ETV Bharat / entertainment

'మీర్జాపూర్' రిలీజ్​ డేట్​ ఫిక్స్​- 'మున్నాభాయ్'​ ఎప్పుడు వస్తున్నాడో తెలుసా?

థియేటర్లలో రానున్న మీర్జాపూర్- రిలీజ్​ డేట్​ విడుదల చేసిన చిత్ర బృదం - ఈ సారి సినిమాగా ప్రేక్షకుల ముందుకు!

Mirzapur Movie Release Date
Mirzapur Movie Release Date (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 5, 2026 at 11:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Mirzapur Movie Release Date: మీర్జాపూర్: ది ఫిల్మ్' (Mirzapur: The Film) 2026 సెప్టెంబర్ 4న థియేటర్లలో విడుదల కానున్నట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ చిత్రం తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళం ఇతర ప్రధాన భాషలలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. పంకజ్ త్రిపాఠి (కాలీన్ భయ్యా), అలీ ఫజల్ (గుడ్డూ పండిట్) అభిమానులకు ఇష్టమైన మున్నా భయ్యా పాత్రలో దివ్యేందు శర్మ తిరిగి వస్తున్నారు. షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం, థియేటర్లలో విడుదలైన ఎనిమిది వారాల తర్వాత అమెజాన్​ ప్రైమ్ వీడియోలోలో స్ట్రీమ్ కానుంది.

TAGGED:

MIRZAPUR THE FILM
MIRZAPUR MOVIE RELEASE DATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.