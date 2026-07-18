నేషనల్ అవార్డ్స్ : ఉత్తమ చిత్రంగా 'కమిటి కుర్రాళ్లు'- ఉత్తమ నటుడిగా మమ్మూట్టి
జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల ప్రకటన- అవార్డుల విజేతలు ఎవరంటే?
Published : July 18, 2026 at 6:27 PM IST
National Film Awards 2026 : 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. దిల్లీలోని నేషనల్ మీడియా సెంటర్లో కేంద్ర సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ ఈ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల విజేతలను శనివారం సాయంత్రం జ్యూరీ అనౌన్స్ చేసింది. 2024 డిసెంబర్ దాకా సెన్సార్ అయిన సినిమాలను ఈ అవార్డులో పరిగణించారు. ఇందులో తెలుగు నుంచి ఉత్తమ చిత్రంగా కొణిదెల నిహారిక నిర్మించిన 'కమిటీ కుర్రాళ్లు'కు అవార్డు దక్కింది. అలాగే ఉత్తమ నటుడి అవార్డును మళయాల స్టార్ హీరో మమ్మూట్టి, ఉత్తమ నటి అవార్డును యామి గౌతమి (ఆర్టికల్ 370) సొంతం చేసుకున్నారు.
వాస్తవానికి ఈనెల తొలి వారంలోనే అవార్డులు ప్రకటించాల్సింది. కానీ జ్యూరీ సభ్యులకు ముందుగా ఖరారైన షెడ్యూల్ కారణంగా విజేతలను ఎంపిక ఆలస్యం అయ్యింది. దీంతో దాదాపు రెండు వారాలు వాయిదా పడింది. ఇక రీసెంట్గా విన్నర్స్ లిస్ట్ రెడీ అవ్వడంతో తాజాగా అవార్డులు ప్రకటించారు. భారత సినిమా రంగంలో ఈ అవార్డును అత్యున్నత పురస్కారంగా భావిస్తారు. ఇందులో ఫీచర్, నాన్ ఫీచర్ సినిమాల్లో నటన, స్క్రీన్ప్లే, దర్శకత్వం, సంగీతం, ఎడిటింగ్, సినిమాటోగ్రఫీ ఇతర టెక్నికల్ విభాగాలలో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబర్చిన వాళ్లకు అవార్డులు ప్రదానం చేస్తారు.