇప్పుడు సీక్వెల్ గురించి కొత్త అప్డేట్ వచ్చిందా అనే వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం.
కీరవాణి వీడియో పాతదే!
ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న కీరవాణి వీడియో కొత్తది కాదు. గతంలో ఆయన మాట్లాడిన క్లిప్ మళ్లీ సోషల్ మీడియాలోకి వచ్చింది. ఆ వీడియోలో ‘RRR’కు రెండో భాగం వచ్చే అవకాశం గురించి కీరవాణి మాట్లాడారు. అదే సమయంలో రాజమౌళి ముందుగా మహేశ్ బాబుతో చేయాల్సిన సినిమాపైనే పని చేస్తున్నారని చెప్పారు. అప్పట్లో సీక్వెల్పై కొన్ని ఆలోచనలు ఉన్నాయని ఆయన మాటల ద్వారా ఒక క్లారిటీ అయితే వచ్చింది. లేటెస్ట్ గా అయితే కొత్తగా ‘RRR 2’ మొదలవుతోందని కానీ లేదంటే షూటింగ్కు వెళ్తుందని గాని ఆ వీడియోలో ప్రకటించలేదు.
If this #RRR2 report turns out to be true, Indian cinema is in for another MASSIVE spectacle! 🔥👀 SS Rajamouli after #Varanasi? That’s a bloody blockbuster combo waiting to happen! ⚡️🔥#RRR2 #SSRajamouli #MMKeeravaani— Kollywood Wire (@KollywoodWire) September 5, 2026
pic.twitter.com/XpHhIRqLdy
రాజమౌళి అప్పుడే ఏం చెప్పారంటే!
'RRR 2' గురించి రాజమౌళి కూడా 2022లోనే ఒక హింట్ ఇచ్చాడు. అమెరికాలో జరిగిన ఒక స్క్రీనింగ్ సందర్భంగా సీక్వెల్ గురించి అడిగినప్పుడు, తన తండ్రి విజయేంద్ర ప్రసాద్తో దీనిపై మాట్లాడానని, ఆయన కథపై వర్క్ చేస్తున్నారని చెప్పారు. తర్వాత మరో సందర్భంలో కీరవాణి ఒక ఐడియా చెప్పారని, అది తమ టీమ్కు నచ్చడంతో దానిపై కూడా ఆలోచించినట్లు వెల్లడించారు. కథ పూర్తయిన తర్వాతే దాన్ని ఎలా తెరకెక్కించాలి, ఎప్పుడు చేయాలి అనే విషయాలు నిర్ణయిస్తామని అప్పట్లో చెప్పారు. విజయేంద్ర ప్రసాద్ కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూలో రామ్ చరణ్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సీక్వెల్లో తిరిగి వస్తారని చెప్పడంతో పాటు, ముందు మహేశ్ బాబు సినిమా స్క్రిప్ట్పైనే తన ఫోకస్ ఉందని తెలిపారు.
ముందు 'వారణాసి' పూర్తి కావాలి
రాజమౌళి ప్రస్తుతం మహేశ్ బాబు 'వారణాసి'తో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమాలో మహేశ్ రుద్ర పాత్రలో కనిపించనుండగా, ప్రియాంక చోప్రా మందాకినిగా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కుంభ పాత్రలో నటిస్తున్నారు. కేఎల్ నారాయణ, ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. 'వారణాసి'ని 2027 ఏప్రిల్ 7న థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నట్లు ఇదివరకే మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. మరో రెండు నెలల షూటింగ్ మిగిలి ఉందని ఇటీవల రాజమౌళి ఓ క్లారిటీ ఇచ్చారు. పెద్ద యాక్షన్ భాగాల్లో చాలావరకు పూర్తయ్యాయని కూడా చెప్పారు.
చరణ్, తారక్ కూడా రెడీ!
2022లో వచ్చిన 'RRR'లో రామ్ చరణ్ అల్లూరి సీతారామరాజుగా, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కొమురం భీమ్గా నటించారు. డీవీవీ దానయ్య నిర్మించిన ఈ సినిమాలో అజయ్ దేవ్గణ్, ఆలియా భట్, శ్రియా శరణ్, సముద్రఖని కూడా ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించారు. నిజ జీవిత స్వాతంత్య్ర సమరయోధులను తీసుకుని రాజమౌళి కల్పిత కథను తెరకెక్కించారు. కీరవాణి సంగీతం అందించిన 'నాటు నాటు' కూడా వరల్డ్ వైడ్ హైలెట్ అయ్యింది. ఈ పాట గోల్డెన్ గ్లోబ్తో పాటు ఆస్కార్లో బెస్ట్ ఒరిజినల్ సాంగ్ అవార్డు గెలిచింది. సీక్వెల్ గురించి గతంలో చరణ్, తారక్ను అడిగినప్పుడు అవకాశం వస్తే తమ డేట్స్ సర్దుబాటు చేసుకుంటామని ఇద్దరూ సరదాగా చెప్పారు.
ఇప్పటి వరకు అధికారిక ప్రకటన లేదు
ఇప్పటివరకు 'RRR 2'కు సంబంధించి మేకర్స్ కొత్త సినిమాను అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. షూటింగ్ ఎప్పుడు మొదలవుతుంది, కథ ఏ దశలో ఉంది, రిలీజ్ ఎప్పుడు అనే వివరాలు కూడా బయటకు రాలేదు. గతంలో విజయేంద్ర ప్రసాద్ ఇద్దరు హీరోలు తిరిగి వస్తారని చెప్పినా, ప్రాజెక్ట్ను లాంచ్ చేస్తూ కొత్త ప్రకటన ఇవ్వలేదు. ప్రస్తుతం రాజమౌళి చేతిలో వారణాసి పనులు అయిపోవాల్సి ఉంది. ఇక ఆ సినిమా తర్వాత రాజమౌళి ఏ ప్రాజెక్ట్ను ఫైనల్ కూడా చేయలేదు. మరి RRR 2 విషయంలో ఎప్పుడు క్లారిటీ ఇస్తారో చూడాలి.
రాకాలో యాక్ట్ చేస్తున్నా- మూవీ అద్భుతహా!: పృథ్వీరాజ్
బాహుబలి, RRR కాదు, జక్కన్న బెస్ట్ మూవీ అదేనట!- తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!