'మీర్జాపూర్' రివ్యూ : వెబ్సిరీస్ మ్యాజిక్ రిపీట్ అయ్యిందా?- గ్రాంగ్స్టార్ డ్రామా ఎలా ఉందంటే?
వెబ్సిరీస్ నుంచి సినిమగా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన మీర్జాపూర్ - మరి ఈ చిత్రం ఎలా ఉంది?- ఆడియెన్స్ను మెప్పించిందా?
Published : September 4, 2026 at 5:22 PM IST
Mirzapur The Movie Review : ఓటీటీలో విశేషంగా అలరించిన మీర్జాపూర్ వెబ్సిరీస్ సినిమాగా సెప్టెంబర్ 04న థియేటర్లలో విడుదలయ్యింది. అదే పేరుతో సినిమాను తెరకెక్కించి ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకువచ్చారు. భారీ అంచనాలనడుమ రిలీజైన మీర్జాపూర్ సినిమా ప్రేక్షకులను ఎంతవరకు మెప్పించింది? అసలు వెబ్సిరీస్కు సినిమాకు తేడా ఏంటి? అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం!
సినిమా స్టోరీ ఇదే!
మీర్జాపూర్కు చెందిన రాజు ఎవరైనా సరే యూపీ రాజకీయాలను శాసిస్తారు. ఆ స్థానానికి అఖండానంద్ త్రిపాఠి అలియాస్ కాలిన్ భయ్యా (పంకజ్ త్రిపాఠి) అప్రటిత రాజు. ఆయనకు గోవింద్ పండిట్ అలియాస్ గుడ్డు (అలీ ఫజల్), వినయ్ పండిట్ అలియాస్ బబ్లూ (జితేంద్ర కుమార్) కుడి, ఎడమ భుజాల్లాంటివారు. కాలిన్ భయ్యా ఏకైక కొడుకు మున్నా (దివ్యేందు)కు కూడా మీర్జాపూర్ సింహాసనంపై కూర్చొని పాలించాలని ఉంటుంది. కానీ, అతడు తరచూ పొరపాట్లు చేస్తుంటాడు.
ఈ క్రమంలో బబన్ యాదవ్ (రవి కిషన్) కూడా గద్దెనెక్కాలని అనుకుంటాడు. దీనికి త్రిపాఠితో ఒక షరతుతో కూడిన డీల్ చేసుకుంటాడు. మరి ఆ డీల్ ఏంటి? బబన్ మీర్జాపూర్ను ఎందుకు శాంసించాలనుకుంటాడు? కుడి- ఎడమగా ఉండే గుడ్డు- మున్నా ఎందుకు కలిసిపోతారు? బబన్ కుట్ర గురించి త్రిపాఠికి ఎలా తెలిపింది? దాన్ని ఎలా ఛేదించారు? త్రిపాఠిపై తన రెండో భార్య బీనా ఎందుకు పగ పెంచుకుంది? వీటన్నింటికీ సమాధానాలు బిగ్స్క్రీన్పైనే!
సినిమా సాగిందిలా!
వెబ్సిరీస్ల్లోనే మీర్జాపూర్కు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఎందుకంటే ఇందులో పగ, ప్రతీకారం, పదవుల కోసం కుట్ర, అధికారం దాహం, వారసత్వ పోరు ఇలా అనేక అంశాలను చూపిస్తూ చేసిన ఈ గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామా సిరీస్ ఆడియెన్స్కు మాజానిచ్చింది. అయితే వెబ్సిరీస్కు సీక్వెల్ చూశాం కానీ, దీనిని సినిమాలాగా తీసుకొస్తున్నారని ప్రకటించగానే అంచనాలు పెరిగిపోయాయి. ఎలా ఉండనుందో అని ప్రేక్షకులు ఆత్రుతగా ఎదురుచూశారు. కానీ, ఆ అంచనాలను ఈ సినిమా అందుకోలేకపోయింది.
రొటిన్ సినిమాల్లోలాగానే రొటీన్ స్టోరీ, నెమ్మదిగా సాగిన స్టోరీ ఇవన్నీ ప్రేక్షకుడికి చిరాకు తెప్పించాయి. సిరీస్లో ఉన్న డెప్త్ సినిమాలో చూపిండంలో మేకర్స్ ఫెయిల్ అయ్యారు. ఎప్పుడెప్పుడు సినిమా అయిపోతుందా అన్న భావన ప్రేక్షకుల్లో కలుగుతుంది. వెబ్సిరీస్తో ఇప్పటికే మీర్జాపూర్లో పరిచయం ఉన్న పాత్రలన్నింటినీ మరోసారి పరిచయం చేసే ప్రయత్నం చేశారు. దీంతో ఆరంభంలో చాలా సన్నివేశాలు దీనికే సరిపోయాయి. గుడ్డు, బబ్లూ లవ్స్టోరీ, పాటలు కథతో సంబంధం లేకుండా ఉంటాయి.
బబన్ యాదవ్ పాత్రతో కథ షురూ అవుతుంది. మీర్జాపూర్ గద్దనెక్కాలని అతడు చేసే ప్రయత్నాలు, డీల్ మాట్లాడేందుకు గుడ్డు, బబ్లూ మధ్యలో సీన్స్ సినిమాపై కొంచెం ఆసక్తిని పెంచుతాయి. ప్రీ ఇంటర్వెల్ సీన్తో సినిమా గాడిలో పడినట్లు అనిపిస్తుంది. సెకండాఫ్లో స్టోరీ వేగం అందుకుంటుంది. మీర్జాపూర్ నుంచి త్రిపాఠిని బయటకు వచ్చి జైసల్మేర్కు బయల్దేరడం, గుడ్డు- మున్నా మధ్య సీన్లు, కార్ ఛేజింగ్ సన్నివేశాలు చకచక సాగిపోతాయి.
అయితే సినిమా ఆయువు పట్టు ఆఖరి గంటలోనే ఉంది. త్రిపాఠిని బబన్ కిడ్నాప్ చేయడం, బబ్లూ తన తెలివితో ఆ ప్రదేశాన్ని కనిపెట్టడంతో ఆ తర్వాత వచ్చే యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అలరిస్తాయి. తొలి రెండు గంటలు ఓపిగ్గా కూర్చున్న ఆడియెన్స్కు క్లైమాక్స్ సీన్స్ కాస్త థ్రిల్ చేస్తాయి. గుడ్డు- మున్నా- బబ్లూ కలిసి చేసే యాక్షన్ సినిమాకు హైలైట్ అనిపిస్తుంది.
బలాలు
- నటీనటులు
- ద్వితీయార్ధం
- క్లైమాక్స్
బలహీనతలు
- కొత్తదనం లేని కథ
- నిడివి
- ఆరంభ సన్నివేశాలు
చివరిగా - మీర్జాపూర్ - వెబ్సిరీస్ను ముట్టుకోకుండా ఉండాల్సింది!
గమనిక: ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి దృష్టి కోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే!
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