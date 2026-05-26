పెద్దితో మున్నాభాయ్ టాలీవుడ్ ఎంట్రీ- మనోళ్లకు సరైన విలన్ దొరికినట్లేనా?
మీర్జాపూర్ మున్నాభాయ్ టాలీవుడ్లోకి పెద్దితో ఎంట్రీ- సినిమాలో రామ్ చరణ్ను ఢీకొట్టే రామ్ బుజ్జిగా దివ్యేందు
Published : May 26, 2026 at 8:09 AM IST
Divyendu Sharma Peddi Movie : మీర్జాపూర్ వెబ్ సిరీస్లో మున్నాభాయ్గా తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన నార్త్ నటుడు దివ్యేందు శర్మ ఇప్పుడు టాలీవుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్- దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా కాంబినేషన్లో తెరకెక్కిన పాన్ ఇండియా చిత్రం పెద్దిలో ఆయన నెగిటివ్ రోల్ పోషిస్తున్నారు. బుచ్చిబాబు మీర్జాపూర్ ఫ్యాన్ కావడంతో, రామ్ చరణ్ను ఢీకొట్టే ఆ రామ్ బుజ్జి పాత్ర కోసం ఎన్నో ఆప్షన్ల తర్వాత దివ్యేందు శర్మను ఎంపిక చేసుకున్నారు. రీసెంట్గా విడుదలైన ట్రైలర్లో ఈ పాత్రకు మంచి ఎలివేషన్లు లభించాయి.
ప్రస్తుతం టాలీవుడ్లో ఇతర భాషలకు చెందిన విలన్ల ట్రెండ్ తగ్గిన నేపథ్యంలో పెద్దిలో విలన్ పాత్ర క్లిక్ అయితే, ఇండస్ట్రీకి ఒక మంచి ఆప్షన్ దొరికినట్లేనని సినీ వర్గాల్లో చర్చించుకుంటున్నారు. తన టాలీవుడ్ ఎంట్రీపై దివ్యేందు శర్మ స్పందిస్తూ రామ్ చరణ్తో కలిసి నటించడం గొప్ప అనుభూతినిచ్చిందన్నారు. రంగస్థలంలోనే కాకుండా పెద్ది సెట్స్లోనూ ఆయన నటన తనను ఆశ్చర్యపరిచిందని తెలిపారు. ఈ సినిమా తర్వాత తెలుగులో నాకు గుర్తింపు వస్తుందనే నమ్మకం ఉందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
కథను మలుపు తిప్పేలా రామ్ బుజ్జి పాత్ర
అయితే పెద్ది సినిమాలో దివ్యేందు శర్మ ఓ పవర్ఫుల్ అండ్ క్రేజీ రోల్ పోషిస్తున్నారు. దివ్యేందు శర్మ పాత్రను పెద్ది సినిమాలో రామ్ బుజ్జిగా పరిచయం చేస్తూ మేకర్స్ ఇటీవల ఒక వీడియో గ్లింప్స్ను రిలీజ్ చేశారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ ట్రెండ్ అవుతోంది. ముఖ్యంగా నార్త్లో కూడా ఈ వీడియోకు మైండ్ బ్లోయింగ్ రెస్పాన్స్ వస్తుండటం విశేషంగా నిలుస్తోంది. ఈ వీడియోలో రామ్ బుజ్జిగా దివ్యేందు శర్మ క్రికెట్ మైదానంలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన తీరు, ఆయన యాటిట్యూడ్, బాడీ లాంగ్వేజ్ క్యారెక్టర్లోని ఇంటెన్సిటీని బలంగా చూపిస్తున్నాయి. దివ్యేందు స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్కు తోడు ఆస్కార్ విన్నర్ ఏఆర్ రెహమాన్ ఇచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ తోడవడంతో వీడియోకు మాస్ లెవెల్ వైబ్ వచ్చింది. ఈ క్యారెక్టర్ గ్లింప్స్ చూస్తుంటే సినిమాలో రామ్ బుజ్జి పాత్ర కథను మలుపు తిప్పే కీలకమైన పాత్రగా ఉండబోతుందని స్పష్టమవుతోంది.
మార్చిలోనే తీసుకురావాలనుకున్నా
ఇక, పెద్ది సినిమా విషయానికొస్తే వాస్తవానికి మార్చిలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలనుకున్నా, తొలుత ఈ సినిమాను ఏప్రిల్ 30కి వాయిదా వేశారు. అయితే, అప్పటికే కొంత మేర షూటింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉండడం వల్ల పోస్ట్ ప్రొడక్షన్స్ పనులకు మరింత సమయాన్ని కేటాయించాల్సి వచ్చింది. దీంతో సినిమా వాయిదా వేసినట్లు మేకర్స్ తెలిపారు. కాగా, ఈ సినిమాను దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా తెరకెక్కిస్తున్నారు.
ఈ చిత్రంలో హీరో రామ్ చరణ్ సరసన బాలీవుడ్ క్వీన్ జాన్వీ కపూర్ ఆడిపాడనున్నారు. తెలుగు సీనియర్ నటుడు జగపతి బాబు, కన్నడ స్టార్ హీరో శివరాజ్కుమార్, దివ్యేందు శర్మ, బొమన్ ఇరానీ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందించగా, వృద్ధి సినిమాస్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది. ఈ సినిమాపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలున్నాయి. జూన్ 4న విడుదల కానున్న పెద్ది సినిమా ఎన్ని రికార్డులు బద్దలు కొడుతుందో చూడాలంటే మరికొన్ని రోజులు వెయిట్ చేయాల్సిందే. ఇప్పటికే రిలీజైన పెద్ది సినిమా పాటలు సోషల్ మీడియాలో వైరలవుతున్నాయి.
