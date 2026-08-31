ETV Bharat / entertainment

'మీర్జాపూర్ ది మూవీ' సెన్సార్ కంప్లీట్ - ఒక్క సీన్ కూడా కట్ చేయలేదట?

సెప్టెంబర్ 4న రిలీజ్ కానున్న మీర్జాపూర్ ది మూవీ'- ఎలాంటి మార్పులు సూచించకుండానే సెన్సార్​ సర్టిఫికెట్​ను జారీ చేసిన బోర్డు

Mirzapur Censor Cuts
మీర్జాపూర్ సెన్సార్ కట్స్ (Source: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 31, 2026 at 3:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Mirzapur Movie Censor : పాపులర్ వెబ్ సిరీస్​ మీర్జాపూర్ సెప్టెంబర్ 4న సినిమాగా ఆడియెన్స్ ముందుకు రానుంది. దీంతో మేకర్స్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు చకచకా కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. ఈక్రమంలోనే సెన్సార్ కూడా పూర్తైనట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో వైలెన్స్, యాక్షన్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మొదట్నుంచి అందరూ భావించినట్లే ఈ సినిమాకు సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ అధికారులు 'ఏ' సర్టిఫికెట్ జారీ చేశారు. రన్​టైమ్ 3 గంటల 17 నిమిషాలు ఉన్నట్లు సమాచారం. అయితే ఇక్కడే ఓ విషయం అందర్నీ ఆశ్చర్యపరుస్తుంది.

నో కట్స్!
ఈ చిత్రానికి సెన్సార్ బోర్డు ఎలాంటి కట్స్ సూచించలేదని ప్రచారం జరుగుతోంది. దీంతో ఆడియెన్స్​ షాక్ అవుతున్నారు. మీర్జాపూర్ లాంటి భారీ వైలెన్స్, అందులోనూ యాక్షన్, బోల్డ్ సీన్స్ సినిమాకు ఎలాంటి కట్స్ లేకుండానే సెన్సార్ బోర్డు ఆమోదించిందని వార్తలు రావడం ఆశ్చర్యం కలుగుతోంది. కానీ అదే సమయంలో 35 సెకన్ల సీన్స్​ను కట్ చేశారని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ లెక్కన రా అండ్ రస్టిక్ బోల్డ్ ఫిల్మ్​ను ప్రేక్షకులు థియేటర్లలో ఎక్స్​పీరియన్స్ చేయనున్నారని అర్థమవుతోంది.

TAGGED:

MIRZAPUR CENSOR CERTIFICATE
MIRZAPUR RELEASE DATE
MIRZAPUR CAST AND CREW
MIRZAPUR STORY LINE
THE MIRZAPUR MOVIE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.