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మున్నా భయ్యా వచ్చేశాడు - 'మీర్జాపూర్' టీజర్ రిలీజ్

సెప్టెంబర్ 4న థియేటర్లలో రానున్న మీర్జాపూర్- టీజర్ పాటు మూవీ రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేసిన మేకర్స్

Mirzapur Movie Teaser
Mirzapur Movie Teaser (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 25, 2026 at 2:35 PM IST

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Mirzapur Movie Teaser: యువతను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్న సిరీస్​లలో 'మీర్జాపూర్​' ఒకటి. యాక్షన్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సిరీస్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వేదికగా విడుదలై మంచి పాపులారిటీని సంపాదించింది. ఇప్పుడీ సిరీస్ ఆధారంగా సినిమా రూపొందుతుంది. 'మీర్జాపూర్ ది మూవీ' పేరుతో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 4న థియేటర్​లోకి రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ తాజాగా టీజర్​ను రిలీజ్ చేశారు.

టీజర్​లో మున్నాభయ్యా: మీర్జాపూర్ సిరీస్​లకు సీక్వెల్​గా సినిమా ఉంటుందని టీమ్​ గతంలోనే తెలిపింది. మూడు సిరీస్​లలో చనిపోయినవారంతా ఈ సినిమాలో కనిపిస్తారని ఈ సందర్భంగా వెల్లడించింది. ఇక ఈ సిరీస్​లో ఎక్కువ ప్రేక్షకాదరణ పొందిన పాత్ర మున్నా భాయ్ టీజర్​లో కనిపించడంపై ఫ్యాన్స్ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తూ ఫన్నీ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. 'అతడిని తీసుకురావడం కోసం నిర్మాతలు ఏకంగా సినిమానే తీశారని ఒక నెటిజన్ కామెంట్ చేయగా "మున్నా భయ్యా వచ్చేశాడు" అంటూ ఇంకొందరు ఆనందంతో పోస్టులు పెడుతున్నారు.

క్రైమ్ యాక్షన్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సిరీస్​లకు గుర్మీత్​సింగ్ దర్శకత్వం వహించారు. మొదటి సీజన్ 2018 నవంబర్ 19న విడుదలైంది. పంకజ్ త్రిపాఠి, శ్వేత త్రిపాఠి, దివ్యేందు శర్మ, అలీ ఫజల్, శ్రియ ఫిల్గోంకర్, హర్షిత్ గౌర్ తదితరులు ఇందులో కీలక పాత్రలను పోషించారు. దీనికి సీక్వెల్​గా 2020, 2024 లో మరో రెండు సిరీస్​లు విడుదలయ్యాయి.

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