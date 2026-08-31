'మీర్జాపూర్ ది మూవీ' సెన్సార్ కంప్లీట్ - ఒక్క సీన్ కూడా కట్ చేయలేదట?
సెప్టెంబర్ 4న రిలీజ్ కానున్న మీర్జాపూర్ ది మూవీ'- ఎలాంటి మార్పులు సూచించకుండానే సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ను జారీ చేసిన బోర్డు
Published : August 31, 2026 at 3:31 PM IST
Mirzapur Movie Censor : పాపులర్ వెబ్ సిరీస్ మీర్జాపూర్ సెప్టెంబర్ 4న సినిమాగా ఆడియెన్స్ ముందుకు రానుంది. దీంతో మేకర్స్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు చకచకా కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. ఈక్రమంలోనే సెన్సార్ కూడా పూర్తైనట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో వైలెన్స్, యాక్షన్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మొదట్నుంచి అందరూ భావించినట్లే ఈ సినిమాకు సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ అధికారులు 'ఏ' సర్టిఫికెట్ జారీ చేశారు. రన్టైమ్ 3 గంటల 17 నిమిషాలు ఉన్నట్లు సమాచారం. అయితే ఇక్కడే ఓ విషయం అందర్నీ ఆశ్చర్యపరుస్తుంది.
నో కట్స్!
ఈ చిత్రానికి సెన్సార్ బోర్డు ఎలాంటి కట్స్ సూచించలేదని ప్రచారం జరుగుతోంది. దీంతో ఆడియెన్స్ షాక్ అవుతున్నారు. మీర్జాపూర్ లాంటి భారీ వైలెన్స్, అందులోనూ యాక్షన్, బోల్డ్ సీన్స్ సినిమాకు ఎలాంటి కట్స్ లేకుండానే సెన్సార్ బోర్డు ఆమోదించిందని వార్తలు రావడం ఆశ్చర్యం కలుగుతోంది. కానీ అదే సమయంలో 35 సెకన్ల సీన్స్ను కట్ చేశారని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ లెక్కన రా అండ్ రస్టిక్ బోల్డ్ ఫిల్మ్ను ప్రేక్షకులు థియేటర్లలో ఎక్స్పీరియన్స్ చేయనున్నారని అర్థమవుతోంది.
🚨 𝐌𝐀𝐃𝐍𝐄𝐒𝐒 𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓 🚨#𝐌𝐢𝐫𝐳𝐚𝐩𝐮𝐫: 𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞 Has 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐞𝐝 𝐈𝐭𝐬 𝐂𝐞𝐧𝐬𝐨𝐫 𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬 And Received An '𝐀' 𝐑𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞❤️🔥🪓!— Movies Buster (@buster_movies) August 30, 2026
The 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐑𝐮𝐧𝐭𝐢𝐦𝐞 Stands At A Massive 𝟑 𝐇𝐫 𝟏𝟕 𝐌𝐢𝐧 😱🔥, Making It… pic.twitter.com/hKgKJicqEJ