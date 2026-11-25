సొంతగడ్డపై మిస్ యూనివర్స్గా జెన్నిఫర్- ప్యూర్టోరికో దేశానికి ఇది ఆరో కిరీటం
Miss Universe Jennifer Barreto: మిస్ యూనివర్స్ 2026 కిరీటాన్ని ప్యూర్టోరికోకు చెందిన జెన్నిఫర్ బారెటో దక్కించుకున్నారు. దీంతో ప్యూర్టోరికో భామలకు ఈ కిరీటం దక్కడం ఇది ఆరోసారి కావడం విశేషం.
Published : November 25, 2026 at 11:02 AM IST
మిస్ యూనివర్స్ 2026 కిరీటాన్ని ప్యూర్టోరికోకు చెందిన జెన్నిఫర్ బారెటో దక్కించుకున్నారు. దీంతో ప్యూర్టోరికో భామలకు ఈ కిరీటం దక్కడం ఇది ఆరోసారి కావడం విశేషం. మరో విశేషం ఏమిటంటే ఈసారి మిస్ యూనివర్స్ పోటీలకు ఆతిథ్యం ఇచ్చిన దేశం కూడా అదే.
ప్యూర్టోరికో వేదికగా ప్రతిష్ఠాత్మక 75వ మిస్ యూనివర్స్ పోటీలు అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి. నవంబరు 24న జరిగిన ఈ అందాల పోటీల్లో విశ్వసుందరి కిరీటాన్ని దక్కించుకునేందుకు 121 దేశాల నుంచి అందగత్తెలు పోటీ పడగా, జెన్నిఫర్ బారెటో అందుకున్నారు. నవంబర్ 13న ఈ అంతర్జాతీయ స్థాయి అందాల పోటీ వజ్రోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని స్విమ్సూట్ రన్వే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. పోటీదారుల్లో ఉత్సాహం నింపేందుకు అందాల పోటీకి సంబంధించిన కిరీటాన్ని ఆవిష్కరించారు.