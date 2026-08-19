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'వారణాసి'పై కీరవాణి స్పెషల్ అప్డేట్- సినిమాలో ఎన్ని పాటలు ఉన్నాయంటే?

వారణాసి సినిమాపై కీరవాణి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు - సినిమాలోని పాటల గురించి ఏమన్నారంటే?

Keeravani On Varanasi Update
వారణాసి సాంగ్స్​పై కీరవాణి అప్డేట్ (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 19, 2026 at 12:59 PM IST

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Varanasi Update : రాజమౌళి- మహేశ్​బాబు కాంబినేషన్​లో రానున్న వారణాసిపై మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎం. ఎం. కీరవాణి అప్డేట్ ఇచ్చారు. రీసెంట్​గా ఓ ఈవెంట్​కు హాజరైన ఆయన వారణాసిపై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. ఇందులో 6 పాటలు ఉంటాయని కీరవాణి వెల్లడించారు. మ్యూజిక్​కు సంబంధించి బ్యాగ్రౌండ్ వర్క్​ను సెప్టెంబర్​లో మొదలుపెట్టి జనవరి నాటికి పూర్తి చేయనున్నట్లు తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఈ సినిమా చాలా గ్రాండియర్​గా, అంతర్జాతీయ ఉన్నత ప్రమాణాలతో ఉంటుందని అన్నారు. మ్యూజిక్ కూడా మరో లెవెల్​లో ఉంటుంది చెప్పారు. ప్రస్తుతం కీరవాణి కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరలవుతున్నాయి. 'వారణాసి సినిమా చాలా గ్రాండియర్​గా ఉంటుంది. అత్యున్నత ఉన్నత ప్రమాణాలతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చిత్రం తెరకెక్కుతుంది. సంగీతం కూడా చాలా అద్భుతంగా వస్తుంది. ఈ సినిమాలో మొత్తం 6 పాటలు ఉంటాయి' అని సంగీత దర్శకుడు ఎం. ఎం. కీరవాణి పేర్కొన్నారు.

రాజమౌళితో మ్యూజిక్ సిట్టింగ్స్​పై కీరవాణి
రాజమౌళి సినిమాలో పాటలు ప్రత్యేకంగా నిలుస్తాయి. ఆయన మొదటి చిత్రం 'స్టూడెంట్ నెంబర్1' మొదలు 'ఆర్ఆర్​ఆర్' వరకు గమనిస్తే రాజమౌళి సినిమాల్లో ప్రతి సాంగ్ కూడా కథను ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగానే ఉంటుంది. సందర్భానికి తగినట్లే పాటలను ఉండే విధంగా రాజమౌళి పాటలపై ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకుంటారు. గతంలో ఇదే విషయంపై ఎం. ఎం. కీరవాణి మాట్లాడుతూ రాజమౌళితో మ్యూజిక్ సిట్టింగ్స్ ఎలా ఉంటాయో వివరించారు.

'రాజమౌళి నాతో మ్యూజిక్ వర్క్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు తనకు ముందు ఎలాంటి ట్యూన్స్, మ్యూజిక్ కావాలో చెప్పరు. ఎలాంటి మ్యూజిక్ వద్దో అదే ముందు చెబుతారు' అని కీరవాణి పేర్కొన్నారు. దీని ప్రకారం డైరెక్షన్​తో పాటు మ్యూజిక్​పై కూడా రాజమౌళికి మంచి అవగాహన ఉందని కీరవాణి వ్యాఖ్యల ద్వారా అర్ధమవుతుంది. అయితే వారణాసిలో కూడా బాహుబలి, ఆర్ఆర్ఆర్ మించిన స్థాయిలో మ్యూజిక్ ఉంటుందని ఆడియెన్స్ భావిస్తున్నారు.

ఇందులో సూపర్ స్టార్ మహేశ్, ప్రియాంక చోప్రా ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తుండగా, పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్ నెగిటివ్ రోల్ కుంభ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాను దుర్గాఆర్ట్స్ బ్యానర్​పై కె. ఎల్. నారాయణ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. వారణాసి 2027 ఏప్రిల్ 7న పాన్ ఇండియా స్థాయిలో రిలీజ్ కానుంది.

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